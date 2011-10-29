Уилкшир: я ненавижу проигрывать

Защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал эпизод в матче 28-го тура чемпионата России против «Рубина», когда он очень жёстко сыграл против полузащитника гостей Алана Касаева.

«Я был сильно разочарован тем, как всё складывалось, и на последних минутах немного потерял контроль над собой. Я ненавижу проигрывать. Что значит сожалею? Я совершил не самый удачный подкат и получил за эту жёлтую карточку. Было и прошло. Проехали.

Не знаю, как это выглядело с тренерской скамейки или на экране, но у меня и в мыслях не было никого травмировать! Но футбол на то и футбол, что у каждого своя трактовка того или иного эпизода. Увидели там красную карточку? Ваше право. У меня другое мнение на сей счёт», — приводит его слова Sovsport.ru.