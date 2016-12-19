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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
МЧМ-2005. Как сложилась судьба игроков молодёжной сборной России
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Тренер по фитнесу и центр для Ягра. Судьба призёров МЧМ-2005

Кузнецов работает в тренажёрке, Овечкин и Малкин стали суперзвёздами, а Пестунов центром для Ягра — судьба финалистов МЧМ-2005.
19 декабря 2016, понедельник. 13:00. Хоккей
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Сборная России неудачно выступила на предыдущем чемпионата мира в 2004 году, уступив в четвертьфинале сборной Финляндии. С того турнира в Гранд-Форкс и Тиф-Ривер-Фолс вернулись уже две звезды российского хоккея — Александр Овечкин и Евгений Малкин. В полуфинале чемпионата мира сборная России под руководством Сергея Герсонского разгромила хозяев со счётом 7:2, а в финале проиграла канадцам (1:6). Североамериканцы считают тот финал первым для Валерия Брагина, который был всего лишь помощником. В преддверии молодёжного чемпионата мира вспоминаем, кто выступал за ту команду, и рассказываем, как сложилась судьба каждого игрока.

Вратари


Антон Худобин

Карьера после МЧМ: после турнира в Гранд-Форксе Худобин покинул Магнитогорск и отправился играть в WHL. На следующий сезон он вновь сыграет на МЧМ и вновь уступит сборной Канаде в финале. Ещё через год Худобин вернулся в Россию и стал чемпионом России в составе родной «Магнитки». В сезоне-2009/10 дебютировал в НХЛ за «Миннесоту» и впервые был привлечён в главную сборную России. В 2014 году был третьим вратарём на золотом чемпионате мира в Минске, а через год выиграл серебро ЧМ, также будучи третьим голкипером в команде.
Чем занимается сейчас: летом был близок к возвращению в КХЛ, но подписал контракт с «Бостоном». В текущем сезоне сыграл 6 матчей в НХЛ.

Андрей Кузнецов

Карьера после МЧМ: воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Кузнецов не сыграл ни одного матча в сильнейшей российской лиге. После МЧМ Андрей четыре сезона отыграл в Высшей лиге, а потом три сезона в первой лиге. Сезон-2011/12, который он провёл в ХК «Брянск», стал для него последним в карьере.
Чем занимается сейчас: в настоящее время работает фитнес-тренером в одном из сетевых учреждений Уфы.

Защитники


Антон Белов

Карьера после МЧМ: через два года после чемпионата мира стал регулярно привлекаться в главную сборную России. С образованием в КХЛ перешёл из ЦСКА в омский «Авангард», за который выступал пять сезонов. Сезон-2013/14 провёл в клубе НХЛ «Эдмонтон», а в мае 2014-го стал чемпионом мира по хоккею в составе сборной России. После этого сезона вернулся в Россию и сразу же стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Белов сыграл на четырёх последних чемпионатах мира, выиграв медали всех достоинств.
Чем занимается сейчас: последние три сезона выступает за СКА. В текущем сезоне сыграл в 37 матчах и набрал 16 (6+10) очков.
Фото: photo.khl.ru

Дмитрий Мегалинский


Карьера после МЧМ: летом 2006 года покинул родной ярославский «Локомотив» и перешёл в воскресенский «Химик». С 2007 по 2011 год выступал за подмосковный «Витязь». Именно в Чехове он провёл свой лучший сезон в карьере по очкам, набрав 20 (4+16) результативных баллов. В 2013 году покинул переживавший бедствие «Спартак» и стал игроком «Автомобилиста». Кроме серебра МЧМ, ничего в карьере больше не выигрывал.
Чем занимается сейчас: последние четыре сезона выступает за екатеринбургский «Автомобилист». В текущем сезоне сыграл в 38 матчах и набрал 7 (4+3) очков.

Георгий Мишарин

Карьера после МЧМ: карьера Мишарина развивалась стремительно. На следующий сезон он стал основным защитником ЦСКА и сыграл на взрослом чемпионате мира 2006 года. Следующий сезон провёл в московском «Динамо» и сыграл последний матч за сборную на Евротуре. Большую часть карьеры проводил в топ-командах, в 2015 году стал чемпионом России с ЦСКА, в тот сезон это звание получала лучшая команда регулярного чемпионата.
Чем занимается сейчас: последние полтора сезона Мишарин выступает за «Сибирь», в текущем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 16 матчах.

Григорий Панин

Карьера после МЧМ: после серебра чемпионата мира Панин ещё 2,5 года провёл в составе тольяттинской «Лады». В сезоне-2007/08 Григорий перешёл в казанский «Ак Барс», с которым сразу выиграл Континентальный кубок. В следующие два сезона Панин дважды выиграл Кубок Гагарина в составе татарстанцев. За «Ак Барс» он выступал семь сезонов и сменил клуб лишь летом 2014 года. В первый сезон в ЦСКА он сразу стал чемпионом России. Известен своей порой излишне грубой игрой.
Чем занимается сейчас: последние три сезона Панин выступает за московский ЦСКА, в текущем сезоне он сыграл в 22 матчах и набрал 5 (2+3) очков.

