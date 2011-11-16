Силкин: в матче с "Кубанью" недооценки не будет

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал о подготовке команды ко второму этапу чемпионата России. Напомним, в 31-м туре Премьер-Лиги бело-голубым предстоит матч с «Кубанью».

«Очередная игра, к которой будем готовиться. Единственное, что начинается другая стадия чемпионата. Но и предыдущие игры были за очки. Если ставить какие-то задачи, то, конечно, дома нужно выигрывать и прикладывать все силы, чтобы добиться результата. Ни в коем случае не нужно допускать недооценки соперника. Мы в этом году наделали достаточно ошибок, надеемся, что они позади. Я не опасаюсь за игру в обороне, например», — цитирует Силкина радио «Маяк».