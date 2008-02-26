Туре: к ответному матчу с "Миланом" буду в полном порядке
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Защитник лондонского «Арсенала» Коло Туре надеется, что успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана», который состоится на следующей неделе. Напомним, что первая игра в столице Великобритании завершилась вничью (0:0), и именно в этом матче Туре травмировал икроножную мышцу. Сам ивуариец оптимистично оценивает свои шансы выйти на поле против «Милана».
«Я пропущу игру очередного тура премьер-лиги с „Бирмингемом“, которая состоится в субботу, но к матчу с „россонери“ буду в полном порядке. „Милан“ будет фаворитом в этом матче, но мы уже однажды побеждали на „Сан-Сиро“, когда разгромили „Интер“ 5:1, так что вся борьба впереди», — приводит слова Туре Sky Sports.
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