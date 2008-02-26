Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туре: к ответному матчу с "Миланом" буду в полном порядке

Туре: к ответному матчу с "Миланом" буду в полном порядке
Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Коло Туре надеется, что успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана», который состоится на следующей неделе. Напомним, что первая игра в столице Великобритании завершилась вничью (0:0), и именно в этом матче Туре травмировал икроножную мышцу. Сам ивуариец оптимистично оценивает свои шансы выйти на поле против «Милана».

«Я пропущу игру очередного тура премьер-лиги с „Бирмингемом“, которая состоится в субботу, но к матчу с „россонери“ буду в полном порядке. „Милан“ будет фаворитом в этом матче, но мы уже однажды побеждали на „Сан-Сиро“, когда разгромили „Интер“ 5:1, так что вся борьба впереди», — приводит слова Туре Sky Sports.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021