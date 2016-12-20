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Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
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Хоккей. Итоги дня. 20 декабря 2016 года. Трансферы КХЛ
Фото: photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Локомотив» готовит громкий обмен, а Филатов хочет в топ-клуб

«Амур» отстранил Фахрутдинова и усилится Гороховым, Филатов сделал три передачи, а «Локомотив расстался с Чистовым и хочет выменять Лугина.
20 декабря 2016, вторник. 23:55. Хоккей

«Барыс» вновь снял тренера


Астанинский «Барыс» стал чёрной меткой для некоторых клубов КХЛ в этом сезоне. Так, после поражений от
казахстанской команды свой пост покидали Евгений Попихин из «Нефтехимика» и Андрей Соколов из «Югры». Третьим стал главный тренер хабаровского «Амура» Мисхат Фахрутдинов. Исполняющим обязанности в ближайших матчах будет Андрей Мартемьянов.

«Дальше жизнь покажет, будем ли кого-то искать. Завтра у нас матч, к нему точно не будем делать никаких изменений. Мы верим в чудеса, будем работать и трудиться, чтобы решить эту задачу», — сказал первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко «Чемпионату».

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День отчислений


Главным ньюсмейкером во вторник стал ещё хоккейный клуб «Сочи». Южане расторгли контракты с Иваном Яценко и Денисом Толпеко, Ильёй Гороховым и Александром Дельновым. По нашей информации, Горохов в скором времени окажется в «Амуре». Хабаровчане помимо Фахрутдинова избавились от защитника Дмитрия Космачёва. Нижнекамский «Нефтехимик» принял решение разорвать контракт с Егором Миловзорвым. Нижегородское «Торпедо» прекратило трудовые соглашения с Фредриком Петтерссоном и Михаилом Тюляпкиным, а «Витязь» — с Виктором Друговым и Ильёй Давыдовым.

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Триллер в Тольятти, ЦСКА теряет Ничушкина


Самый увлекательный матч дня прошёл в Тольятти, где местная «Лада» встречалась с московским ЦСКА. Уже на пятой минуте встречи счёт был 2:1 в пользу хозяев. Конец первого периода омрачился для москвичей травмой форварда Валерия Ничушкина. В начале третьего периода «армейцы» вырвались вперёд — 4:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2016, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
4 : 5 2:1, 0:1, 2:3
ЦСКА
Москва
1:0 – Комаров (Гуркин) – 02:17 (5x4), 1:1 – Скотт (Ничушкин, Кутузов) – 02:36 (5x5), 2:1 – Сотниекс (Шенфельд, Филатов) – 05:06 (5x3), 2:2 – Мамин (Кошелев) – 28:05 (4x4), 2:3 – Петров (Попов, Кузьменко) – 43:01 (5x5), 2:4 – Плэтт (Скотт) – 43:28 (5x5), 3:4 – Андрей Иванов (Шенфельд, Филатов) – 48:42 (5x3), 4:4 – Сотниекс (Шенфельд, Филатов) – 50:20 (5x4), 4:5 – Денисов (Кугрышев) – 54:08 (5x5)


Причём свою первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил Джефф Плэтт. Казалось бы, интрига в матче умерла, но «Лада» сумела сравнять счёт. За шесть минут до конца основного времени капитан ЦСКА Денис Денисов принёс победу своей команде. Голкипер «Лады» Эдгарс Масальскис отразил 41 из 46 бросков по своим воротам, а Никита Филатов сделал ассистентский хет-трик против родной команды. Форвард преодолел отметку в 30 набранных очков. Не секрет, что к нему есть интерес со стороны топ-клубов, а своей игрой Никита показывает, что готов к новому вызову.

