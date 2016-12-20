«Локомотив» готовит громкий обмен, а Филатов хочет в топ-клуб

«Барыс» вновь снял тренера

День отчислений

Триллер в Тольятти, ЦСКА теряет Ничушкина

«Витязь» теряет важные очки в Череповце

«Локомотив» прервал серию поражений

«Спартак» не вытянул борьбу с «Динамо»

Чичу переиграл «Салават»

Астанинский «Барыс» стал чёрной меткой для некоторых клубов КХЛ в этом сезоне. Так, после поражений отказахстанской команды свой пост покидалииз «Нефтехимика» ииз «Югры». Третьим стал главный тренер хабаровского «Амура». Исполняющим обязанности в ближайших матчах будет«Дальше жизнь покажет, будем ли кого-то искать. Завтра у нас матч, к нему точно не будем делать никаких изменений. Мы верим в чудеса, будем работать и трудиться, чтобы решить эту задачу», — сказал первый вице-президент «Амура»«Чемпионату».Главным ньюсмейкером во вторник стал ещё хоккейный клуб «Сочи». Южане расторгли контракты с. По нашей информации, Горохов в скором времени окажется в «Амуре». Хабаровчане помимо Фахрутдинова избавились от защитника. Нижнекамский «Нефтехимик» принял решение разорвать контракт с. Нижегородское «Торпедо» прекратило трудовые соглашения с, а «Витязь» — сСамый увлекательный матч дня прошёл в Тольятти, где местная «Лада» встречалась с московским ЦСКА. Уже на пятой минуте встречи счёт был 2:1 в пользу хозяев. Конец первого периода омрачился для москвичей травмой форварда Валерия Ничушкина. В начале третьего периода «армейцы» вырвались вперёд — 4:2.Причём свою первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил. Казалось бы, интрига в матче умерла, но «Лада» сумела сравнять счёт. За шесть минут до конца основного времени капитан ЦСКАпринёс победу своей команде. Голкипер «Лады»отразил 41 из 46 бросков по своим воротам, а Никита Филатов сделал ассистентский хет-трик против родной команды. Форвард преодолел отметку в 30 набранных очков. Не секрет, что к нему есть интерес со стороны топ-клубов, а своей игрой Никита показывает, что готов к новому вызову.Череповчане не могли обыграть «Витязь» на протяжении последних восьми матчей, и неудачная серия всё-таки прервалась. В составе хозяев в этом матче дебютировал форвард, перешедший недавно из ханты-мансийской «Югры».«Северсталь» вела в счёте на протяжении всего матча и в итоге добилась уверенной победы. Очередные очки в этом сезоне набрали. Потеря очков в этом матче явно не входила в планы «Витязя».Ярославский «Локомотив» начал очередной отрезок чемпионата КХЛ с уверенной домашней победы над ХК «Сочи». Исход игры, казалось, был предрешён в первые 10 минут, когдазабросил сам, а потом ассистировал. Сочинцы после двух голов поменяли голкиперана«Сочи» вернул интригу за 40 секунд до конца матча, когда Андре Петерссон отквитал одну шайбу. Но через девять секунд после этого Брэндон Козун отправил шайбу в пустые ворота – 3:1. После матча стало известно, что ярославцы расторгли контракт сои в ближайшее время выменяют из «Адмирала». Посмотрим, кто проследует в обратном направлении, учитывая, что дальневосточный клуб имеет отличные шансы на попадание в плей-офф и вряд ли останется доволен денежной компенсацией.В первом периоде матча произошло спорное удаление, которого арбитры сразу же отправили отдыхать. Спартаковцы выстояли это меньшинство, а период завершили с разницей по броскам 3-23. Шведский голкиперпропустил во втором периоде с 33-го броска.Динамовцы упрочили лидерство в середине третьего периода, когда отличились защитники Вишневский и Никулин. Голкипер московского «Динамо»сыграл в пятый раз в сезоне «на ноль», отразив 19 бросков.Уфимский «Салават Юлаев» начал выездную серию после перерыва с неудачи в Братиславе. Местный «Слован» лучше использовал голевые моменты и в начале третьего периода вёл 3:0.Отыграться уфимцы не смогли, а точку в матче поставил россиянин Игорь Мусатов, который забросил свою вторую шайбу за «Слован». Для словаков этот успех стал первым над уфимцам за два года.