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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
МЧМ-2007. Как сложилась судьба игроков молодёжной сборной России
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Авиакатастрофа и трагедия Черепанова. Судьба призёров МЧМ-2007

Аникеенко, Чурилов, Кирюхин и Васюнов погибли в авиакатастрофе, а Черепанов умер из-за остановки сердца — судьба финалистов МЧМ-2007.
21 декабря 2016, среда. 12:15. Хоккей
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В шведские города Лександ и Муру молодёжную сборную России уже повёз в качестве главного тренера Евгений Попихин. Из прошлогоднего состава выступили пять человек. Россияне ударно провели групповой этап, одержав четыре победы с разницей шайб 20-3, в полуфинале были биты шведы (4:2). В финале третий год подряд сразились сборные России и Канады, предыдущие две встречи в Северной Америке завершились победой канадцев с разницей в 5 шайб. На европейской площадке родоначальники хоккея также были сильнее, одержав победу со счётом 4:2.

Вратари

Никита Беспалов


Карьера после МЧМ: лишь в сезоне-2011/12 Беспалов дебютировал в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо». При этом до недавнего времени он проводил по 6-8 матчей в КХЛ за сезон, а остальное время
играл в ВХЛ. С 2014 по 2016 год выступал за новосибирскую «Сибирь» и был сменщиком Микко Коскинена и Александра Салака.

Чем занимается сейчас: выступает за московский «Спартак», в котором получает равное игровое время со шведом Маркусом Свенссоном.

Семён Варламов


Карьера после МЧМ: в сезоне-2007/08 стал основным вратарём ярославского «Локомотива» и был близок к победе в чемпионате России. Но в финале его команда уступила «Салавату Юлаеву» Сергея Михалёва. После Варламов уехал в НХЛ, подписав контракт с «Вашингтоном». В 2012 году в составе сборной России стал чемпионом мира.

Чем занимается сейчас: в настоящее время Варламов проводит шестой сезон за клуб «Колорадо», являясь основным голкипером команды.

Защитники

Юрий Александров


Карьера после МЧМ: в следующем сезоне выиграет бронзовую медаль чемпионата мира в составе «молодёжки». Сезон-2010/11 Александров проведёт в фарм-клубе «Бостона» в АХЛ, а затем вернётся в Россию. Во время выступления за петербургский СКА Юрия начали привлекать к главной сборной. В 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе питерских «армейцев».

Чем занимается сейчас: в это межсезонье пробовал закрепиться за океаном, подписав пробный контракт с «Монреалем». В итоге Александров вернулся в Россию и стал игроком ХК «Сочи».

Виталий Аникеенко


Карьера после МЧМ: Аникеенко продолжил выступать за ярославский «Локомотив», с которым в сезоне-2007/08 играл в финале Суперлиги. 7 сентября 2011 года Аникеенко был на борту самолёта ярославской команды, который разбился при взлёте.
Виталий Аникеенко
Фото: photo.khl.ru

Виталий Аникеенко

Вячеслав Буравчиков


Карьера после МЧМ: в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Континентального кубка и двух Кубков Гагарина. В декабре 2010 года его обменяли в ЦСКА на Константина Корнеева. В том же сезоне впервые начал привлекаться в главную сборную России. Последний матч на профессиональном уровне провёл 17 февраля 2013 года против московского «Спартака». Завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

Чем занимается сейчас: владеет кафе, следит за КХЛ и переживает за своих друзей.

Павел Валентенко


Карьера после МЧМ: в следующем сезоне Валентенко уже выступал в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля». Правда, там он провёл не очень много времени и вернулся в Россию. С 2010 по 2012 год Павел вновь выступал в АХЛ, а затем уже окончательно вернулся в Россию. Летом 2014 года Валентенко стал капитаном нижегородского «Торпедо», но через несколько месяцев его обменяли в «Югру». Павел известен своей самоотверженной игрой и мощным броском.

Чем занимается сейчас: в межсезонье подписал контракт с «Югрой».

