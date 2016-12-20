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175 лет назад 2016
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Илья Ковальчук
Фото: Елена Разина, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

«Ковальчук вряд ли вернётся в НХЛ, если надо спрашивать у всех»

Ведущий эксперт НХЛ Том Гулитти поделился мнением о возвращении Ковальчука за океан и оценил тактику «придерживания» Александра Овечкина.
20 декабря 2016, вторник. 12:15. Хоккей
Том Гулитти – один из известнейших североамериканских журналистов, много лет работающий на матчах НХЛ. Долгое время Гулитти освещал матчи «Нью-Джерси Дэвилз», вёл популярный блог Fire&Ice, став свидетелем прихода в стан «дьяволов» Ильи Ковальчука и отъезда нападающего в Россию, что стало полной неожиданностью для заокеанской общественности. Некоторое время назад Том сменил место работы, став автором официального сайта НХЛ. На Кубке мира в Торонто зоной его ответственности была сборная России, и было вполне логично обратиться к Тому за экспертным мнением о наших легионерах в текущем регулярном чемпионате.

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«Бобровский вносит солидный вклад в успех «Коламбуса»


— Том, каковы ваши впечатления от первой трети сезона?
— Мне симпатична та борьба, которую ведут лидеры Столичного дивизиона – «Питтсбург», «Рейнджерс», «Коламбус», «Вашингтон», их игра меня впечатлила. Здорово выглядит «Монреаль», у которого выздоровел Кэри Прайс, команда заиграла совсем по-другому. На Западе выделю «Чикаго», который идёт среди лидеров конференции.
Идея сохранить Овечкина свежим к матчам плей-офф вполне может окупиться. Тут нет ничего нового – в прошлом сезоне «Питтсбург» в плей-офф делал то же самое с игровым временем Сидни Кросби и Евгения Малкина.

— Какая команда удивила вас больше остальных?
— Безусловно, это «Коламбус Блю Джекетс». Я предполагал, что они будут успешней, чем в прошлом году, но они уж успели зарекомендовать себя как одна из лучших команд лиги. Это было неожиданно.

— Ключ к успеху – Сергей Бобровский и его надёжные действия в воротах? Или главный тренер Джон Торторелла научился понимать свою команду?
— Боб действительно вносит солидный вклад в эти результаты «мундиров». Он залечил травмы, обрёл уверенность и может решить множество проблем, подстраховать, выручить, если у партнёров что-то не получается.
Что же касается Тортореллы, то он стал больше давать играть молодым хоккеистам – таким, например, как защитник Зак Веренски. Он очень прибавил, и его вклад в успех также весьма значителен.

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«Радулов оказался именно тем, кто был нужен «Монреалю»


— Том, на Кубке мира вы на официальном сайте НХЛ отвечали за информационное освещение сборной России и хорошо знаете российских хоккеистов. Как вы относитесь к новой идее наставника «Вашингтона» Барри Тротца урезать игровое время Александру Овечкину?
— Мне кажется, что идея сохранить Овечкина свежим к матчам плей-офф вполне может окупиться. Собственно говоря, тут нет ничего нового – в прошлом сезоне «Питтсбург» в плей-офф делал то же самое с игровым временем Сидни Кросби и Евгения Малкина. Результат вы знаете – «пингвины» завоевали Кубок Стэнли. Я предполагаю, что в конце сезона, когда у «Вашингтона» возникнет более серьёзная необходимость в голах, он снова будет полагаться на Овечкина. Так что лимитированное игровое время сейчас – мера потенциально полезная.

— В «Тампе» два квалифицированных голкипера – Бен Бишоп и Андрей Василевский. У россиянина есть контракт на следующий сезон, а вот Бишоп несколько «подвис». Чем закончится эта дуэль?
— Если «молнии» не сделают обмен, то Бишоп будет первым номером «Лайтнинг» в плей-офф. Бишоп замечательно контролирует шайбу, в этом его преимущество.
Мастерство Радулова не подвергается сомнению. Он оказался именно тем, кто был нужен «Монреалю».

— А что вы скажете о Радулове, который смог хорошо стартовать в «Монреале», но в последнее время немножко снизил обороты?
— Лично я не знал, чего ждать от Александра перед этим сезоном. «Канадцы» заключили с ним лишь однолетний договор, и для клуба это был достаточно осторожный и безопасный шаг, если бы что-то не получилось. Мастерство Радулова не подвергается сомнению. Он оказался именно тем, кто был нужен «Монреалю».

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«Вероятность возвращения Ковальчука в НХЛ крайне низкая»


— Том, вы долгое время освещали матчи «Нью-Джерси», за который тогда играл Илья Ковальчук. Знаю, что вы не любите вопросы о нём, но всё-таки как вы оцените вероятность его возвращения в НХЛ?
— Думаю, что Илья будет всерьёз рассматривать эту возможность, потому что его контракт закончится после текущего сезона. В то же время правила, согласно которым он может вернуться в НХЛ, достаточно сложны, и в них есть не вполне ясные нюансы. Если для того, чтобы Ковальчук вернулся, потребуется одобрение всех клубов лиги, то вероятность его возвращения в Национальную хоккейную лигу выглядит крайне невысокой. Не забудем, что со следующего года в лиге появляется «Лас-Вегас», а это значит, что нужно согласие от 31 клуба.
Если для того, чтобы Ковальчук вернулся, потребуется одобрение всех клубов лиги, то вероятность его возвращения в Национальную хоккейную лигу выглядит крайне невысокой.

— Переговоры о возможном участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пчёнчхане входят в завершающую стадию. Чем завершится этот процесс?
— Здесь очень трудно что-то предсказать. Очевидно, что владельцы клубов не хотят отпускать своих хоккеистов на Игры в Корею. Игроки, наоборот, горят желанием, но имеют не так много возможностей повлиять. Окончательное решение будет принято в начале 2017 года, ждать осталось недолго.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Александр Радулов Андрей Василевский Илья Ковальчук ОИ-2018 Сергей Бобровский НХЛ
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