Мичел: не собираюсь лишать работы своих коллег
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Экс-наставник испанского «Хетафе» Мартин Мичел заявил, что не намерен стучаться в двери некоторых клубов, передаёт Marca.
Отметим, что футбольная общественность Испании в данный момент обсуждает возможность отставки главного тренера «Вильярреала» Хуана Карлос Гарридо вследствие неудовлетворительных результатов. Но, с другой стороны, президент клуба Фернандо Ройг уже заявлял о том, что квота доверия к тренеру ещё не иссякла.
«Я не собираюсь проситься на работу и лишать её своих коллег. Это не мой метод. В своё время со мной именно так и поступили. Отмечу, за это время получал предложения из Германии, Турции и Мексики, но ни одно из них не показалось мне интересным», — заявил Мичел.
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