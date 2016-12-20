«Динамо» выиграет дерби у «Спартака», Плэтт поможет ЦСКА

«Лада» — ЦСКА

Событие номер один в стане московских «армейцев» за прошедшую паузу, безусловно — возвращение Джеффа Плэтта.

«Северсталь» — «Витязь»

До этого оба коллектива уже трижды встречались между собой в этом сезоне, и победу во всех поединках одержал «Витязь».

«Локомотив» — ХК «Сочи»

«Динамо» (Москва) — «Спартак»

«Спартак» выступает нестабильно не только по ходу всего чемпионата, но и в течение одного отдельно взятого матча может явить себя в совершенно разных обличьях.

«Слован» — «Салават Юлаев»

Событие номер один в стане московских «армейцев» за прошедшую паузу, безусловно — возвращение Джеффа Плэтта. Появления канадца, вернувшегося из шведского чемпионата, можно будет ожидать в этом матче, потому как главный тренер москвичей Дмитрий Квартальнов заявил, что собирается использовать его с первых же игр. Будет интересно посмотреть, насколько быстро нападающий вспомнит игровые связи со старыми партнёрами. Стоит также отметить, что в очередной раз против воспитавшей его команды сыграет проводящий на редкость удачный сезон нападающий «Лады» Никита Филатов.: ЦСКА увезёт победу из ТольяттиСовсем недавно эти команды уже встречались между собой. Игра состоялась 10 декабря в Череповце, и тогда подопечные Белова выиграли в овертайме со счётом 4:3. Спустя почти две недели исходные данные всё те же — «Северсталь» в роли хозяев, а «Витязь» отчаянно борется за плей-офф. До этого оба коллектива уже трижды встречались между собой в этом сезоне, и победу во всех поединках одержал «Витязь», так что череповчане будут полны желания выиграть хотя бы один раз за чемпионат у подмосковной команды.: «Витязю» очень нужна победа в борьбе за плей-офф, и он её добьётся.Последние матчи перед паузой получились для «железнодорожников» далеко не самыми удачными. Подопечные Кудашова неожиданно оступились в Череповце и проиграли в равной игре московскому «Динамо» в гостях. В обеих встречах проблемным для «Локомотива» стал третий период. Время поработать над этим у ярославцев было. А для сочинцев последняя встреча и вовсе стала кошмаром — 0:5 от «Нефтехимика» будут ещё долго помниться черноморским болельщикам.Для обеих команд эта встреча — шанс перечеркнуть прошлые неудачи и начать новую победную серию.: поддержка родных трибун поможет «Локомотиву» победить.К столичному дерби в роли фаворитов подходят динамовцы. Последние результаты команды настраивают на оптимизм — в семи играх она шесть раз одержала победу, чего не скажешь о «Спартаке», который выступает нестабильно не только по ходу всего чемпионата, но и в течение одного отдельно взятого матча может явить себя в совершенно разных обличьях. Но с главной задачей на этот момент — ликвидацией отставания от восьмой строчки — подопечные Ярушкина пока более-менее справляются. Победа обоим коллективам в этом матче нужна как глоток воздуха.: по последним матчам солиднее смотрятся динамовцы — они и победят.Интересно будет посмотреть, уложится ли эта встреча в рамки основного времени, ведь четыре последних игры уфимской команды неизменно перетекали в овертайм, и даже в серию буллитов. Результаты у подопечных Игоря Захаркина разнились: дважды в этих матчах выиграли, и дважды — проиграли. «Слован» же до перерыва довольно неожиданно обыграл в гостях «Йокерит», но, судя по другим результатам и игре, которую команда показывала, то была разовая вспышка. Фаворитом на победу в сегодняшнем матче являются гости.: победу в матче одержит «Салават».