Бэйлен, Кашпар и другие игроки, которые ищут новую работу в КХЛ

Ник Бэйлен
Довольно долгое время на протяжении этого сезона американский защитник с белорусским паспортом был травмирован. Но когда Ник был здоров, он приносил много пользы своей команде. В 13 матчах текущего регулярного чемпионата он забросил 4 шайбы и сделал 5 передач. Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора минского клуба Павел Бурба заявил, что решение о разрыве отношений с Бэйленом продиктовано экономическими мотивами, и принято оно было для того, чтобы разгрузить платёжную ведомость. На уровне КХЛ Бэйлен считается неплохим защитником, поэтому у него есть шансы найти новый клуб до дедлайна. Единственное препятствие — его легионерский статус, из-за которого количество клубов, желающих приобрести его, резко сократится.
Довольно долгое время на протяжении этого сезона американский защитник с белорусским паспортом был травмирован. Но когда Ник был здоров, он приносил много пользы своей команде.
Игорь Радулов
Текущий сезон для братьев Радуловых получается диаметрально противоположным. Пока младший Александр выступает в «Монреале» и становится одним из лидеров клуба, старший Игорь сменил уже две команды по ходу чемпионата — он поиграл за «Югру» и «Северсталь». Соглашение с «Югрой» было прекращено по обоюдному согласию сторон. Думается, что дело было в довольно скромных бомбардирских показателях Игоря: в 18 матчах за ханты-мансийскую команду он не забросил ни одной шайбы и сделал две передачи. После этого он был обменян в череповецкий клуб, но за «Северсталь» он сыграл и того меньше — всего четыре игры. Причём в последней он был дисквалифицирован на два матча за атаку в область головы и шеи, после чего Игоря отзаявили. С таким послужным списком за этот сезон найти себе новую команду Радулову будет проблематично.
Андрей Первышин
В истории с Андреем всё более-менее понятно. Перед началом сезона его приглашали в «Кузню» как опытного защитника, который мог бы помочь скоординировать действия и передать опыт своим более молодым партнёрам. На деле получилось наоборот: на пару с Михаилом Анисиным они прогуляли две тренировки, за что и были отчислены из клуба. Чем они это время занимались — неизвестно, но вряд ли они посвящали себя спорту. Главный итог выступления Первышина за «Металлург» — участие в вокально-инструментальном ансамбле в качестве бэк-вокалиста на видео, взорвавшем Интернет. После такого перспективы сыграть в этом сезоне у Андрея, мягко говоря, невысоки.
Михаил Анисин
Перед сезоном Михаил заявлял, что готов провести чемпионат на хорошем уровне. Того же от него ожидали и в «Кузне». Подписывая его, руководство возлагало определённые надежды на Михаила, что он сможет избавиться от своего не слишком привлекательного реноме и станет лидером команды. Не получилось. Получилось лишь прогулять несколько тренировок и «зажечь» в видео с песней о войне в Чечне. Впрочем, как оказалось, «Кузне» нужны не певцы, а хоккеисты, поэтому контракт с Михаилом был расторгнут. Учитывая его историю, с трудом верится, что найдётся клуб, который в него поверит.
У Анисина получилось лишь прогулять несколько тренировок и «зажечь» в видео с песней о войне в Чечне. Впрочем, как оказалось, «Кузне» нужны не певцы, а хоккеисты, поэтому контракт с Михаилом был расторгнут.
Лукаш Кашпар
В этом сезоне Лукаш всего девять раз вышел на лёд в составе московского «Динамо», а всё остальное время восстанавливался от различного рода травм. Руководство явно не такого выступления ждало от новичка, и недавно оно поместило его в список отказов, откуда его никто не забрал. Генеральный директор клуба Андрей Сафронов уже заявил, что игрок клубу не нужен. У Кашпара получается довольно скверная ситуация, в которой он не нужен и своему клубу, но и забирать его никто не хочет. В стане бело-голубых ему даже хотели сократить зарплату на 40 процентов. Лукаш обжаловал это решение в лиге, и теперь его гонорар сокращён на 15 процентов, но главное для него сейчас не деньги, а игровая практика.