Вячеслав Войнов


Карьера после МЧМ: Войнов сыграл ещё на двух молодёжных чемпионатах мира и выиграл две бронзовые награды. В 2008 году переехал в Северную Америку, где долгое время пробивался в состав «Лос-Анджелеса». С «королями» он дважды выиграл Кубок Стэнли. В октябре 2014 года был арестован по обвинению в домашнем насилии по отношению к своей жене Марте. В середине сентября 2015-го Войнов объявил о намерении добровольно покинуть территорию США, через некоторое время он подписал контракт с петербургским СКА

Чем занимается сейчас: второй сезон выступает за СКА, являясь одним из лучших защитников в КХЛ.

Андрей Зубарев


Карьера после МЧМ: на этом турнире он уже выступал в ранге чемпиона России. В 2010 году он отправился за океан в систему клуба «Атланта», сыграл 4 матча в НХЛ и вернулся в Россию. В мае 2014 года Зубарев стал чемпионом мира после победы российской сборной на турнире в Минске.

Чем занимается сейчас: последние два года выступает за петербургский СКА и периодически получает вызовы в сборную.

Александр Логинов


Карьера после МЧМ: в следующем сезоне Логинов стал чемпионом России в составе уфимского «Салавата Юлаева». В главной команде он не смог закрепиться и даже провёл несколько месяцев в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне Логинов вернулся в столицу Башкортостана и продемонстрировал своё мастерство, набрав 35 (11+24) очков за «регулярку». Это позволило ему сыграть на Матче звёзд.

Чем занимается сейчас: второй сезон выступает за родной «Салават», являясь одним из ведущих защитников.

Евгений Рясенский


Карьера после МЧМ: на том турнире Рясенский выступал уже в качестве чемпиона России. Заиграть за казанский «Ак Барс» он не смог, и его отправили в «Нефтехимик». Из Нижнекамска его начали привлекать в сборную России. Рясенский сыграл на двух взрослых чемпионатах мира в 2012 и 2013 годах и выиграл одну золотую медаль. В апреле 2014 года был отчислен из сборной после того, как не явился на утреннюю тренировку. Впоследствии покинул и СКА.

Чем занимается сейчас: третий сезон выступает за «Нефтехимик», из-за прошлых проблем с дисциплиной его уже вряд ли позовут в сборную.
В апреле 2014-го Рясенский был отчислен из сборной после того, как не явился на утреннюю тренировку.<

Нападающие

Артём Анисимов


Карьера после МЧМ: через год он возьмёт бронзу МЧМ в качестве игрока клуба АХЛ. Ещё через сезон дебютирует в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». Летом 2012 года его обменяли в «Коламбус» как часть сделки, в результате которой в Нью-Йорк отправился Рик Нэш. Через три года Анисимова обменяют уже в «Чикаго», где он сможет полностью раскрывать свой потенциал. Артёма называют одним из лучших двусторонних игроков во всей НХЛ. В 2014 году стал чемпионом мира.

Чем занимается сейчас: второй сезон выступает за «Чикаго», являясь центрфорвардом первых двух звеньев.
Артём Анисимов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Артём Анисимов

Александр Бумагин


Карьера после МЧМ: Бумагин за это время успел сменить немало команд. Лучшим для него стал сезон-2013/14, когда он набрал 37 (15+22) очков в регулярном чемпионате. Такой результат позволил ему попасть в омский «Авангард» на плей-офф, но дорога за кубком Гагарина получилась довольно короткой.

Чем занимается сейчас: последние два сезона выступает за тольяттинскую «Ладу», в которой начал свою профессиональную карьеру.

Александр Васюнов


Карьера после МЧМ: по ходу сезона-2008/09 Васюнов отправился в систему клуба «Нью-Джерси Дэвилз». Через два сезона он сыграет 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, но примет решение вернуться в «Локомотив». 7 сентября 2011 года Васюнов был на борту самолёта ярославской команды, который разбился при взлёте.

Антон Гловацкий


Карьера после МЧМ: в этом же сезоне Гловацкий стал чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга». В сезоне-2008/09 покинул «Магнитку» и перебрался в ВХЛ. В прошлом сезоне челябинский «Трактор» дал ему возможность вновь сыграть на элитном уровне, но за 12 матчей он набрал 0 очков.

Чем занимается сейчас: в текущем сезоне выступает за красноярский «Сокол» в ВХЛ.

