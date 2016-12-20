Депутат и владелец кафе. Судьба призёров МЧМ-2006

Вратари

Защитники

Фото: photo.khl.ru

Нападающие

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Фото: Кручинин Роман, photo.khl.ru

Сборная России после разгромного поражения в финале предыдущего молодёжного чемпионата была настроена решительно. Команду в этом сезоне тренировал уже Сергей Михалёв, а с прошлого турнира в США в новом приняло участие восемь хоккеистов, включая Евгения Малкина и Александра Радулова. Россияне без поражений прошли групповой раунд, а в полуфинале добились уверенной победы над американскими сверстниками. Но в финале вновь сильнее были канадцы, одержавшие победу со счётом 5:0. В преддверии молодёжного чемпионата мира вспоминаем, кто выступал за ту команду, и рассказываем, как сложилась судьба каждого игрока.: в том сезоне Худобин уже выступал за клуб WHL «Саскатун». На следующий год он вернулся домой и стал чемпионом России в составе родной «Магнитки». В сезоне-2009/10 дебютировал в НХЛ за «Миннесоту» и впервые был привлечён в главную сборную России. В 2014 году был третьим вратарём на золотом чемпионате мира в Минске, а через год выиграл серебро ЧМ, также будучи третьим голкипером в команде.: летом был близок к возвращению в КХЛ, но подписал контракт с «Бостоном». В текущем сезоне сыграл 6 матчей в НХЛ.: в следующем сезоне Варламов уже сыграет в финале молодёжного чемпионата мира и уступит сборной Канады. В сезоне-2007/08 стал основным вратарём ярославского «Локомотива» и был близок к победе в чемпионате России. В финале его команда уступил «Салавату Юлаеву» Михалёва. После Варламов уехал в НХЛ, подписав контракт с «Вашингтоном». В 2012 году в составе сборной России стал чемпионом мира.: в настоящее время Варламов проводит шестой сезон за клуб «Колорадо», являясь основным голкипером команды.: Аксёненко поиграл ещё восемь сезон на высшем уровне за «Сибирь», «Кузню», «Автомобилист» и «Амур». В 2014 году Александр, имея ещё один год контракта с новокузнецким «Металлургом», принял решение завершить игровую карьеру.: с 2015 году является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, занимается строительным бизнесом.: Бирюков является рекордсменом магнитогорского «Металлурга» по количеству проведённых матчей. Всю свою карьеру он проводит за «Магнитку», с которой стал трёхкратным чемпионом России и дважды выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России на чемпионатах мира завоевал серебряную и золотую медали.: проводит 12-й сезон в составе «Металлурга», задумывается о тренерской карьере.: по ходу сезона-2008/09 покинул тольяттинскую «Ладу», у которой возникли финансовые проблемы. Через год решил попробовать себя в Северной Америке и провёл 17 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии». В сезоне-2013/14 был капитаном московского «Спартака», который завершал сезон без денег. В этом календарном году стал бронзовым призёром чемпионата России в составе «Салавата Юлаева».: третий сезон выступает за уфимскую команду, в последнее время хоккеиста стали преследовать травмы.: в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Континентального кубка и двух Кубков Гагарина. В декабре 2010 года его обменяли в ЦСКА на Константина Корнеева. В том же сезоне впервые начал привлекаться в главную сборную России. Последний матч на профессиональном уровне провёл 17 февраля 2013 года против московского «Спартака». Завершил карьеру из-за проблем с сердцем.: владеет кафе, следит за КХЛ и переживает за своих друзей.: воспитанник московского ЦСКА до 2010 года играл за команды из московского региона. В апреле 2012 года был близок к победе с «Авангардом» в Кубке Гагарина, но команда проиграла в финале седьмого матча московскому «Динамо». Впоследствии с омичами стал победителем Кубка надежды.: Лямин последние два сезона выступает за нижнекамский «Нефтехимик», являясь одним из лидеров клуба по игровому времени.: Никитин долгое время выступал за омский «Авангард», а в 2010 году отправился в Северную Америку. За океаном он провёл шесть сезонов, выступая за «Сент-Луис», «Коламбус» и «Эдмонтон». В прошлом сезоне играл преимущественно в АХЛ. В 2012 году стал чемпионом мира в составе сборной России.: в этом году Никитин вернулся в Россию и вновь выступает за родной «Авангард».: Емелин в этом же сезоне начнёт вызываться в главную сборную. В мае 2007 впервые сыграет на взрослом чемпионате мира. В 2009 и 2010 годах Емелин с «Ак Барсом» дважды поднимал над головой кубок Гагарина. Летом 2011 года решил попробовать свои силы в НХЛ, перейдя в «Монреаль», а через год выиграл чемпионат мира.: уже шестой сезон выступает за «Монреаль», в текущем сезоне сыграл на Кубке мира.: в этом же сезоне Андрей станет чемпионом России в составе казанского «Ак Барса», а через год вновь проиграет в финале чемпионата мира сборной Канады. В 2010 году он отправился за океан в систему клуба «Атланта», сыграл 4 матча в НХЛ и вернулся в Россию. В мае 2014 года Зубарев стал чемпионом мира после победы российской сборной на турнире в Минске.: последние два года выступает за петербургский СКА и периодически получает вызовы в сборную.: в следующем сезоне Чурилов вновь проиграет в финале чемпионата мира канадцам. Постепенно он начал становиться одним из лидеров ярославского «Локомотива», в своём последнем сезоне в карьере сыграл на трёх этапах Евротура. 