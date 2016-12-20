Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Бэйлен, Кашпар и другие игроки, которые ищут новую работу в КХЛ

Пять дней осталось до конца трансферного окна в КХЛ. Определяем игроков, которые сейчас находятся в поисках новой работы.