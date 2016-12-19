Гонка за «Харт Трофи»: Панарин или Тарасенко? Неделя наших в НХЛ

Лучший бомбардир недели



н. Артемий Панарин – 8 (3+5) очков в трёх матчах, «+4», 2 минуты штрафа.

н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 5 (1+4) очков в трёх матчах, «-2».

н. Евгений Малкин («Питтсбург») – 4 (1+3) очка в четырёх матчах, «+2», 2 минуты штрафа.

Первый гол в сезоне



з. Никита Зайцев («Торонто»), 1 (1+0) очко в трёх матчах, «0».

Первый гол за два месяца



н. Наиль Якупов («Сент-Луис»), 1 (1+0) очко в трёх матчах, «-1».

в. Сергей Бобровский («Коламбус») – 3 победы в трёх матчах, 5 пропущенных голов, 91,7% отражённых бросков.

в. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 1 матч, 1 поражение, 3 пропущенных гола, 87% отражённых бросков.

Панарин, не слишком удачно начавший сезон, набрал боевой ход. В трёх матчах на прошедшей неделе он положил в личную копилку 8 баллов, а если взять более широкий временной отрезок, то на счету лучшего новичка прошлого чемпионата 6 голов и 7 передач в девяти последних встречах. «Да, он почувствовал уверенность в себе. На такого Панарина просто приятно смотреть», — сказал другой лидер «Чикаго» Патрик Кейн. Российский форвард вышел на график «очко за игру», что позволило ему войти в пятёрку лучших бомбардиров сезона, догнав питтсбургскую парочкуВ честь Панарина к Рождеству даже была изготовлена специальная серия статуэток-«головастиков», где Артемий изображён с буханкой хлеба. «Подобные игрушки далеко не всегда бывают удачными, но на этот раз вышло приятно. «Головастик» Панарина вышел симпатичным и весёлым», — отметил обозреватель Chicago Sun-TimesВ трёх очках впереди Панарина расположился самый результативный россиянин в текущем регулярном чемпионате. На минувшей неделе лидер «Сент-Луиса» отдал две голевые передачи в проигранном матче с «Нэшвиллом», набрал 3 (1+2) балла в победной встрече с «Нью-Джерси» и несмог набрать очков в личном противостоянии с «Чикаго» и его бомбардирами. До лидера общего зачётаВладимиру не хватает всего двух очков, и сегодня, 19 декабря, два главных бомбардира НХЛ померятся силами в очном поединке.Болельщики «блюзменов» уже стали предвкушать возможное вручение Тарасенко приза «Харт Трофи» как самому ценному игроку нынешнего сезона. По мнению многих, Владимиру в этом году по силам добраться до отметки в 100 очков. «Если я правильно посчитал, то Тарасенко идёт на результат в 98 баллов, так что эти ожидания имеют под собой определённые основания. Другое дело, что Владимир играет в звене, где нет продуктивного центра – Йори Лехтеря, при всём уважении к нему, таковым не является. У Тарасенко на протяжении двух последних лет было больше голов, чем передач, а в текущем чемпионате ситуация обратная. Мне кажется, что он сможет выдержать этот темп», — отметил обозреватель St. Louis Post-DispatchТретий представитель российского легиона в пятёрке лучших бомбардиров был чуть менее продуктивен, но это не помешало ему сохранить свою позицию и удержать паритет по очкам с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. Примечательно, что Евгений идёт с темпом, который позволяет ему набрать 86 очков в конце чемпионата, но его среднее игровое время – самое низкое за всю карьеру в НХЛ (18 минут и 38 секунд).«Если Джино избежит травм, которые мучили его в последнее время, и продолжит идти по графику «очко за игру», то безусловно сможет претендовать на индивидуальные награды. Ему не слишком удался старт чемпионата, но сейчас он выглядит здорово, хотя его всплеск остался незамеченным. Малкин не болтун, и размышлений о собственных результатах от него дождаться трудно», — отметил обозреватель Sports IllustratedНовичок «Торонто»отметился первой заброшенной шайбой в НХЛ. Произошло это в домашнем матче с «Питтсбургом», когда «кленовые листья» смогли вырвать победу в овертайме (2:1). «Чувствую себя словно в 17 лет. Невероятные ощущения. Особенно приятно потому, что моя семья сейчас в Торонто, хотя сегодня они решили смотреть матч не на стадионе, а по телевизору. В этом сезоне у меня было много моментов, я уже раз пять мог забить. Но сейчас я счастлив, а памятную шайбу отдам родителям. Она имеет огромное значение», — сказал Никита после победного для его команды матча.Гол Зайцева понравился даже Малкину, который в данном случае представлял пострадавшую от действий защитника сторону. «Несмотря на то что мы проиграли, я рад, что Зайцев забил. Человек играет в первой паре, хотя это его первый сезон. Он вообще не нервничает! Всегда находится в правильной позиции, голова всегда поднята, великолепно работает ногами. Желаю ему только удачи, и думаю, что после гола дела у него пойдут ещё лучше», — сказал Евгений.Нападающий «Блюз»забросил свою третью шайбу в сезоне и первую с 20 октября – это случилось в минувшую пятницу в победной игре с «Нью-Джерси». До этого в начале декабря Наиль четыре матча подряд оставался в запасе, и уже мало кто вспоминал его удачное начало сезона и разговоры о перезагрузке карьеры. Тем не менее главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок выдал россиянину вполне обнадёживающую характеристику.«Он учится. Он уже на 50 процентов играет лучше, чем тогда, когда только приехал в «Сент-Луис». В матче с «Нью-Джерси» он делал некоторые полезные маленькие вещи, которые позволили ему остаться в составе, были хорошие смены. Мне понравилось то давление, которое он оказывал на соперников, действуя без шайбы. Ему нужно как следует начать свою «охоту», потому что он может заставлять соперников ошибаться и даже паниковать. Когда он играет в таком ключе, он очень эффективен», — заявил главный тренер «музыкантов».Бобровский укрепил своё лидерство в списке самых побеждающих вратарей сезона – у российского стража ворот «Блю Джекетс» уже 19 побед в активе. 8 из них Сергей одержал подряд, и теперь ему не хватает лишь одного выигрыша, чтобы повторить клубный рекорд, который сам Боб и установил, выдав победную серию с ноября 2013 по январь 2014 года. Во многом благодаря усилиям Сергея «Коламбус» смог сделать подарок своему наставнику Джону Торторелле, который стал первым уроженцем США, достигшим 500 побед в НХЛ. «Если Боб сможет избежать травм, то «Коламбус» будет куда большей угрозой, чем все привыкли думать. Сейчас он показывает свой лучший хоккей, и благодаря ему «мундиры» могут далеко пройти в плей-офф», — отметил обозреватель Yahoo Sports«Тампа» продолжает стремительное движение вниз – из последних 11 матчей «молнии» выиграли лишь два, и перспектива непопадания в плей-офф становится всё отчётливей. В такой ситуации тренерский штабсделал очевидную ставку на основного вратаря, отказавшись от принципа ротации, но на результатах команды это сказывается мало. Василевский провёл на неделе лишь один матч, в котором «Тампа» на выезде уступила «Ванкуверу» со счётом 2:4. В своих трёх последних «стартах» Андрей неизменно терпел поражения, пропустив суммарно 17 шайб, что резко контрастирует с великолепным началом сезона. Если после первых восьми матчей 22-летний голкипер имел на счету 6 побед и 95,1% отражённых бросков, то в последних пяти матчах он снизился до 86,3%, а последняя победа была добыта Василевским почти месяц назад.