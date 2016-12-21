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Калинин вспомнил, как забивать. Когда очнётся Радулов?

Калинин забил впервые в сезоне, Ягр догнал Мессье, «Коламбус» побил рекорд клуба без Бобровского, а Радулов без очков уже четыре игры.