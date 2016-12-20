Тарасенко забил, Макдэвид сказал: «Стой!»

Тарасенко – гол, Макдэвид – пас и победа

«Однорукий» Мэттьюс не спас «Торонто»

Проворов: одна передача и пять блок-шотов

Монахан – 10, Годро – 8

Встреча двух лучших бомбардиров регулярного чемпионата – капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида и российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко – была центральной в этом игровом дне. «Когда в ваш город приезжает Лионель Месси, Пеле, Майкл Джордан или Уэйн Гретцки, имеет смысл на это посмотреть. Такая же ситуация с Макдэвидом: вне зависимости от того, насколько сильно вы любите «блюзменов», глянуть на Коннора стоит в любом случае. 19-летняя суперзвезда впервые в сезоне проверит на прочность защиту «Сент-Луиса», — написал до игры обозреватель St.Louis Post-Dispatch Хосе Ортис.В том же уважительном тоне высказался и главный тренер «музыкантов» Кен Хичкок. «Такого игрока нельзя игнорировать, потому что подобные хоккеисты появляются не так часто. То же самое было с Гретцки и Мессье. Похоже, у «Эдмонтона» есть умение забирать в свой стан таких парней. Я, как и любой болельщик, не упускаю возможности посмотреть на его игру. В чём его основное преимущество? Скорость, но речь не о силе ног. 20 хоккеистов в лиге катаются так же быстро, но нет никого, кто бы всё остальное делал на той же скорости. Как его остановить? Ну, если он съест что-нибудь несвежее, это могло бы нам помочь», — с улыбкой заявил Хичкок.Персональную дуэль звёзд Тарасенко выиграл. В середине первого периода при равном счёте Владимир ярко продемонстрировал точность и быстроту своего кистевого броска, пробив вратаря «Эдмонтона» Кэма Тальбо с очень острого угла. Эта шайба принесла «Сент-Луису» лидерство, которое сохранилось до самой концовки, но дотерпеть до финальной сирены хозяева всё же не смогли.В третьем периоде «нефтяники» восстановили равновесие, когда Тарасенко не успел подхватить шайбу у левого борта в своей зоне, после чего последовал хитрый наброс от синей линии. Форвард «Ойлерз» Патрик Марун подправил траекторию, переиграв голкипера «блюзменов» Хаттона, но уже через минуту прекрасную возможность хозяевам вновь выйти вперёд предоставил Макдэвид. Капитан «Ойлерз» получил малый штраф за подножку на Шварце, но реализовать это большинство Тарасенко и компания не смогли.Встреча перешла в овертайм, который продлился чуть менее трёх минут. Фаббри потерял шайбу в чужой зоне, после чего Секера и Макдэвид вывели на бросок Райана Нюджент-Хопкинса, который и поставил точку. «Я разочарован. Мы допустили слишком много ошибок в обороне, нам не хватило инстинкта убийцы. Командное усилие было не на высоте, нам надо учиться выигрывать такие матчи», — грустно констатировал Хичкок.Таким образом, расстояние в два очка между Макдэвидом и Тарасенко сохранилось: у капитана «Ойлерз» теперь 40 очков, у Владимира – 38.«Кленовые листья» проиграли четвёртый матч из последних пяти, не сумев на своём льду справиться с «Анахаймом». В середине первого периода счёт открыл Остон Мэттьюс, который очень эффектно подправил шайбу на пятачке, держа клюшку одной рукой – наброс на ворота в этом эпизоде сделал Никита Зайцев, записавший на свой счёт третье набранное очко в пяти встречах.Равная игра могла закончиться любым исходом, и решающий момент случился за семь минут до окончания третьего периода, когда защитник гостей Фаулер могучим щелчком реализовал большинство. «У нас не хватает дисциплины. Правило очень простое — будь дисциплинированным, иначе тебя обыграют. Последние две игры мы получили слишком много штрафов. Сегодня удаление Хаймена напрямую повлияло на результат», — заявил после матча главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок.«Филадельфия», у которой в конце прошлой недели завершилась впечатляющая серия из 10 побед, не смогла начать новую. Домашний матч «лётчиков» с «Нэшвиллом» получился максимально упорным и вязким, не подарив зрителям большого количества заброшенных шайб. Хоккеисты «Флайерз» смогли первыми огорчить вратаря соперников, когда в середине первого периода, когда Эндрю Макдональд мощно щёлкнул низом с вершины правого круга. Свою 12-ю голевую передачу в этом эпизоде заработал Иван Проворов, который провёл один из лучших матчей в сезоне. Россиянин был лидером «Филадельфии» по количеству игрового времени (24:58), сблокировал 5 бросков и отметился двумя силовыми приёмами.В третьем периоде «хищники» усилиями Форсберга сравняли счёт, а в серии штрафных бросков Пекка Ринне оказался удачливей своего визави Стива Мэйсона, и привёл «Нэшвилл» к первой победе в трёх матчах.«Калгари» продолжает бороться за кубковую путёвку – после домашних поражений от «Тампы» и «Коламбуса» «огоньки» смогли обыграть в гостях одного из аутсайдеров Западной конференции «Аризону». Лидеры «Флэймз» Шон Монахан и Джонни Годро отметились по одной результативной передаче, что позволило Монахану продлить свою очковую серию до десяти матчей, а Годро – до восьми. Автором победной шайбы у «Калгари» стал Крис Верстиг, завершивший красивую комбинацию в большинстве.