14 заявок на ЧМ-2017. Кто из игроков КХЛ мог понравиться Знарку?

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Вратари
Илья Сорокин (ЦСКА)
После относительно лёгких матчей на Кубке Карьяла на этот раз Сорокину выпал более сложный матч против шведов, и Илья показал далеко не максимум своих возможностей. Впрочем, сомнений в том, что именно Сорокин будет главным в наших воротах на грядущем ЧМ, практически нет. Илья надёжно играет как в клубе, так и, что важнее, в сборной. Грубых ошибок не совершает, где может — выручает. Большего и не требуется.
Сомнений в том, что именно Сорокин будет главным в наших воротах на грядущем ЧМ, практически нет. Илья надёжно играет как в клубе, так и, что важнее, в сборной.
Игорь Шестёркин (СКА)
Многие сетуют на то, что Сорокин и Шестёркин — одногодки, и из двух классных вратарей кто-то будет обязательно «сидеть» под другим. Таким вратарём, скорее всего, станет Шестёркин — Знарок уже второй этап Евротура подряд чётко обозначает ему роль сменщика Сорокина. Однако с этой ролью Игорь успешно справляется: уверенный матч против шведов в Хельсинки и почти безупречная игра против чехов в Москве оставляют Шестёркина в обойме сборной.
Защитники
Антон Белов (СКА)
Белов в целом провёл неплохой турнир, показывая более надёжную игру от матча к матчу. И если со шведами Белов пару раз буквально дарил шайбу в своей зоне, то с чехами и финнами играл строже и полезнее. Из всех защитников сборной у Белова, пожалуй, лучший бросок, что может стать нашим серьёзным козырем при игре в большинстве. Впрочем, в пару к Антону следует ставить кого-то более надёжного.
Богдан Киселевич (ЦСКА)
За четыре матча на Евротуре в нынешнем сезоне ведущий защитник ЦСКА раздал три голевые передачи. Был, пожалуй, одним из лучших защитников сборной на Кубке Первого канала, несмотря на то что пара Ожиганов — Киселевич пропустила в каждой игре. Если о надёжности защитника говорилось и раньше, то в нынешнем сезоне он прибавил в атакующей игре, в том числе при розыгрыше большинства. Олег Знарок доверял Киселевичу в решающие моменты матчей, и тот сделал хорошую заявку на попадание в майский состав национальной команды.
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Виктор Антипин («Металлург» Магнитогорск)
Играя уже второй турнир подряд в паре с Алексеем Береглазовым, Антипин на правах старшего выглядит намного лучше. Виктор одинаково ровно и уверенно провёл оба этапа, стабильно набирая очки и, что самое главное, надёжно играя в обороне. Отсутствие позиционных провалов, жёсткая игра у бортов, полезная игра в большинстве и умение начать атаку грамотной первой передачей делают Антипина одним из фаворитов в борьбе за дальнейшее место в сборной.
Егор Яковлев (СКА)
На Кубке Первого канала Яковлев не прыгнул выше головы, но сыграл довольно надёжно. Прилично смотрелся при розыгрыше большинства, забросив финнам в последнем матче в Москве. Более того, Яковлев был на двух последних чемпионатах мира, и на данный момент у Знарка нет каких-либо предпосылок не взять защитника на очередной крупный турнир.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Егор Яковлев
Вячеслав Войнов (СКА)
Хоть Войнов и не был в сборной ни на одном из этапов Евротура, он находится на виду у Знарка буквально круглые сутки в СКА. На данный момент Войнов — ведущий защитник «армейцев», и его невызов на турниры в Хельсинки и Москве обусловлен лишь желанием тренера посмотреть других игроков. Можно с уверенностью сказать, что Вячеслав поедет на ЧМ.
Нападающие
Валерий Ничушкин (ЦСКА)
Феерия Ничушкина в матче с финнами в Хельсинки уже в прошлом, и с тех пор так же ярко проявить себя на уровне сборной Валерий пока не может. Безусловно, прогресс от критики Квартальнова до пары победных шайб за ЦСКА виден, но вот на уровне сборной Валерию ещё нужно прибавлять. Такой мощный форвард нам необходим, а если добавить в слаломные проходы чуть больше осмысленности и креатива, то это может превратиться в серьёзное оружие к весне.
Илья Ковальчук (СКА)
Этот сезон для Ковальчука складывается как нельзя лучше: СКА уверенно возглавляет таблицу КХЛ, а сам нападающий ещё не теряет надежды выиграть дуэль у Мозякина в споре бомбардиров. Илья уверенно провёл Кубок Первого канала, показав зрелую и результативную игру, набрав 4 очка. Кажется, что Илья может блеснуть и на грядущем мировом первенстве. Ведь когда ещё, если не сейчас?
Илья уверенно провёл Кубок Первого канала, показав зрелую и результативную игру, набрав 4 очка. Кажется, что Илья может блеснуть и на грядущем мировом первенстве. Ведь когда ещё, если не сейчас?
Павел Дацюк (СКА)
От капитана СКА не требуют града голов и десятки «нанизанных» соперников. Однако, вопреки популярному мнению, Дацюк может поехать на ЧМ отнюдь не в роли лидера раздевалки. 22 очка в нынешнем сезоне и неплохая игра на московском этапе Евротура доказывают, что Дацюк ещё способен играть и был полезным. Ведущая роль Павлу отведена будет вряд ли, а вот при игре в сдерживающем звене или в большинстве от Дацюка будет максимум пользы.
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Владимир Ткачёв («Ак Барс»)
Единственный представитель «Ак Барса» после двух этапов Евротура собрал довольно лестные оценки и запомнился своей игрой. Ткачёв в обоих турнирах был лучшим на точке, что часто становится камнем преткновения в игре сборной. Более того, форвард хорошо начинал атаки из глубины зоны, всегда отрабатывал в оборону и был почти незаменим при игре в меньшинстве. И что самое главное — Ткачёв отличился как в Хельсинки, так и в Москве, чем не могут похвастать многие наши нападающие.
Иван Телегин (ЦСКА)
Телегин в очередной раз безукоризненно сыграл на своих сильных качествах. Неуступчивая борьба у бортов, мощная игра у ворот противника, отсутствие пустых прокатов — таким предстал Телегин на турнире в Москве. В активе Телегина на КПК 2 заброшенные шайбы, а по самоотдаче Иван традиционно был лучшим в составе.
Сергей Шумаков («Сибирь»)
В единственном пока проигранном нами матче Евротура-2016/17 со шведами солировал именно Сергей Шумаков. Сначала вывел Гаврикова на завершение атаки, а затем несколько раз создавал неплохие шансы для Шалунова. По движению, контролю шайбы и видению площадки оставил приятное впечатление, которое не помешало бы подтвердить на следующих этапах.
Максим Шалунов («Сибирь»)
Форвард «Сибири» упустил довольно много моментов в игре со шведами, которые ему так любезно создавал партнёр Шумаков. Впрочем, в активе Шалунова одна из самых важных шайб на Кубке Первого канала — кто знает, как сложился бы матч с финнами, если бы Максим не сравнял счёт спустя 51 секунду после быстрого гола Песонена. Можно сказать, связка Шумаков-Шалунов оправдала себя, и Знарок наверняка будет наигрывать их вместе и дальше.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Максим Шалунов