Яков Рылов

Карьера после МЧМ: в тот же сезон после чемпионата мира стал чемпионом России в составе московского «Динамо». В сезоне-2010/11 впервые получил вызов в главную сборную страны на этап Евротура. Через два года Рылов смог набрать 35 (10+25) очков в «регулярке». В 2014 году мысли о титуле привели его в казанский «Ак Барс», с которым он смог сразу дойти до финала Кубка Гагарина.
Чем занимается сейчас: летом вернулся в родное «Динамо», в 34 матчах регулярного чемпионата он набрал 5 (3+2) очков.

Дмитрий Воробьёв

Карьера после МЧМ: на следующий сезон Воробьёв начал регулярно вызываться на этапы Евротура, а главным событием в его карьере, безусловно, стал чемпионат мира 2008 года. Воробьёв в составе сборной России выиграл золотую медаль. Три сезона он провёл в системе клуба СКА, но что-то выиграть с ними не смог.
Чем занимается сейчас: выступает за уфимский «Салават Юлаев», в этом сезоне сыграл в 32 матчах и набрал 3 (1+2) очка.

Алексей Емелин

Карьера после МЧМ: жёсткий защитник Емелин на следующий сезон вновь возьмёт серебро молодёжного чемпионата мира, а также начнёт вызываться в главную сборную. В мае 2007 впервые сыграет на взрослом чемпионате мира. В 2009 и 2010 годах Емелин выступал уже за «Ак Барс», с которым дважды поднимал над головой Кубок Гагарина. Летом 2011 года решил попробовать свои силы в НХЛ, перейдя в «Монреаль», а через год выиграл чемпионат мира.
Чем занимается сейчас: уже шестой сезон выступает за «Монреаль», в текущем сезоне сыграл на Кубке мира.

Денис Ежов

Карьера после МЧМ: третий тольяттинской защитник из той команды после Воробьёва и Емелина, Ежов проводит не такую яркую карьеру. Из топ-клубов он выступал лишь за омский «Авангард» в первые сезоны КХЛ, а долгое время был основным защитником хабаровского «Амура».
Чем занимается сейчас: перед нынешним сезоном подписал контракт с череповецкой «Северсталью». В текущей «регулярке» на его счету 4 (2+2) очка в 38 матчах.

Нападающие


Александр Галимов

Карьера после МЧМ: Галимова ждало большое будущее, постепенно он стал лидером родного ярославского «Локомотива», начал вызываться в главную сборную. Но 7 сентября 2011 года оказался на борту самолёта ярославской команды, который разбился на взлёте. Галимов стал единственным выжившим хоккеистом, но травмы и ожоги оказались настолько серьёзными, что через несколько дней он скончался.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Энвер Лисин

Карьера после МЧМ: через год Лисин вновь проиграл канадцам в финале МЧМ, выиграл чемпионат России с «Ак Барс», а затем уехал в НХЛ в систему клуба «Финикс». Карьера за океаном не получилась успешной, последней заокеанской командой Лисина был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2009/10. В 2013 году оказался в владивостокском «Адмирале», который забрал его из «Магнитки» на драфте расширения.
Чем занимается сейчас: второй сезон выступает за уфимский «Салават Юлаев», в текущем сезоне набрал 25 (11+14) очков в 36 матчах.

Евгений Малкин

Карьера после МЧМ: в этом же сезоне он сыграл уже на взрослом чемпионате мира. Через год Малкин снова проиграл в финале МЧМ канадцам, потом принял участие в Олимпиаде-2006 в Турине. После такого насыщенного сезона он убежал в НХЛ в «Питтсбург». Сейчас Малкин один из символов клуба наравне с Сидни Кросби, Евгений уже выиграл два Кубка Стэнли, два чемпионата мира.
Чем занимается сейчас: в текущем сезоне сыграл за сборную России на Кубке мира и уже проводит 11-й сезон за «Питтсбург».

Александр Никулин

Карьера после МЧМ: в следующем сезоне Никулин уже играл за главную сборную России на этапах Евротура и был основным игроком ЦСКА. В 2007 году он отправился за океан, но в НХЛ сыграл всего три матча: два за «Оттаву» и один за «Финикс». Вернувшись в Россию, талантливый центрфорвард начал постепенно сдавать позиции, а перезагрузка его карьеры произошла в «Витязе».
Чем занимается сейчас: второй сезон выступает за подольский «Витязь», в этом сезоне набрал 16 (6+10) очков в 34 матчах.

