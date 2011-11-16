Голодюк: к матчу "Карпат" с "Шахтёром" точно буду готов

Полузащитник львовских «Карпат» Олег Голодюк рассказал, как проходит его восстановление после травмы, и ответил на вопрос, сможет ли он принять участие в матче 17-го тура чемпионата Украины с одесским «Черноморцем».

«Ничего пока не могу сказать. Смогу ли сыграть, думаю, всё решится в день матча. Шансы 50 на 50.

К матчу с „Шахтёром“ уже точно буду готов, а вот к поединку с „Черноморцем“ — пока не знаю.

Ещё ощущаю дискомфорт, но у меня есть в запасе два дня», — цитирует хавбека «Карпат» официальный сайт клуба.