Разин проиграет «Амуру», «Трактор» оторвётся от «Салавата»

«Амур» — «Югра»

Незадолго до этой игры в КХЛ грянула очередная отставка — из «Амура» был уволен наставник команды Мисхат Фахрутдинов.

«Адмирал» — «Барыс»

«Металлург» (Новокузнецк) — «Йокерит»

«Сибирь» — «Динамо» (Минск)

Лидеры «Сибири» будут измотаны играми за сборные, минчане воспользуются этим и победят.

«Авангард» — «Динамо» (Рига)

«Слован» — «Трактор»

Стоит отметить, что «Кузня» тогда, и «Кузня» сейчас — две разные по духу команды. От былой безропотности не осталось ни следа.

«Медвешчак» — «Металлург» (Магнитогорск)

Незадолго до этой игры в КХЛ грянула очередная отставка — из «Амура» был уволен наставник команды Мисхат Фахрутдинов. Причины такого шага понятны — команда проиграла семь последних матчей из восьми, а зона плей-офф кажется сказочно далёкой. Впрочем, первый вице-президент хабаровского клуба Александр Филипенко заявил, что верит в чудеса и «Амур» будет решать задачу попадания в восьмёрку сильнейших на Востоке. Посмотрим, как подействует на команду такая шоковая терапия.: «Амур» выиграет с преимуществом в 1-2 шайбы.Другой дальневосточный клуб также не блещет результатами в последнее время. Претендентов на седьмую и восьмую строчки в Восточной конференции хоть отбавляй, так что последними поражениями команда из Владивостока обеспечила себе нервную концовку регулярного чемпионата. С одним из своих прямых конкурентов она встретится как раз сегодня. «Барыс» этим матчем заканчивает свою продолжительную выездную серию. Подопечные Занковца отыграли семь встреч подряд перед чужими трибунамии теперь наверняка захотят вернуться домой в хорошем настроении. Сейчас их игра выглядит более поставленной, чем у соперника.: «Барыс» завоюет победу во Владивостоке.Первая встреча между этими командами в текущем сезоне проходила ровно три месяца назад Хельсинки, и завершилась она победой «шутов» со счётом 5:1. Впрочем, стоит отметить, что «Кузня» тогда и «Кузня» сейчас — две разные по духу команды. От былой безропотности не осталось ни следа, и теперь подопечные Бердникова сражаются в каждом матче до конца. Так что легко хоккеистам из Финляндии точно не будет.: выиграет «Йокерит», но «Металлург» окажет упорное сопротивление.Можно лишь восхищаться «сборниками» «Сибири» — Санниковым, Шалуновым и Шумаковым. Отыграть в воскресенье тяжелейший матч за сборную с командой Финляндии, добраться до аэропорта и прилететь в Новосибирск, чтобы уже на следующий день выйти на лёд в составе клуба — это дорогого стоит. И не просто выйти: Шумаков и Санников забросили по шайбе. Минчане в свою очередь поймали победную волну: выиграли три раза подряд. Да, предыдущие соперники были ниже по классу, но победы над ними от этого менее ценными не становятся.: лидеры «Сибири» будут измотаны играми за сборные, минчане воспользуются этим и победят.Омские ястребы продолжают погоню за «Магниткой». В прошлой встрече они отобрали очки у «Йокерита», но главный тренер омичей Фёдор Канарейкин остался недоволен игрой некоторых лидеров, отметив, что, если они и дальше не будут играть на результат команды, он выведет их из состава. Безусловным фаворитом в матче видятся хозяева.: «Авангард» одержит уверенную победу.Предыдущим матчем против «Салавата» словацкая команда изрядно взорвала хоккейную общественность. Один из лидеров Восточной конференции был бит со счётом 1:4, а главный тренер гостей Игорь Захаркин назвал игроков, выступавших тем вечером за его команду, «серой массой». Этой победой игроки «Слована» словно намекнули: им трудно, но они не ломаются. Останется ли эта виктория одиночной вспышкой, покажут ближайшие игры. Что касается «Трактора», то последние матчи подопечные Гатиятулина проводят очень удачно — они выиграли четыре встречи подряд.: запала «Слована» не хватит на две встречи подряд, «Трактор» победит.«Медвешчаку» удалось навязать борьбу в предыдущей домашней встрече с «Трактором» — больше половины игрового времени хозяева даже вели в счёте, но затем уральцы смогли склонить чашу весов в свою пользу. Думается, что это же сегодня сделает и «Магнитка» — разница в классе между соперниками слишком велика, чтобы предполагать обратный исход. И даже относительно крепкая оборона подопечным Горди Дуайера вряд ли поможет.: «Магнитка» увезёт уверенную победу из Загреба.