Александр Овечкин

Карьера после МЧМ: в этот же сезон Овечкин стал чемпионом России в составе московского «Динамо», а затем принял решение уехать в НХЛ в «Вашингтон», где сразу стал звездой. В настоящее время прирождённый снайпер Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира, шесть раз становился лучшим снайпером «регулярки» НХЛ и трижды признавался самым ценным игроком лиги.
Чем занимается сейчас: капитан «Вашингтона», за который выступает 12-й сезон.

Денис Паршин

Карьера после МЧМ: в сезоне-2006/07 Паршин дебютировал за главную сборную в матчах Евротура. В 2012 году ЦСКА, за который он выступал с самого детства, обменял его в «Салават Юлаев» на Игоря Григоренко. Лучший сезон в КХЛ Паршин провёл в составе омского «Авангарда», когда набрал 56 (25+31) очков в «регулярке».
Чем занимается сейчас: Паршин начал текущий сезон в «Авангарде», но затем его обменяли в «Салават». На его счету 15 (7+8) очков в 34 встречах.


Дмитрий Пестунов

Карьера после МЧМ: через два года после выступления за «молодёжку» Пестунов выиграл чемпионат России с «Магниткой». Во время выступления за «Авангард» играл в одной тройке с чешской легендой Яромиром Ягром. Спустя какое-то время он оказался в московском «Динамо» и в его составе смог дважды выиграть Кубок Гагарина.
Чем занимается сейчас: последние три сезона выступает за челябинский «Трактор», в 40 матчах нынешнего сезона он набрал 20 (9+11) очков.

Александр Радулов

Карьера после МЧМ: через год Радулов в составе «Квебека» стал первым россиянином, выигравшим Мемориальный кубок CHL. В 2008 году со скандалом уехал из «Нэшвилла» в «Салават Юлаев». С уфимцами он выиграл Кубок Гагарина, а затем по окончании контракта вернулся на несколько недель в НХЛ. Затем четыре сезона Радулов выступал за московский ЦСКА, с которым стал чемпионом России, но не выиграл главный титул. В составе сборной России дважды стал победителем чемпионата мира.
Чем занимается сейчас: в это межсезонье принял решение вернуться в НХЛ и подписал контракт с «Монреалем».
Фото: Reuters

Григорий Шафигулин

Карьера после МЧМ: ещё до этого турнира Шафигулин стал чемпионом России в составе ярославского «Локомотива». Сезон-2006/07 стал лучшим для него в плане набранных очков (21), и это позволило ему даже сыграть за сборную России на Евротуре. В 2011 и 2012 годах Шафигулин выиграл два Кубка Гагарина с московским «Динамо».
Чем занимается сейчас: живёт в Москве, посвящает время семье, воспитывает детей. Спортивную карьеру не завершал.

Сергей Широков

Карьера после МЧМ: через год Широков вновь проиграет канадцам в финале чемпионата мира. В 2009 году Широков вместе с Паршиным решили попробовать свои силы в НХЛ, но уехать смог только Сергей в состав «Ванкувера». За «касаток» Широков сыграл всего восемь матчей, после чего вернулся в ЦСКА. В сезоне-2013/14 цээсковцы обменяли его в «Авангард» на Александра Фролова. Спустя два года он вновь стал участников крупной сделки: за него СКА отдал омичам Антона Бурдасова и Петра Хохрякова. В составе сборной России Широков дважды выигрывал чемпионат мира.
Чем занимается сейчас: второй сезон выступает за петербургский СКА, в текущем сезоне набрал 19 (11+8) очков в 22 матчах.

Роман Волошенко

Карьера после МЧМ: в сезоне-2005/06 Волошенко выдал блестящий год в АХЛ, набрав 60 (33+27) очков в 69 матчах. Следующий сезон в этой лиге получился неплохим, но не таким успешным, и Роман принял решение вернуться в Россию. Попытки закрепиться в элитной лиге были неудачными. С 2009 года Волошенко осел в ВХЛ, где выступал за ведущие команды.
Чем занимается сейчас: в текущем сезоне Волошенко играет за «Сахалин» в Азиатской лиге.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Михаил Юньков

Карьера после МЧМ: на следующий сезон он, как и ряд игроков той «молодёжки», вновь проиграет этот турнир в финале канадцами. Бонусом для него станет чемпионство с казанским «Ак Барсом». В 2009 год он вернётся в столицу Татарстана, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Следующий свой Кубок он возьмёт через несколько лет с магнитогорским «Металлургом», а в прошлом году он был близок к этому с ЦСКА.
Чем занимается сейчас: выступает за омский «Авангард», в этом сезоне на его счету 4 (2+2) очка в 30 матчах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Александр Радулов Антон Белов Антон Худобин Григорий Панин Денис Паршин Евгений Малкин Михаил Юньков Сергей Широков Энвер Лисин Яков Рылов
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