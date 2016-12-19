От Третьяка до Харламова. Выбери лучшего хоккеиста 70-х

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22 декабря 1946 года стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Этот день принято считать днём рождения отечественного хоккея. Мы просим вас выбрать лучших отечественных хоккеистов по десятилетиям, а сами предлагаем свою версию пятёрки и вратаря каждой из эпох. На очереди временной отрезок с 1970 по 1980 год.
Символическая сборная по версии «Чемпионата»
Вратарь: Владислав Третьяк;
Защитники: Валерий Васильев – Владимир Лутченко;
Нападающие: Борис Михайлов – Валерий Харламов – Александр Якушев.
Если опрос не окрывается с мобильного приложения, то вы можете проголосовать, перейдя по ссылке: https://www.playbuzz.com/championat10/12-19-2016-11-48-14-am70