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175 лет назад 2016
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Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Динамо» выиграет дерби у «Спартака», Плэтт поможет ЦСКА

«Динамо» и «Спартак» выявят сильнейшего в московском дерби, «Витязь» обыграет «Северсталь», а Плэтт отпразднует победой возвращение в ЦСКА.
20 декабря 2016, вторник. 10:15. Хоккей

«Лада» — ЦСКА


Событие номер один в стане московских «армейцев» за прошедшую паузу, безусловно — возвращение Джеффа Плэтта. Появления канадца, вернувшегося из шведского чемпионата, можно будет ожидать в этом матче, потому как главный тренер москвичей Дмитрий Квартальнов заявил, что собирается использовать его с первых же игр. Будет интересно посмотреть, насколько быстро нападающий вспомнит игровые связи со старыми партнёрами. Стоит также отметить, что в очередной раз против воспитавшей его команды сыграет проводящий на редкость удачный сезон нападающий «Лады» Никита Филатов.

Наш прогноз: ЦСКА увезёт победу из Тольятти
Событие номер один в стане московских «армейцев» за прошедшую паузу, безусловно — возвращение Джеффа Плэтта.

«Северсталь» — «Витязь»


Совсем недавно эти команды уже встречались между собой. Игра состоялась 10 декабря в Череповце, и тогда подопечные Белова выиграли в овертайме со счётом 4:3. Спустя почти две недели исходные данные всё те же — «Северсталь» в роли хозяев, а «Витязь» отчаянно борется за плей-офф. До этого оба коллектива уже трижды встречались между собой в этом сезоне, и победу во всех поединках одержал «Витязь», так что череповчане будут полны желания выиграть хотя бы один раз за чемпионат у подмосковной команды.

Наш прогноз: «Витязю» очень нужна победа в борьбе за плей-офф, и он её добьётся.
До этого оба коллектива уже трижды встречались между собой в этом сезоне, и победу во всех поединках одержал «Витязь».

«Локомотив» — ХК «Сочи»


Последние матчи перед паузой получились для «железнодорожников» далеко не самыми удачными. Подопечные Кудашова неожиданно оступились в Череповце и проиграли в равной игре московскому «Динамо» в гостях. В обеих встречах проблемным для «Локомотива» стал третий период. Время поработать над этим у ярославцев было. А для сочинцев последняя встреча и вовсе стала кошмаром — 0:5 от «Нефтехимика» будут ещё долго помниться черноморским болельщикам.
Для обеих команд эта встреча — шанс перечеркнуть прошлые неудачи и начать новую победную серию.

Наш прогноз: поддержка родных трибун поможет «Локомотиву» победить.

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«Динамо» (Москва) — «Спартак»


К столичному дерби в роли фаворитов подходят динамовцы. Последние результаты команды настраивают на оптимизм — в семи играх она шесть раз одержала победу, чего не скажешь о «Спартаке», который выступает нестабильно не только по ходу всего чемпионата, но и в течение одного отдельно взятого матча может явить себя в совершенно разных обличьях. Но с главной задачей на этот момент — ликвидацией отставания от восьмой строчки — подопечные Ярушкина пока более-менее справляются. Победа обоим коллективам в этом матче нужна как глоток воздуха.

Наш прогноз: по последним матчам солиднее смотрятся динамовцы — они и победят.
«Спартак» выступает нестабильно не только по ходу всего чемпионата, но и в течение одного отдельно взятого матча может явить себя в совершенно разных обличьях.


«Слован» — «Салават Юлаев»


Интересно будет посмотреть, уложится ли эта встреча в рамки основного времени, ведь четыре последних игры уфимской команды неизменно перетекали в овертайм, и даже в серию буллитов. Результаты у подопечных Игоря Захаркина разнились: дважды в этих матчах выиграли, и дважды — проиграли. «Слован» же до перерыва довольно неожиданно обыграл в гостях «Йокерит», но, судя по другим результатам и игре, которую команда показывала, то была разовая вспышка. Фаворитом на победу в сегодняшнем матче являются гости.

Наш прогноз: победу в матче одержит «Салават».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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