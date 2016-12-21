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175 лет назад 2016
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Ночная лига организовала хоккейный турнир в Симферополе
Фото: Арвидас Шеметас
Текст: Игорь Какурин

Хоккею в Крыму быть! Симферополь снова принял Ночную лигу

В Симферополе стартовал второй в истории сезон Ночной лиги. Что собой представляет современный крымский хоккей – в специальном репортаже.
21 декабря 2016, среда. 08:45. Хоккей
Впервые за много лет в Крыму случился снегопад: улицы Симферополя покрылись сугробами, а проезжая часть стала снежной целиной – на такую зимнюю «атаку с ходу» «защита» привыкшего к дождям и нулевым температурам на Новый год города не рассчитана. «Почему вокруг ни души? Потому что мерзляки тут у нас, минус десять и все по домам», — хохотнул водитель по пути из аэропорта к торговому центру «Гагаринский», внутри которого размещается ледовая площадка. Единственная крытая во всей столице Крыма.

В фойе многолюдно, распахнуты двери магазинчика, на полках которого известные хоккейные бренды соседствуют с куртками, толстовками и «сетками» с эмблемой Ночной лиги. Слева на единственной трибуне
размещается военно-морской оркестр. На этом льду стартует уже второй сезон любительского чемпионата страны в Крыму. Девять команд. Шесть в дивизионе «Любитель 40+» — местные «Легион» и «Крымские Волки», севастопольские «Адмирал», «Стальные Волки» и «Севастополь», и ялтинский «Белый Лев» — вся крымская хоккейная география. И три «фарма» в «18+» — «Легион-2», «Крымские Волки-2» и «Черноморец» из Севастополя.

Как и год назад, ждали Сергея Аксёнова, но глава Республики Крым в этот раз вырваться из череды государственных дел не смог. Поэтому открывали Объединённый отборочный этап, как официально называется соревнование, министр спорта Крыма Елизавета Кожичева и специально прилетевший для этого из Москвы генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов. «Хоккейный Крым – наш!» — провозгласил он под аплодисменты и символически совершил первое вбрасывание.

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Каток с тремя столбами


Хоккей в Крыму, как ни экзотично это прозвучит для человека со стороны, который год уже вовсе не экзотика. Хотя история его зарождения сколь фантастична, столь и легендарна – происходило все в Севастополе на льду торгового центра «Муссон», который представляет собой далеко не хоккейную площадку — ровно посередине там красуются три столба-колонны. Архитектура такая у места.

— Это был 2008 год. Тренировались зимой на маленьком катке в боулинге в Симферополе, буквально 30 на 15 метров был каточек. А уже весной и летом каждое утро четыре раза в неделю ездили в Севастополь, в «Муссон». И за пределами Крыма многие знают, что это каток с тремя столбами, — улыбается Игорь Савутин, капитан «Легиона», старейшей крымской команды.

— Как играть в хоккей на таком катке?
— Отлично! Мы те столбы даже спиной легко объезжали – уже чувствовали каким-то задним местом. Начинали хоккей в 2007-м мои друзья. Один из них, мой главный друг по жизни, можно сказать, затащил меня – я на коньки тогда и встал. И вот – прикипел к этому делу. 12 апреля 2008 года была создана первая крымская команда «Легион» – она состояла из игроков Симферополя, Ялты и Севастополя.
Хоккей в Крыму, как ни экзотично это прозвучит для человека со стороны, который год уже вовсе не экзотика. Хотя история его зарождения сколь фантастична, столь и легендарна.
В 2012-м крымчане выиграли Кубок Чёрного моря — своеобразный южноукраинскый любительский чемпионат, по ходу которого команды проводили по 12-14 матчей «регулярки». Потом уже в самом Крыму образовалась Объединённая хоккейная лига, в командах которой выступали и бывшие, и даже действующие мастера – кое-кто и нынче играет не только в чемпионате Украины, но и в российской Высшей лиге.

