Энгквист покинул Уфу, а Минск отказался от лучшего защитника

Четвёртое поражение «Амура»

«Адмирал» проиграл без Андриевского

Энгквист покинул «Салават»

Разин в «Югре» пока без побед

Минское «Динамо» расторгло контракт с Бэйленом

«Кузня» вновь проигрывает

«Сборники» принесли победу «Сибири»

Солодухин — в «Ак Барсе», Панков — в «Витязе»

«Авангард» вырвал победу за пять секунд до конца овертайма»

«Трактор» обыграл «Медвешчак», Новотны набрал первое очко после болезни

Формально «Амур» ещё не потерял шансы на плей-офф, однако на деле попадание в восьмёрку сильнейших на Востоке — задача практически невыполнимая. Домашнее поражение от «Барыса» лишь усугубило турнирное положение хабаровского клуба.Ещё вчера Томаш Зогорна в составе сборной Чехии громил шведов, а сегодня в 12.30 по Москве вышел на лёд «Платинум-Арены». Именно Зогорна в конце второго периода открыл счёт в матче. Однако преимущество «Амур» удержать не сумел — сначала Доус счёт сравнял, а затем шайба Старченко принесла «Барысу» победу. Для Найджела Доуса гол в ворота хабаровской команды стал 23-м в этом сезоне и позволил ему обогнать в снайперской гонке Илью Ковальчука.В матче с «Автомобилистами» «моряками» руководил Фредрик Стилман вместо Александра Андриевского, улетевшего в Южную Корею залечивать травму спины. В отсутствие главного тренера «Адмирал» не смог заработать три очка.В составе уральского клуба дебютировал голкипер Иван Лисутин, отразивший 33 из 34 бросков. Дублем во встрече с «Адмиралом» отметился словенский нападающий «Автомобилиста» Рок Тичар, а окончательный счёт в матче установил Петр Коукал, отправив шайбу уже в пустые ворота.Уфимский клуб расторг контракт по обоюдному согласию с Андреасом Энгквистом. 22 сентября шведский нападающий получил серьёзную травму в матче со «Слованом» (6:3).«Он долго лечился, получил травму, поэтому мы решили расторгнуть контракт. По срокам восстановления Андреаса трудно сказать, врачи толком ничего не говорят. Мы занимаемся вопросом усиления, неизвестно пока, найдём ли замену Энгквисту.Кандидатуры есть, но не факт, что нам удастся подписать с ними контракт. Рассматриваем и легионеров, и россиян», — рассказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд «Чемпионату».Энгквист в этом сезоне отметился 11 (3+8) очками в 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.На прошлой неделе в Пекине сыграли первый овертайм в формате «три на три», в этот же раз «Куньлунь» вновь довёл дело до дополнительного времени, которое перешло в серию буллитов.По ходу встречи команды поочерёдно перехватывали инициативу. Сначала у «Куньлуня» отличился Туукка Мянтюля, а затем «Югра» принялась активно атаковать. За 35 секунд ханты-мансийцы забили дважды. Казалось бы, первая победа Разина в новом клубе вот-вот случится, как на последней минуте встречи при игре в меньшинстве счёт сравнял Томи Саллинен. В серии послематчевых победу китайской команде принёс Дамьен Флёри.Минчане расторгли контракт с канадцем, принявшим несколько лет назад гражданство Беларуси, Ником Бэйленом.27-летний канадский защитник выступал за «Динамо» с сезона-2014/15. В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 9 (4+5) очков за 13 матчей при показателе полезности «+5». Всего же в составе минчан Бэйлен провёл 118 матчей, в которых набрал 80 (22+58) очков, став самым результативным защитником в истории клуба.В Новокузнецке минское «Динамо» и без своего результативного защитника Бейлена добилось уверенной победы. Подопечные Вудкрофта с первых минут завладели инициативой на льду, заставив хозяев всё чаще ошибаться. Роб Клинкхаммер счёт открыл, а удвоил преимущество Евгений Ковыршин.Всего минчане нанесли целых 50 (!) бросков по воротам 21-летнего Владислава Подъяпольского («Кузня» только 19). Бен Скривенс оформил шестой «сухарь» в сезоне.Степан Санников и Максим Шалунов в воскресенье добывали победу сборной России над финнами, а меньше чем через сутки уже играли в составе «Сибири» с рижским «Динамо». Вернулся в состав и пропустивший последнюю игру на Кубке Первого канала Сергей Шумаков. Он и сотворил первый гол в ворота рижан. Удвоил же счёт капитан новосибирцев Степан Санников. Поездка в сборную явно пошла на пользу нападающим команды Скабелки. Какая вообще усталость?В третьем периоде нападающему гостей Робертсу Липсбергсу удалось точно поразить ворота Дэнни Тэйлора. Победа над рижанами позволила хозяевам приблизиться к зоне плей-офф. От «Барыса», занимающего на данный момент восьмую строчку, «Сибирь» отделяет два очка.25-летний нападающий Александр Панков, недавно покинувший расположение «Трактора», продолжит карьеру в «Витязе». В свою очередь другой нападающий подольского клуба – 28-летний Вячеслав Солодухин – обменян в «Ак Барс».За «Трактор» Панков забил в своей первой же игре, а в 23 матчах за команду из Челябинска он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+2». Солодухин набрал 3 (2+1) очка в 37 матчах при показателе полезности «-8».Соперники в Омске не могли открыть счёт на протяжении 56 минут, атаковали же больше хозяева. Они и забили первыми — отличился Валентин Пьянов, однако «Йокерит» сравнял счёт за 48 секунд до конца третьего периода.В овертайме у хоккеистов обеих команд мало что получалось — постоянная потеря шайбы, робкие броски по воротам. Но за пять секунд до финальной сирены Михаилу Юнькову каким-то чудом удалось отправить шайбу в дальнюю девятку ворот Ялонена.Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин остался не слишком довольным выступлением своей команды и пригрозил выводом из состава игрокам, которые играют не на результат, а пытаются улучшить личную статистику.«Сегодня я, наверное, впервые сильно зол. Много наговорил в раздевалке. Не люблю проигрывать такие матчи, когда наш опытный игрок заботится о личной статистике, которая идёт во вред коллективным действиям, в концовке играет не на результат команды. Если игроки не будут делать выводы, я буду выводить их из состава», — сказал Канарейкин на пресс-конференции.Уже на девятой минуте встречи «Мевдешчак» вырвался вперёд. После перерыва «Трактор» стал создавать больше моментов, чем соперник, что и вылилось в гол Дерека Роя в начале третьего периода. Результативной передачей отметился и Иржи Новотны, вернувшийся недавно в Челябинск. Летом чешский нападающий заболел гепатитом и был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата.Не прошло и минуты, как Алексей Петров сделал счёт 2:1, ещё одной шайбой в ворота Дрю Макинтайра отметился Александр Шаров. Хозяева сдаваться были не намерены и ответили голом Александра Жиру. На последних минутах «Трактор» засел в оборону, а «Медвешчак» штурмовал ворота Демченко. За полторы минуты до конца матча Горди Дуайер снял голкипера, однако результата это не принесло. Челябинцы одеражали победу и в турнирной таблице опередили «Салават Юлаев».