«Витязь» теряет важные очки в Череповце


Череповчане не могли обыграть «Витязь» на протяжении последних восьми матчей, и неудачная серия всё-таки прервалась. В составе хозяев в этом матче дебютировал форвард Арсений Хацей, перешедший недавно из ханты-мансийской «Югры».
КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2016, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Витязь
Московская область
1:0 – Вовченко (Трубачёв, Трунёв) – 03:11 (5x5), 1:1 – Никулин (Семёнов, Афиногенов) – 18:35 (5x4), 2:1 – Магогин – 26:16 (5x5), 3:1 – Мазур (Кагарлицкий) – 42:54 (5x5), 3:2 – Лукин (Никулин, Афиногенов) – 47:52 (5x5), 4:2 – Полак (Кагарлицкий) – 57:17 (5x5)


«Северсталь» вела в счёте на протяжении всего матча и в итоге добилась уверенной победы. Очередные очки в этом сезоне набрали Дмитрий Кагарлицкий и Максим Афиногенов. Потеря очков в этом матче явно не входила в планы «Витязя».

«Локомотив» прервал серию поражений


Ярославский «Локомотив» начал очередной отрезок чемпионата КХЛ с уверенной домашней победы над ХК «Сочи». Исход игры, казалось, был предрешён в первые 10 минут, когда Эмиль Галимов забросил сам, а потом ассистировал Денису Мосалёву. Сочинцы после двух голов поменяли голкипера Константина Барулина на Дмитрия Шикина.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2016, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1 2:0, 0:0, 1:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Галимов – 06:02 (5x5), 2:0 – Мосалёв (Галимов) – 09:21 (5x5), 2:1 – Петерссон (Мамкин, Пепеляев) – 59:20 (5x5), 3:1 – Козун (Гавриков, Контиола) – 59:29 (en)

«Сочи» вернул интригу за 40 секунд до конца матча, когда Андре Петерссон отквитал одну шайбу. Но через девять секунд после этого Брэндон Козун отправил шайбу в пустые ворота – 3:1. После матча стало известно, что ярославцы расторгли контракт со Станиславом Чистовым и в ближайшее время выменяют из «Адмирала» Дмитрия Лугина. Посмотрим, кто проследует в обратном направлении, учитывая, что дальневосточный клуб имеет отличные шансы на попадание в плей-офф и вряд ли останется доволен денежной компенсацией.

«Спартак» не вытянул борьбу с «Динамо»


В первом периоде матча произошло спорное удаление Александра Васильева, которого арбитры сразу же отправили отдыхать. Спартаковцы выстояли это меньшинство, а период завершили с разницей по броскам 3-23. Шведский голкипер Марксус Свенссон пропустил во втором периоде с 33-го броска.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2016, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 0 0:0, 1:0, 2:0
Спартак
Москва
1:0 – Кокарев (Горовиков, Вишневский) – 32:12 (5x4), 2:0 – Никулин (Карсумс, Терещенко) – 51:47 (5x5), 3:0 – Вишневский (Цветков, Фёдоров) – 53:38 (5x5)

Динамовцы упрочили лидерство в середине третьего периода, когда отличились защитники Вишневский и Никулин. Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко сыграл в пятый раз в сезоне «на ноль», отразив 19 бросков.

Чичу переиграл «Салават»


Уфимский «Салават Юлаев» начал выездную серию после перерыва с неудачи в Братиславе. Местный «Слован» лучше использовал голевые моменты и в начале третьего периода вёл 3:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2016, вторник. 21:00 МСК
Слован
Братислава
4 : 1 1:0, 1:0, 2:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Чичу (Таффе, Серсен) – 13:56 (5x5), 2:0 – Чипчура (Еглич, Шварны) – 26:55 (5x5), 3:0 – Чичу (Таффе, Пластино) – 45:27 (5x5), 3:1 – Хартикайнен (Умарк) – 46:27 (5x5), 4:1 – Мусатов (Галама) – 55:41 (5x5)

Отыграться уфимцы не смогли, а точку в матче поставил россиянин Игорь Мусатов, который забросил свою вторую шайбу за «Слован». Для словаков этот успех стал первым над уфимцам за два года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Амур ХК Витязь ХК Динамо Москва ХК Лада ХК Локомотив ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК Слован ХК Сочи ХК Спартак ХК ЦСКА Дмитрий Лугин Илья Горохов Мисхат Фахрутдинов Станислав Чистов Обзор главных событий дня
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