— А когда к нам пришла Россия, то, естественно, пришла Ночная лига, — продолжает рассказ Савутин. – Это просто незабываемо, когда перед крымским референдумом к нам приехал Вячеслав Александрович Фетисов, когда мы его встречали здесь, на катке, и буквально в течение получаса был решён вопрос, чтобы впервые крымские команды поехали на фестиваль НХЛ в Сочи – ещё без всякого отборочного турнира. Приехали в Сочи, нас включили в «40+ World Cup», и первый же матч – с канадцами! Вы можете себе представить, что это было для нас.

— И вы увидели, что такое Сочи, что такое Всероссийский фестиваль по хоккею…
— Представляете, мы приехали всего через два месяца после Олимпиады! Это всё вокруг ещё пахло олимпийским огнём! Когда мы впервые вышли на площадку «Большого» и оглянулись вокруг… Все сразу настолько загорелись, что сразу решили начинать Отборочный этап у нас. Сразу по осени, правда, к сожалению, не срослось, но в прошлом году, с приходом нашего регионального представителя Дмитрия Горячева, всё сделали, успешно провели турнир, крымские команды уже безо всяких исключений для нас поехали в Сочи.

— Что главное для вас в Ночной лиге?
— Прежде всего атмосфера. Это же настоящий, официальный любительский чемпионат страны, и люди в 40-50 лет это ощущают. Ладно молодые, которые в «18+» — у них всё еще впереди. А вот для людей нашего возраста, а у нас в командах есть и те, кому по 60, и даже 62 года, Ночная лига – это что-то, напрямую связанное с продлением собственной жизни, понимаете? Постоянные игры, тренировки – чувствовать себя в форме. Ну а саму атмосферу в Сочи, когда вокруг тебя ещё три тысячи хоккеистов-любителей, просто не передать словами.
Фото: Арвидас Шеметас

Почему Ялте не стать новым Сочи?


Объединённый отборочный этап в Крыму уникален тем, что в нем играют представители сразу двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Соответственно, по правилам Ночной лиги путёвки в финал фестиваля получает не один победитель дивизиона, но два – республиканский и севастопольский.

— Да, это наша крымская особенность, — поясняет Дмитрий Горячев, региональный представитель Ночной лиги, человек, отвечающий за проведение соревнований во всех без исключения аспектах. – И она откладывает определённый отпечаток, потому что многие игроки, которые из одного субъекта, стараются играть за другой субъект. Отсюда специальное ограничение, запрещающее это делать. И – споры и склоки. Скажем так, недопонимания. Все же хотят в Сочи. Единственное, что в этой ситуации возможно – занимать чёткую позицию согласно регламенту НХЛ, не идти ни у кого на поводу. И тогда всё справедливо и понятно для всех участников.

— Девять команд, которые сейчас есть в Ночной лиге Крыма, — это много, мало или столько, сколько должно быть объективно?
— Объективно могло быть больше. Нам не хватает организаторов команд, тех, кто мог бы собрать вокруг себя людей и повести за собой. Игроков, которые тренируются, но не заявлены в Ночной лиге, хватает. На следующий сезон, проведя определённую работу, мы рассчитываем, что у нас будет как минимум восемь команд в дивизионе «40+». А в «18+» собираемся довести количество команд хотя бы до четырёх – пяти. Потому что знаю, что это реально.
Горячев: у нас в Симферополе уже 200 мальчишек в хоккейной школе. Есть команда «Пионер», которая едет и выигрывает соревнования по Южному федеральному округу.
— И всё-таки в массовом сознании хоккей и Крым звучат по-прежнему как-то экзотически…
— Это стереотип. Вот хоккей и Ялта на слух тоже кажутся несопоставимыми, правда? А между тем, хоккей в Ялте способен стать спортом номер один и со временем привести в город и большой хоккей. В Ялте отличные географические условия, позволяющие создать инфраструктуру для проведения спортивных мероприятий на самом высоком уровне – есть и высшие горные точки, и Черноморское побережье…

— Вы клоните к тому, что как в Сочи?
— Да, пример Сочи у всех перед глазами. И там есть теперь клуб КХЛ. У нас в Симферополе уже 200 мальчишек в хоккейной школе. Есть команда «Пионер», которая едет и выигрывает соревнования по Южному федеральному округу. Есть команда «Джокер», есть «Южные Пингвины», которые растят свои кадры и, не сомневаюсь, готовы выигрывать в ближайшем времени. Мы, разумеется, пока упираемся в лёд, которого нет. Но, так или иначе, дети идут в хоккей. А это значит, что если дать им необходимую хоккейную инфраструктуру, то они станут базой всего крымского хоккея. У нас большое будущее, и Крым и хоккей — это слова, которые можно писать через запятую, потому что они идут рядом.

