Видеотрансляция матча "Локомотив" — "Краснодар"

В воскресенье, 21 августа, состоится матч 21-го тура Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Посетители «Фанат.ру» имеют возможность просмотреть этот матч в прямом эфире. Для этого необходимо перейти по данной ссылке:

Видеотрансляция матча Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар».

Время начала игры – 20:45.

Стоимость просмотра одного матча в прямом эфире составит от 75 рублей при оплате с помощью SMS, при этом регистрация на «Фанат.ру» необязательна.

Напомним, что посетители «Чемпионат.com» могут оплачивать просмотр прямых трансляций чемпионата России в Премьер-Лиге не только посредством SMS, но и при помощи монет: стоимость одной прямой трансляции составит пять монет (50 рублей).

Ознакомиться со списком всех предлагаемых трансляций можно по данной ссылке: прямые видеотрансляции на «Фанат.ру».