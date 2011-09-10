Видеоповтор голов в матче "Боруссия" Д – "Герта"

Представляем вашему вниманию видеоповтор голов в матче пятого тура немецкой бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» дома уступила «Герте» со счётом 1:2.

Чемпионат Германии

Бундеслига. 5-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Герта» (Берлин) – 1:2

Голы: Раффаэл, 50 (0:1); Нимайер, 81 (0:2); Левандовски, 88 (1:2).

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http://www.youtube.com/watch?v=thCzXuPh9GU

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