Андреас Энгквист
Последним на данный моментом матчем Андреаса в этом сезоне стала встреча со «Слованом» 22 сентября. С тех пор шведский нападающий не выходил на лёд из-за травмы. Повреждение оказалось весьма серьёзным, и ходят слухи, что из-за него швед может даже повесить коньки на гвоздь. Согласно более оптимистичным сведениям, Энгквист будет лечиться до конца сезона. Так или иначе, «Салават» расторг с ним контракт, и думается, что шансы войти в состав нового клуба до дедлайна у шведа практически нулевые — ему сейчас нужно заниматься своим здоровьем.
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Олег Сапрыкин
Нападающий на протяжении всего сезона находится в поисках клуба. Его последней на текущей момент командой был «Салават Юлаев», где результативностью он не блистал, и этим наверняка не устроил руководство клуба. Летом, по слухам, у Олега был вариант с «Куньлунем», но с китайским клубом что-то не срослось. Времени до дедлайна всё меньше, и для Олега может подойти любой вариант, например, с условной «Югрой», которой бы пригодился именитый форвард-россиянин, учитывая ставку руководства клуба на отечественные кадры.
Олег Пиганович
В такой же ситуации находится и Олег Пиганович. Защитник в прошлом сезоне защищал цвета нижегородского «Торпедо». По своим игровым характеристикам он подходил для команды Петериса Скудры, но слишком уж часто он травмировался. Возможно, поэтому сейчас его не торопятся брать, но он мог бы подойти в команду, которая сейчас борется за плей-офф. Наверняка он со своей страстью к борьбе смог бы заиграть в «Нефтехимике» у Назарова. Но с каждым днём шансов найти клуб у игрока всё меньше.
Кирилл Кабанов
В недавнем прошлом одна из самых скандальных персон российского хоккея вернулся из чемпионата Швеции для того, чтобы попытать силы в КХЛ. Вышло далеко не лучшим образом: Кабанов в этом сезоне сыграл всего в пяти матчах и результативными действиями в них не отметился. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон ещё два месяца назад, но с тех пор об интересе к форварду ничего не слышно. Вообще, за два последних года в России Кирилл не забросил ни одной шайбы. Может быть, ему лучше будет вернуться в Швецию, где его бомбардирские показатели были в порядке?
В недавнем прошлом одна из самых скандальных персон российского хоккея вернулась из чемпионата Швеции для того, чтобы попытать силы в КХЛ.
Егор Миловзоров
Совсем недавно руководство «Нефтехимика» разорвало отношения с Егором Миловзоровым. Форвард провёл в составе нижнекамского клуба шесть лет, но сейчас руководящие лица команды решили, что он им не нужен. Возможно, их не устроили его бомбардирские показатели: игрок в этом сезоне провёл 15 игр, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре передачи. К тому же первые два месяца Егор не играл, а лечился. В межсезонье уже проходил слух о том, что Миловзоров может вернуться в родную для себя «Сибирь». Неплохой вариант как для него самого, так и для новосибирского клуба, который благодаря этой сделке сможет немного увеличить глубину состава перед решающими битвами.
Филип Новак
В этом сезоне опытный игрок обороны играл за «Слован», но, как и другие игроки братиславской команды, стал жертвой неблагоприятной финансовой ситуации в клубе. На деньги, сэкономленные от разрыва отношений, руководство сможет частично погасить долги перед другими хоккеистами, а вот Филипу придётся срочно искать себе команду. Из клубов со свободными легионерскими вакансиями в первую очередь на ум приходит московское «Динамо», по выступлениям за которое Новак оставил у болельщиков бело-голубых исключительно добрые воспоминания.
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Алексей Кайгородов
Прошедший сезон получился крайне противоречивым для Алексея. С одной стороны, он сменил несколько клубов. Ни в «Барысе», ни в московском «Динамо» стать сколько-нибудь ключевым игроком у него не вышло, и в итоге он вернулся в родную для себя «Магнитку», где сыграл в качестве «рабочей лошадки» в плей-офф и выиграл Кубок Гагарина. Но руководство клуба оказалось незаинтересованным в дальнейших услугах Алексея, и таким образом он остался без команды. О его перспективах быть взятым «на флажке» какой-либо командой сказать что-либо трудно, так как до этого его имя ни в каких трансферных слухах не упоминалось.