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Хоккей России и мира

Никита Коростелёв
Эксклюзив
«В «Спартаке» предлагали продление. Через неделю — слухи об обмене». Яркий Коростелёв Новичок «Динамо» рассказал неизвестные детали своего перехода и объяснил, почему мечтал сыграть в команде с Сергеем Зборовским.
Главные новости в хоккее за 18 августа 2026 года
Ротенберг верит в скорое снятие бана с России, КХЛ представила новый логотип. Итоги дня
Каттер Готье
Главный ОСА НХЛ отклонил предложение на $ 52 млн! Готье вынудит «Анахайм» пойти на жертвы?