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«Мы хотим, чтобы со временем у нас был клуб КХЛ»


Оптимизм Дмитрия Горячева находит подтверждение тут же, в словах крымского министра спорта, которая в числе первых задач называет именно строительство ледовых катков. Их на весь Крым, если не брать Севастополь, всего два: один в Симферополе, на нём и проходят матчи Ночной лиги, другой – в Ялте.

— Да, льда очень мало. От Украины досталась запущенная инфраструктура, поэтому в Крыму надо строить много спортивных объектов. Это всё у нас в планах, это важнейшее направление нашей работы, — говорит Елизавета Кожичева. – В этой связи для нас очень важно, что в прошлом сезоне Крым вошёл в Ночную хоккейную лигу, стал участником любительского чемпионата России. Мы прекрасно понимаем ситуацию с санкциями, стремимся к тому, чтобы нашу республиканскую федерацию хоккея признали. И для нас тем более ценно, что наши команды ездили на финал фестиваля в Сочи и поедут снова. И то, что у нас целых девять команд, – это очень неплохо.
Площадка в «Гагаринском» как раз сейчас проходит процедуру регистрации спортивных объектов, что позволит затем министерству спорта арендовать этот лёд за счёт бюджетных средств.
Площадка в «Гагаринском» как раз сейчас проходит процедуру регистрации спортивных объектов, что позволит затем министерству спорта арендовать этот лёд за счёт бюджетных средств. На одних меценатах и энтузиастах крымский хоккей держаться не должен – в этом уверены все. Крупное мясоперерабатывающее предприятие «Скворцово» выступает в этом сезоне фактически спонсором крымской Ночной лиги. Именно МПК выкупил лёд «Гагаринского» для 69 матчей крымского Отборочного этапа.

— МПК «Скворцово» всегда идёт навстречу крымскому хоккею. И за это ему огромное спасибо, потому что социальная ответственность коммерческих организаций – это очень важно для населения, которое без этого не могло бы себе позволить хоккей, — говорит Дмитрий Горячев.

— Крым будет строить полноценный ледовый дворец.
— Я в это верю, потому что действительно вижу определённые действия. Может быть через год – полтора у нас будет ещё один лёд. Сергей Валерьевич Аксёнов поддерживает хоккей, мы находим полное понимание в министерстве спорта.

— С приходом в Россию, знаете — я сам депутат городского совета, председатель бюджетного комитета, — уточняет Игорь Савутин, – у нас появились финансовые возможности, и мы на следующий год заложили по федеральной целевой программе проектирование-строительство катка. План уже принят, землю под строительство отвели, и есть очень серьёзный инвестиционный проект – стадион на 5000 зрителей.

— Это уже совсем не любительский масштаб.
— Да, мы хотим, чтобы у нас была команда Высшей лиги, а может, со временем, и клуб КХЛ. Хоккей в Крыму растёт, и приятно, что ты в этом участвуешь.

— А ведь ещё совсем, казалось бы, недавно, хоккея в Крыму не было вообще…
— В следующем году будет 10 лет, как первые наши хоккеисты, вот буквально в январе, начали кататься. Это был «Пионер», маленький уличный каток, который заливался от силы на два-три месяца. Зимы-то у нас в Крыму какие? Вот так всё и начиналось: переодевались на улице или приезжали сразу в форме, только без коньков. А сейчас у меня и зять играет в хоккей, и сына на коньки поставил – у нас теперь есть команда «Легион-2007», и он капитан этой команды. Мы её довольно долго создавали, потому что этого года детей мало в Симферополе. Набирали ребятишек бесплатно, форму им покупали. Зато теперь у нас есть такая команда, ровно 20 человек, два вратаря – и этот чемпионат будет первым для неё. Что такое 10 лет для истории? Это практически ничто. Поэтому я так скажу: ещё вчера хоккея в Крыму не было. А сегодня – уже есть.
Фото: Арвидас Шеметас
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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