7 сентября 2011 года Чурилов был на борту самолёта ярославской команды, который разбился при взлёте.: начал выходить на ведущие роли в тольяттинской «Ладе», важным в карьере для него оказался переход в череповецкую «Северсталь». Выступая именно за эту команду, он смог стать чемпионом мира в 2012 году, а на следующий сезон набрал рекордные для себя 34 очка за «регулярку». В составе петербургского СКА в 2015 году выиграл Кубок Гагарина.: четвёртый сезон выступает за СКА, выполняет в команде больше «черновую» работу.: в этом же сезоне Кулёмин дебютирует за сборную России на чемпионатах мира. В 2007 году выиграл с «Магниткой» чемпионат России. С образованием КХЛ решил попробовать свои силы в НХЛ, где и выступает до сих пор. За это время Николай успел поиграть за «Торонто» и «Айлендерс». В составе взрослой сборной России выиграл два чемпионата мира в 2012 и 2014 годах.: третий сезон выступает за «Нью-Йорк Айлендерс», играя в 3-4 звеньях.: на следующий сезон перешёл из ЦСКА в «Северсталь». В 2007 году решил переехать Северную Америку, проведя полтора сезон в составе фарм-клуба «Сент-Луиса» в АХЛ. В 2010 году оказался в казанском «Ак Барсе», когда его обменяли на Кетова. В 2011 году стал лучшим снайпером в плей-офф ВХЛ. С 2011 по 2015 год сыграл за девять различных команд в КХЛ.: последние три сезона выступает за омский «Авангард».: в этот же сезон выиграл чемпионат России с «Ак Барс», а затем уехал в НХЛ в систему клуба «Финикс». Карьера за океаном не сложилась, последней заокеанской командой Лисина был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2009/10. В 2013 году оказался во владивостокском «Адмирале», который взял его из «Магнитки» на драфте расширения.: второй сезон выступает за уфимский «Салават Юлаев», и нынешний сезон для него один из лучших в карьере.: через месяц принял участие в Олимпиаде-2006 в Турине, а затем сыграл на своём уже втором взрослом чемпионате мира. После такого насыщенного сезона он убежал в НХЛ в «Питтсбург». Сейчас Малкин один из символов клуба наравне с Сидни Кросби, Евгений уже выиграл два Кубка Стэнли и два чемпионата мира.: в текущем сезоне сыграл за сборную России на Кубке мира и уже проводит 11-й сезон за «Питтсбург».: на следующий сезон уехал в систему клуба «Нью-Йорк Айлендерс», большую часть единственного года за океаном провёл в третьей по силе лиге ECHL. Заиграть на высшем уровне он не смог, в 2009 году на два сезона уехал в чемпионат Беларуси и выступал за «Гомель». После получил в «Автомобилисте» последнюю на сегодняшний момент попытку закрепиться в КХЛ, но за сезон набрал всего 3 (1+2) очка.: текущий сезон начал в «Гомеле», но с ноября выступает за ангарский «Ермак» в ВХЛ.: в этом же сезоне в составе «Квебека» стал первым россиянином, выигравшим Мемориальный кубок CHL. В 2008 году со скандалом уехал из «Нэшвилла» в «Салават Юлаев». С уфимцами он выиграл Кубок Гагарина, а затем по окончании контракта вернулся на несколько недель в НХЛ. Затем четыре сезона Радулов выступал за московский ЦСКА, с которым стал чемпионом России, но не выиграл главный титул. В составе сборной России дважды стал победителем чемпионата мира.: в это межсезонье принял решение вернуться в НХЛ и подписал контракт с «Монреалем».: В 2009 году Широков вместе с Денисом Паршиным решил попробовать свои силы в НХЛ, но уехать смог только Сергей в состав «Ванкувера». За «касаток» Широков сыграл всего восемь матчей, после чего вернулся в ЦСКА. В сезоне-2013/14 цээсковцы обменяли его в «Авангард» на Александра Фролова. Спустя два года он вновь стал участников крупной сделки: за него СКА отдал омичам Антона Бурдасова и Петра Хохрякова. В составе сборной России Широков дважды выигрывал чемпионат мира.: второй сезон выступает за петербургский СКА.: в этом же сезоне Волошенко набрал в АХЛ 60 (33+27) очков в 69 матчах. Следующий год в этой лиге получился неплохим, но не таким успешным, и Роман принял решение вернуться в Россию. Попытки закрепиться в элитной лиге были неудачными. С 2009 года Волошенко осел в ВХЛ, где выступал за ведущие команды.: в текущем сезоне Волошенко играет за «Сахалин» в Азиатской лиге.: в этом же сезон он станет чемпионом России в составе казанского «Ак Барса». В 2009 год он вернётся в столицу Татарстана, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Следующий свой Кубок он возьмёт через несколько лет с магнитогорским «Металлургом», а в прошлом году он бы близок к этому с ЦСКА.: летом подписал контракт с омским «Авангардом».: в следующем сезон он опять проиграет канадцам в финале молодёжного чемпионата мира и уедет в НХЛ. Большую часть времени за океаном он провёл в АХЛ, а за «Оттаву» сыграл всего в 12 матчах. В сезоне-2014/15 был капитаном «Адмирала» и смог показать лучший результат по очкам в КХЛ – 35 результативных баллов за сезон.: второй сезон выступает за омский «Авангард» и, по всей видимости, близок к обмену из этого клуба.