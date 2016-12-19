Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

14 заявок на ЧМ-2017. Кто из игроков КХЛ мог понравиться Знарку?

Два этапа Евротура завершены. Выделяем тех, кто сделал серьёзную заявку на попадание в состав сборной на чемпионат мира — 2017.