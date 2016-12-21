Хоккею в Крыму быть! Симферополь снова принял Ночную лигу

Каток с тремя столбами

Хоккей в Крыму, как ни экзотично это прозвучит для человека со стороны, который год уже вовсе не экзотика. Хотя история его зарождения сколь фантастична, столь и легендарна.

Фото: Арвидас Шеметас

Почему Ялте не стать новым Сочи?

Горячев: у нас в Симферополе уже 200 мальчишек в хоккейной школе. Есть команда «Пионер», которая едет и выигрывает соревнования по Южному федеральному округу.

«Мы хотим, чтобы со временем у нас был клуб КХЛ»

Площадка в «Гагаринском» как раз сейчас проходит процедуру регистрации спортивных объектов, что позволит затем министерству спорта арендовать этот лёд за счёт бюджетных средств.

Фото: Арвидас Шеметас

Впервые за много лет в Крыму случился снегопад: улицы Симферополя покрылись сугробами, а проезжая часть стала снежной целиной – на такую зимнюю «атаку с ходу» «защита» привыкшего к дождям и нулевым температурам на Новый год города не рассчитана. «Почему вокруг ни души? Потому что мерзляки тут у нас, минус десять и все по домам», — хохотнул водитель по пути из аэропорта к торговому центру «Гагаринский», внутри которого размещается ледовая площадка. Единственная крытая во всей столице Крыма.В фойе многолюдно, распахнуты двери магазинчика, на полках которого известные хоккейные бренды соседствуют с куртками, толстовками и «сетками» с эмблемой Ночной лиги. Слева на единственной трибунеразмещается военно-морской оркестр. На этом льду стартует уже второй сезон любительского чемпионата страны в Крыму. Девять команд. Шесть в дивизионе «Любитель 40+» — местные «Легион» и «Крымские Волки», севастопольские «Адмирал», «Стальные Волки» и «Севастополь», и ялтинский «Белый Лев» — вся крымская хоккейная география. И три «фарма» в «18+» — «Легион-2», «Крымские Волки-2» и «Черноморец» из Севастополя.Как и год назад, ждали, но глава Республики Крым в этот раз вырваться из череды государственных дел не смог. Поэтому открывали Объединённый отборочный этап, как официально называется соревнование, министр спорта Крымаи специально прилетевший для этого из Москвы генеральный директор Ночной лиги. «Хоккейный Крым – наш!» — провозгласил он под аплодисменты и символически совершил первое вбрасывание.Хоккей в Крыму, как ни экзотично это прозвучит для человека со стороны, который год уже вовсе не экзотика. Хотя история его зарождения сколь фантастична, столь и легендарна – происходило все в Севастополе на льду торгового центра «Муссон», который представляет собой далеко не хоккейную площадку — ровно посередине там красуются три столба-колонны. Архитектура такая у места.— Это был 2008 год. Тренировались зимой на маленьком катке в боулинге в Симферополе, буквально 30 на 15 метров был каточек. А уже весной и летом каждое утро четыре раза в неделю ездили в Севастополь, в «Муссон». И за пределами Крыма многие знают, что это каток с тремя столбами, — улыбается, капитан «Легиона», старейшей крымской команды.— Отлично! Мы те столбы даже спиной легко объезжали – уже чувствовали каким-то задним местом. Начинали хоккей в 2007-м мои друзья. Один из них, мой главный друг по жизни, можно сказать, затащил меня – я на коньки тогда и встал. И вот – прикипел к этому делу. 12 апреля 2008 года была создана первая крымская команда «Легион» – она состояла из игроков Симферополя, Ялты и Севастополя.В 2012-м крымчане выиграли Кубок Чёрного моря — своеобразный южноукраинскый любительский чемпионат, по ходу которого команды проводили по 12-14 матчей «регулярки». Потом уже в самом Крыму образовалась Объединённая хоккейная лига, в командах которой выступали и бывшие, и даже действующие мастера – кое-кто и нынче играет не только в чемпионате Украины, но и в российской Высшей лиге.— А когда к нам пришла Россия, то, естественно, пришла Ночная лига, — продолжает рассказ Савутин. – Это просто незабываемо, когда перед крымским референдумом к нам приехал Вячеслав Александрович Фетисов, когда мы его встречали здесь, на катке, и буквально в течение получаса был решён вопрос, чтобы впервые крымские команды поехали на фестиваль НХЛ в Сочи – ещё без всякого отборочного турнира. Приехали в Сочи, нас включили в «40+ World Cup», и первый же матч – с канадцами! Вы можете себе представить, что это было для нас.— Представляете, мы приехали всего через два месяца после Олимпиады! Это всё вокруг ещё пахло олимпийским огнём! Когда мы впервые вышли на площадку «Большого» и оглянулись вокруг… Все сразу настолько загорелись, что сразу решили начинать Отборочный этап у нас. Сразу по осени, правда, к сожалению, не срослось, но в прошлом году, с приходом нашего регионального представителя Дмитрия Горячева, всё сделали, успешно провели турнир, крымские команды уже безо всяких исключений для нас поехали в Сочи.— Прежде всего атмосфера. Это же настоящий, официальный любительский чемпионат страны, и люди в 40-50 лет это ощущают. Ладно молодые, которые в «18+» — у них всё еще впереди. А вот для людей нашего возраста, а у нас в командах есть и те, кому по 60, и даже 62 года, Ночная лига – это что-то, напрямую связанное с продлением собственной жизни, понимаете? Постоянные игры, тренировки – чувствовать себя в форме. Ну а саму атмосферу в Сочи, когда вокруг тебя ещё три тысячи хоккеистов-любителей, просто не передать словами.