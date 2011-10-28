Мичел: не собираюсь лишать работы своих коллег

Экс-наставник испанского «Хетафе» Мартин Мичел заявил, что не намерен стучаться в двери некоторых клубов, передаёт Marca.

Отметим, что футбольная общественность Испании в данный момент обсуждает возможность отставки главного тренера «Вильярреала» Хуана Карлос Гарридо вследствие неудовлетворительных результатов. Но, с другой стороны, президент клуба Фернандо Ройг уже заявлял о том, что квота доверия к тренеру ещё не иссякла.

«Я не собираюсь проситься на работу и лишать её своих коллег. Это не мой метод. В своё время со мной именно так и поступили. Отмечу, за это время получал предложения из Германии, Турции и Мексики, но ни одно из них не показалось мне интересным», — заявил Мичел.