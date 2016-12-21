Калинин вспомнил, как забивать. Когда очнётся Радулов?

Радулов снова в стороне от победы «Монреаля»
Продолжается необъяснимое «молчание» Александра Радулова. Вроде и игровым временем его Мишель Террьен не обделяет. За последние четыре матча его айстайм лишь однажды опускался ниже отметки в 20 минут, а в игре с «Анахаймом» больше него из нападающих «Канадиенс» играл только Макс Пачьоретти. Радулову дают практически безлимитное время в большинстве, но это не приносит никаких дивидендов. Можно было кивать на командный кризис, но после двух поражений «Монреаль» уже одержал две победы подряд: над «Вашингтоном» и «Анахаймом». Причём гостям из солнечной Калифорнии подопечные Террьена забросили пять шайб, но Радулов не поучаствовал ни в одной из них. Парадокс? И ведь не сказать, что россиянину не везёт. Александр нанёс всего один бросок по воротам «Дакс» и был не так энергичен, как обычно. Смущает и отсутствие силовых приёмов. Радулов, ударно начинавший сезон, переживает игровой кризис.
>>> Цена по Прайсу. Вратарь команды Радулова конфликтует с тренером?
Первый гол Калинина в сезоне – слабое утешение для «Дэвилз»
Проблемы Радулова с результативностью – цветочки, если сравнивать с тем, как этот сезон складывается для Сергея Калинина. Даже если учитывать, что у них совершенно разные роли на площадке, одно очко в 24 играх – это катастрофа для любого нападающего. Прервать безголевую серию омичу удалось в матче с «Нэшвиллом». После перепасовки на синей линии капитан «Дэвилз» Энди Грин зарядил по воротам, а дежуривший перед Юусе Саросом россиянин быстро сориентировался и подставил клюшку. Есть первый гол в сезоне! Вот только особо радоваться Калинину не пришлось. Его команда к этому моменту разгромно проигрывала со счётом 0:5. «Нью-Джерси» терпит неудачи уже в семи играх подряд, разочаровывая своих фанатов, которых на трибунах становится всё меньше и меньше.
Ягр догнал Мессье по очкам. Впереди только Гретцки
В любом другом случае встреча в Санрайзе двух восточных команд, находящихся за пределами плей-офф, не привлекла бы никакого внимания. Да, «Баффало» удалось отыграться с 0:2. Да, «Флорида» сравняла счёт за четыре минуты до финальной сирены и вырвала победу в серии буллитов. Но мало ли подобных сценариев в сильнейшей лиге мира? Сплошь и рядом. Однако в этом матче произошло историческое событие. Яромир Ягр отдал три результативные передачи и тем самым набрал 1887-й результативный балл в карьере, что позволило ему сравняться с Марком Мессье. Отныне великий чех делит второе место в истории НХЛ по очкам, уступая лишь Уэйну Гретцки. Отметим, что для того, чтобы набрать 1887 очков, Ярдо понадобилось на 94 матча меньше, чем Мессье. Очевидно, что если бы не три сезона в Омске, этой отметки Яромир достиг бы значительно раньше.
«Коламбус» пришёл к рекорду клуба без Бобровского
Благодаря тому что Кэм Аткинсон оформил дубль и реализовал свою попытку в серии буллитов, «Коламбус» одержал победу над «Лос-Анджелесом». Этот успех позволил «Блю Джекетс» установить новый клубный рекорд. Ещё никогда в истории клуба «Коламбус» не одерживал 10 побед подряд. Команда Джона Тортореллы не проигрывает с 27 ноября и занимает третье место в Восточной конференции. Предыдущая рекордная серия датирована сезоном-2014/15, когда «жакеты» не смогли пробиться в число участников плей-офф. Любопытно, что столь знакового рубежа «Коламбус» добился без главного творца победного шествия. Сергею Бобровскому предоставили отдых, а его сменщик провёл выдающийся матч. Кёртис Макэлинни отразил 44 броска, добавив к ним выигранную дуэль в серии буллитов. Выходит, что не одним Бобровским силён нынешний «Коламбус»?
Малкин выводит «Питтсбург» в лидеры Востока
Один из лучших матчей в сезоне провёл Евгений Малкин. Под горячую руку разыгравшемуся лидеру «Пингвинз» попались гости из Нью-Йорка. «Рейнджерс» стали третьей командой в этом сезоне, в матче с которой Малкин набрал три результативных балла. Ранее в роли жертв русской звезды выступали «Оттава» и «Нью-Джерси». Во втором периоде броском в касание он вывел «Питтсбург» вперёд, после чего соорудил ещё два гола для партнёров. Как и другие ведущие игроки команды, Джино играл на кураже, что вылилось в разгром. 7:2 – с таким счётом «Питтсбург» одолел «Рейнджерс» и вышел в лидеры Восточной конференции, опередив…«Рейнджерс». Более того, команде Малкина в этом сезоне нет равных в лиге по средней результативности. «Пингвины» забивают в среднем 3,45 шайбы за игру, а порой выдают такие концерты, как накануне.
С пахом Варламова всё в порядке, с «Колорадо» — нет
13 декабря ко всем проблемам «Колорадо» добавилась ещё одна – тренировку пропустил Семён Варламов. Травма паха помешала основному вратарю выйти не только на очередное занятие, но и на последующие три игры. Стоит ли говорить, что без россиянина «Эвеланш» не набрали ни единого очка? К счастью для «лавин», травма Варламова оказалась не особо серьёзной. Восстановившись на 100%, он вернулся на лёд в матче с «Миннесотой». Вот только чтобы остановить «дикарей», набравших сумасшедшую форму, его усилий оказалось недостаточно. Варламов сделал 31 сейв, отразил буллит в исполнении Эрика Стаала, не дал сопернику шансов в равных составах, но не смог ничего поделать с большинством «Миннесоты». Подопечные Брюса Будро дважды реализовали лишнего, чего оказалось достаточно, чтобы одержать восьмую победу подряд.
Худобин вышел и стал диспетчером
Героем матча «Бостон» — «Айлендерс» стал Томас Грайсс. Голкипер гостей отразил невероятные 48 бросков. Победной же для «островитян» стала шайба Николая Кулёмина. Незамысловато сыграв после заброса в зону, россиянин сделал счёт 3:0 и, сам того не желая, дал возможность сыграть своему соотечественнику. Антон Худобин сменил Туукку Раска на 27-й минуте матча и выступил в роли… диспетчера. В третьем периоде он пасом начал атаку, которая стала голевой. Всего же сменщик Раска отразил 15 бросков из 16, а при нём «Брюинз» отыграли две шайбы. Чем не повод выпустить Худобина в основе в следующем матче?