Объединённый отборочный этап в Крыму уникален тем, что в нем играют представители сразу двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Соответственно, по правилам Ночной лиги путёвки в финал фестиваля получает не один победитель дивизиона, но два – республиканский и севастопольский.— Да, это наша крымская особенность, — поясняет, региональный представитель Ночной лиги, человек, отвечающий за проведение соревнований во всех без исключения аспектах. – И она откладывает определённый отпечаток, потому что многие игроки, которые из одного субъекта, стараются играть за другой субъект. Отсюда специальное ограничение, запрещающее это делать. И – споры и склоки. Скажем так, недопонимания. Все же хотят в Сочи. Единственное, что в этой ситуации возможно – занимать чёткую позицию согласно регламенту НХЛ, не идти ни у кого на поводу. И тогда всё справедливо и понятно для всех участников.— Объективно могло быть больше. Нам не хватает организаторов команд, тех, кто мог бы собрать вокруг себя людей и повести за собой. Игроков, которые тренируются, но не заявлены в Ночной лиге, хватает. На следующий сезон, проведя определённую работу, мы рассчитываем, что у нас будет как минимум восемь команд в дивизионе «40+». А в «18+» собираемся довести количество команд хотя бы до четырёх – пяти. Потому что знаю, что это реально.— Это стереотип. Вот хоккей и Ялта на слух тоже кажутся несопоставимыми, правда? А между тем, хоккей в Ялте способен стать спортом номер один и со временем привести в город и большой хоккей. В Ялте отличные географические условия, позволяющие создать инфраструктуру для проведения спортивных мероприятий на самом высоком уровне – есть и высшие горные точки, и Черноморское побережье…— Да, пример Сочи у всех перед глазами. И там есть теперь клуб КХЛ. У нас в Симферополе уже 200 мальчишек в хоккейной школе. Есть команда «Пионер», которая едет и выигрывает соревнования по Южному федеральному округу. Есть команда «Джокер», есть «Южные Пингвины», которые растят свои кадры и, не сомневаюсь, готовы выигрывать в ближайшем времени. Мы, разумеется, пока упираемся в лёд, которого нет. Но, так или иначе, дети идут в хоккей. А это значит, что если дать им необходимую хоккейную инфраструктуру, то они станут базой всего крымского хоккея. У нас большое будущее, и Крым и хоккей — это слова, которые можно писать через запятую, потому что они идут рядом.Оптимизм Дмитрия Горячева находит подтверждение тут же, в словах крымского министра спорта, которая в числе первых задач называет именно строительство ледовых катков. Их на весь Крым, если не брать Севастополь, всего два: один в Симферополе, на нём и проходят матчи Ночной лиги, другой – в Ялте.— Да, льда очень мало. От Украины досталась запущенная инфраструктура, поэтому в Крыму надо строить много спортивных объектов. Это всё у нас в планах, это важнейшее направление нашей работы, — говорит Елизавета Кожичева. – В этой связи для нас очень важно, что в прошлом сезоне Крым вошёл в Ночную хоккейную лигу, стал участником любительского чемпионата России. Мы прекрасно понимаем ситуацию с санкциями, стремимся к тому, чтобы нашу республиканскую федерацию хоккея признали. И для нас тем более ценно, что наши команды ездили на финал фестиваля в Сочи и поедут снова. И то, что у нас целых девять команд, – это очень неплохо.Площадка в «Гагаринском» как раз сейчас проходит процедуру регистрации спортивных объектов, что позволит затем министерству спорта арендовать этот лёд за счёт бюджетных средств. На одних меценатах и энтузиастах крымский хоккей держаться не должен – в этом уверены все. Крупное мясоперерабатывающее предприятие «Скворцово» выступает в этом сезоне фактически спонсором крымской Ночной лиги. Именно МПК выкупил лёд «Гагаринского» для 69 матчей крымского Отборочного этапа.— МПК «Скворцово» всегда идёт навстречу крымскому хоккею. И за это ему огромное спасибо, потому что социальная ответственность коммерческих организаций – это очень важно для населения, которое без этого не могло бы себе позволить хоккей, — говорит Дмитрий Горячев.— Я в это верю, потому что действительно вижу определённые действия. Может быть через год – полтора у нас будет ещё один лёд. Сергей Валерьевич Аксёнов поддерживает хоккей, мы находим полное понимание в министерстве спорта.— С приходом в Россию, знаете — я сам депутат городского совета, председатель бюджетного комитета, — уточняет Игорь Савутин, – у нас появились финансовые возможности, и мы на следующий год заложили по федеральной целевой программе проектирование-строительство катка. План уже принят, землю под строительство отвели, и есть очень серьёзный инвестиционный проект – стадион на 5000 зрителей.— Да, мы хотим, чтобы у нас была команда Высшей лиги, а может, со временем, и клуб КХЛ. Хоккей в Крыму растёт, и приятно, что ты в этом участвуешь.— В следующем году будет 10 лет, как первые наши хоккеисты, вот буквально в январе, начали кататься. Это был «Пионер», маленький уличный каток, который заливался от силы на два-три месяца. Зимы-то у нас в Крыму какие? Вот так всё и начиналось: переодевались на улице или приезжали сразу в форме, только без коньков. А сейчас у меня и зять играет в хоккей, и сына на коньки поставил – у нас теперь есть команда «Легион-2007», и он капитан этой команды. Мы её довольно долго создавали, потому что этого года детей мало в Симферополе. Набирали ребятишек бесплатно, форму им покупали. Зато теперь у нас есть такая команда, ровно 20 человек, два вратаря – и этот чемпионат будет первым для неё. Что такое 10 лет для истории? Это практически ничто. Поэтому я так скажу: ещё вчера хоккея в Крыму не было. А сегодня – уже есть.