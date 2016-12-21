Разин проиграет «Амуру», «Трактор» оторвётся от «Салавата»

«Амур» — «Югра»
Незадолго до этой игры в КХЛ грянула очередная отставка — из «Амура» был уволен наставник команды Мисхат Фахрутдинов. Причины такого шага понятны — команда проиграла семь последних матчей из восьми, а зона плей-офф кажется сказочно далёкой. Впрочем, первый вице-президент хабаровского клуба Александр Филипенко заявил, что верит в чудеса и «Амур» будет решать задачу попадания в восьмёрку сильнейших на Востоке. Посмотрим, как подействует на команду такая шоковая терапия.
Наш прогноз: «Амур» выиграет с преимуществом в 1-2 шайбы.
Незадолго до этой игры в КХЛ грянула очередная отставка — из «Амура» был уволен наставник команды Мисхат Фахрутдинов.
«Адмирал» — «Барыс»
Другой дальневосточный клуб также не блещет результатами в последнее время. Претендентов на седьмую и восьмую строчки в Восточной конференции хоть отбавляй, так что последними поражениями команда из Владивостока обеспечила себе нервную концовку регулярного чемпионата. С одним из своих прямых конкурентов она встретится как раз сегодня. «Барыс» этим матчем заканчивает свою продолжительную выездную серию. Подопечные Занковца отыграли семь встреч подряд перед чужими трибунами и теперь наверняка захотят вернуться домой в хорошем настроении. Сейчас их игра выглядит более поставленной, чем у соперника.
Наш прогноз: «Барыс» завоюет победу во Владивостоке.
«Металлург» (Новокузнецк) — «Йокерит»
Первая встреча между этими командами в текущем сезоне проходила ровно три месяца назад Хельсинки, и завершилась она победой «шутов» со счётом 5:1. Впрочем, стоит отметить, что «Кузня» тогда и «Кузня» сейчас — две разные по духу команды. От былой безропотности не осталось ни следа, и теперь подопечные Бердникова сражаются в каждом матче до конца. Так что легко хоккеистам из Финляндии точно не будет.
Наш прогноз: выиграет «Йокерит», но «Металлург» окажет упорное сопротивление.
«Сибирь» — «Динамо» (Минск)
Можно лишь восхищаться «сборниками» «Сибири» — Санниковым, Шалуновым и Шумаковым. Отыграть в воскресенье тяжелейший матч за сборную с командой Финляндии, добраться до аэропорта и прилететь в Новосибирск, чтобы уже на следующий день выйти на лёд в составе клуба — это дорогого стоит. И не просто выйти: Шумаков и Санников забросили по шайбе. Минчане в свою очередь поймали победную волну: выиграли три раза подряд. Да, предыдущие соперники были ниже по классу, но победы над ними от этого менее ценными не становятся.
Наш прогноз: лидеры «Сибири» будут измотаны играми за сборные, минчане воспользуются этим и победят.
Лидеры «Сибири» будут измотаны играми за сборные, минчане воспользуются этим и победят.
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«Авангард» — «Динамо» (Рига)
Омские ястребы продолжают погоню за «Магниткой». В прошлой встрече они отобрали очки у «Йокерита», но главный тренер омичей Фёдор Канарейкин остался недоволен игрой некоторых лидеров, отметив, что, если они и дальше не будут играть на результат команды, он выведет их из состава. Безусловным фаворитом в матче видятся хозяева.
Наш прогноз: «Авангард» одержит уверенную победу.
«Слован» — «Трактор»
Предыдущим матчем против «Салавата» словацкая команда изрядно взорвала хоккейную общественность. Один из лидеров Восточной конференции был бит со счётом 1:4, а главный тренер гостей Игорь Захаркин назвал игроков, выступавших тем вечером за его команду, «серой массой». Этой победой игроки «Слована» словно намекнули: им трудно, но они не ломаются. Останется ли эта виктория одиночной вспышкой, покажут ближайшие игры. Что касается «Трактора», то последние матчи подопечные Гатиятулина проводят очень удачно — они выиграли четыре встречи подряд.
Наш прогноз: запала «Слована» не хватит на две встречи подряд, «Трактор» победит.
Стоит отметить, что «Кузня» тогда, и «Кузня» сейчас — две разные по духу команды. От былой безропотности не осталось ни следа.
«Медвешчак» — «Металлург» (Магнитогорск)
«Медвешчаку» удалось навязать борьбу в предыдущей домашней встрече с «Трактором» — больше половины игрового времени хозяева даже вели в счёте, но затем уральцы смогли склонить чашу весов в свою пользу. Думается, что это же сегодня сделает и «Магнитка» — разница в классе между соперниками слишком велика, чтобы предполагать обратный исход. И даже относительно крепкая оборона подопечным Горди Дуайера вряд ли поможет.
Наш прогноз: «Магнитка» увезёт уверенную победу из Загреба.