Илья Зубов


Карьера после МЧМ: на следующий сезон Зубов уедет в НХЛ. Большую часть времени за океаном он провёл в АХЛ, а за «Оттаву» сыграл всего в 12 матчах. В сезоне-2014/15 был капитаном «Адмирала» и смог показать лучший результат по очкам в КХЛ – 35 результативных баллов за сезон.

Чем занимается сейчас: второй сезон выступает за омский «Авангард» и, по всей видимости, близок к обмену из этого клуба.

Андрей Кирюхин


Карьера после МЧМ: следующие два сезона Кирюхин провёл в Высшей лиге, став лидером сначала ХК «Белгород», а потом ступинского «Капитана». Затем вернулся в «Локомотиве» и два сезона провёл на уровне КХЛ. 7 сентября 2011 года Кирюхин был на борту самолёта ярославской команды, который разбился при взлёте.

Антон Крысанов


Карьера после МЧМ: Крысанов продолжил выступать за тольяттинскую «Ладу». В 2009 году получил возможность выиграть что-то ценное, став игроком московского «Динамо», но команда очень быстро завершила борьбу в плей-офф. Последние сезоны были не очень удачными, что в один из них он сыграл даже два матча за ХК «Липецк» в ВХЛ.

Чем занимается сейчас: начал сезон в «Ладе», но потом с ним расторгли контракт, и он перешёл в «Амур».

Александр Кучерявенко


Карьера после МЧМ: в середине сезона-2007/08 перешёл из уфимского «Салавата Юлаева» в петербургский СКА, в системе которого выступал восемь сезонов. Из Уфы Кучерявенко ушёл в год их первой победы в Суперлиге, а из СКА в год, когда петербуржцы впервые выиграли Кубок Гагарина. Правда, после отъезда из Петербурга он смог выдать лучший сезон по очкам в карьере за «Витязь».

Чем занимается сейчас: выступает за омский «Авангард», с которым подписал контракт в это межсезонье.
Из Уфы Кучерявенко ушёл в год их победы в Суперлиге, а из СКА в год, когда петербуржцы выиграли Кубок Гагарина.

Игорь Макаров


Карьера после МЧМ: с 2008 года Макаров начал регулярно призываться в сборную России на этапы Евротура. Сезон-2010/11 Игорь провёл в фарм-клубе «Чикаго» в АХЛ и вернулся обратно в петербургский СКА. Как и Кучерявенко, Макаров ушёл из СКА в год их победы в Кубке Гагарина. При этом в этот год он стал чемпионом России в составе ЦСКА, так как им становился победитель регулярного чемпионата.

Чем занимается сейчас: выступает за уфимский «Салават Юлаев», демонстрируя статистику и игру своих лучших сезонов.

Игорь Мусатов


Карьера после МЧМ: самые яркие сезоны в карьере провёл в составе московского «Спартака» и подмосковного «Атланта». С мытищинцами он дошёл до финала Кубка Гагарина, где команда проиграла «Салавату», а на следующий сезон Мусатов впервые был вызван в сборную России. После этого его карьера пошла на спад, и он стал больше героем светской хроники.

Чем занимается сейчас: перед началом этого сезона его кандидатура не заинтересовала другие клубы. В итоге он подписал контракт с братиславским «Слованом», где выступает у Милоша Ржиги, с которым у него связаны лучшие годы в карьере.

Алексей Черепанов


Карьера после МЧМ: уже в этом сезоне он стал одним из лидеров омского «Авангарда», а в составе юниорской сборной России выиграл золото чемпионата мира. Через год Черепанов с молодёжной сборной России станет третьим на чемпионате мира. 13 октября 2008 года во время матча между «Витязем» и «Авангардом» у него остановилось сердце, врачи не смогли спасти игрока. Его именем называется приз лучшего новичку сезона КХЛ.
Алексей Черепанов
Фото: РИА Новости

Алексей Черепанов

Геннадий Чурилов


Карьера после МЧМ: постепенно Чурилов начал становиться одним из лидеров ярославского «Локомотива», в своём последнем сезоне в карьере сыграл на трёх этапах Евротура. 7 сентября 2011 года Чурилов был на борту самолёта ярославской команды, который разбился при взлёте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Алексей Черепанов Андрей Зубарев Артём Анисимов Виталий Аникеенко Вячеслав Войнов Павел Валентенко Семён Варламов
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