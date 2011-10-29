Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уилкшир: я ненавижу проигрывать

Уилкшир: я ненавижу проигрывать
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал эпизод в матче 28-го тура чемпионата России против «Рубина», когда он очень жёстко сыграл против полузащитника гостей Алана Касаева.

«Я был сильно разочарован тем, как всё складывалось, и на последних минутах немного потерял контроль над собой. Я ненавижу проигрывать. Что значит сожалею? Я совершил не самый удачный подкат и получил за эту жёлтую карточку. Было и прошло. Проехали.

Не знаю, как это выглядело с тренерской скамейки или на экране, но у меня и в мыслях не было никого травмировать! Но футбол на то и футбол, что у каждого своя трактовка того или иного эпизода. Увидели там красную карточку? Ваше право. У меня другое мнение на сей счёт», — приводит его слова Sovsport.ru.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022