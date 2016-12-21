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175 лет назад 2016
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Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Евротур нужен, но не Москве. 7 городов для Кубка Первого канала

Российский этап Евротура должен покинуть Москву и стать праздником для провинции. Где в будущем можно проводить матчи Кубка Первого канала?
21 декабря 2016, среда. 15:15. Хоккей
>>> В каком городе должен пройти следующий Кубок Первого канала?

Кубок Первого канала завершился вторым местом для сборной России и скандалом вокруг титульного спонсора турнира. Отмена трансляции на Первом канале привела к тому, что заговорили о возможной смене спонсора, а значит и названия. Но не менее актуальным видится место проведения российского этапа Евротура. Несмотря на то что арена в Парке легенд на игры с участием нашей сборной заполнялась почти до отказа, вопрос переезда Кубка Первого канала стоит ребром. Вряд ли это произойдёт здесь и сейчас. В 2017 году турнир, носящий когда-то имя газеты «Известия», будет праздновать 50-летний юбилей и почти наверняка пройдёт в столице. А вот дальше возможны варианты.

Почему российский этап Евротура должен покинуть Москву? Прежде всего потому, что в столице избалованы зрелищем. Удивить столичного зрителя сложно. Тем более полутоварищеским турниром без участия энхаэловцев. Притом что на чемпионате мира и Кубке Первого канала не было проблем с посещаемостью, для Москвы хоккей не является общегородским событием. Чего не скажешь о регионах. В отличие от футбола, где всё лучшее сосредоточено в столице и крутится вокруг московских клубов, хоккей тянут за собой Омск и Новосибирск, Челябинск и Магнитогорск, Казань и Уфа, Ярославль и Владивосток.
Как для наших игроков, так и для соперников визит в курортный город посреди сезона – глоток свежего воздуха. На тех, кто решит закосить от матчей Евротура в Сочи, впору будет смотреть с недоверием.

Всякий раз задаваясь вопросом, зачем нужен Евротур, мы упираемся в тренерскую мантру про подготовку к чемпионату мира. Но это практический вопрос, затрагивающий исключительно командные интересы. Если рассматривать проблему более глобально, то Евротур нужен для того, чтобы простой любитель хоккея мог видеть свою сборную живьём. Если учесть, что чемпионаты мира в России проходят примерно раз в десятилетие, а отправиться за рубеж может далеко не каждый, домашний этап Евротура – настоящее спасение для тех, кому национальная команда важнее клубных схваток. А таких, поверьте, немало. Особенно в городах, где нет клубов КХЛ.

Наверное, нет смысла перевозить Кубок Первого канала из Москвы в какой-либо город на постоянной основе. Правильнее будет устроить гастроли этого этапа, чтобы он стал по-настоящему российским, а не только московским. Финны не чураются играть в Турку и Эспоо. Шведы в прошлом сезоне принимали сборную России в Вестеросе и Сёдертелье, не побоявшись ущемить интересы столичного Стокгольма. Чехи отправляются с гастролями в Остраву и Тршинец, куда соперникам приходится добираться на автобусе. Какие города могут принять Кубок Первого канала?

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Санкт-Петербург


Северную столицу сложно отнести к провинции. Санкт-Петербург с недавних пор стал не менее знаковой точкой на хоккейной карте, чем Москва. А как иначе, если вице-президент СКА и вице-президент ФХР один и тот же человек, а «Юбилейный» принадлежит председателю правления федерации? Петербург уже проводил вынесенные матчи Евротура, а также становился местом проведения выставочных игр перед Кубком мира. С организацией и зрительским ажиотажем проблем в городе на Неве точно не будет. К хоккею здесь приучены, шоу делать умеют, да тем же финнам со шведами добираться на российский этап Евротура будет сподручнее. Проблема может быть разве что в выборе арены. «Юбилейный» уже обкатан сборной России, но смущает своей небольшой вместимостью. Ледовый, в свою очередь, принадлежит городским властям, что осложняет его эксплуатацию.
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Сочи


Солнце. Горы. Море. Плюсовая температура даже в декабре. Это ли не сказка? После того как в Сочи прошли Олимпийские игры, хоккей не ушёл с юга страны, а напротив – врос корнями. Здесь не только проводит свои домашние матчи одноимённая команда, но и собирается молодёжная сборная России, а в августе проходит предсезонный турнир. Как для наших игроков, так и для соперников визит в курортный город посреди сезона – глоток свежего воздуха. На тех, кто решит закосить от матчей Евротура в Сочи, впору будет смотреть с недоверием. Ну а главное то, что в этом городе уже проводился Кубок Первого канала. С точки зрения результата предолимпийский этап сложно назвать удачным: сборная России заняла только третье место. А вот к организации этапа, который впервые прошёл за пределами МКАДа, не было никаких вопросов. Так почему бы не вернуть турнир в Сочи?

Казань


Впервые о том, что в Казани могут пройти игры Евротура, заговорили в 2012 году. Речь шла о вынесенном матче, а инициатором считался Зинэтула Билялетдинов, только-только пришедший на пост главного тренера сборной России. Однако национальная команда до столицы Татарстана так и не добралась, свернув в Санкт-Петербург. В 2015 году Аркадий Ротенберг заговорил о переезде Кубка Первого канала, упомянув в качестве возможного места проведения Казань, но на этом всё затихло. Так или иначе, Казань остаётся одним из фаворитов, когда заходит речь о каких-либо крупных спортивных мероприятиях. Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта – это лишь малая часть того, что проходило в Татарстане в последние годы. Тогда как большой хоккей, если убрать за скобки «Ак Барс», обходит город с 2008 года, когда в Казани проводился юниорский чемпионат мира.
Почему бы не сделать Кубок Первого канала своего рода компенсацией Челябинску за то, что весь наш хоккей подпитывается за его счёт?

Уфа


Четыре года назад Уфа уже принимала сборную России. Но не первую, а молодёжную. Под руководством Михаила Варнакова «молодёжка» завоевала бронзовые медали домашнего чемпионата мира. Считать ли башкирский лёд счастливым – каждый решает сам. Важно другое. Тот МЧМ прошёл с огромным зрительским интересом, а по европейским меркам стал одним из самых посещаемых в истории. Не стоит сомневаться, что и матчи Евротура вызовут интерес среди уфимских болельщиков. К тому времени, быть может, и представители «Салавата Юлаева» вернутся в сборную России. На своих парней в Башкирии пойдут с двойным желанием.

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Челябинск


Валерий Ничушкин и Николай Прохоркин, Максим Шалунов и Сергей Шумаков – это только те челябинцы, что выходили на лёд сборной России в этом сезоне Евротура. А ведь среди кандидатов в национальную команду есть ещё целая россыпь уроженцев этого уральского города. Нисколько не приукрашивая, стоит признать, что Челябинск – мекка отечественного хоккея. Вот только во все времена местным любителям «шайбы» приходилось наслаждаться игрой своих земляков на расстоянии. Когда-то из Челябинска в столицу перетягивали Вячеслава Быкова и Сергея Макарова, а сегодня воспитанники «Трактора» раскиданы по НХЛ и базовым клубам сборной. Так почему бы не сделать Кубок Первого канала своего рода компенсацией Челябинску за то, что весь наш хоккей подпитывается за его счёт? В столице Южного Урала уже проходил Матч звёзд КХЛ, а в 2018 году состоится юниорский чемпионат мира, так что насчёт инфраструктуры переживать не стоит.

Омск


Какие-либо международные соревнования за Уралом – большая редкость. По сути, можно вспомнить только Кубок мира среди молодёжных команд, который первые годы своего существования проводился именно в Омске. Там же, наряду с Уфой, в 2007 году проходила Суперсерия между молодёжными сборными России и Канады. Быть может, в соседнем Новосибирске хоккейный бум носит несколько иной масштаб, чем в Омске, а аэропорт и гостиницы в столице Сибири не в пример лучше, в итоге всё упирается в условия для команд-участниц. Новосибирский стадион устарел даже для матчей КХЛ, не говоря уж о международных играх. «Арена Омск» — пятый по вместимости хоккейный дворец в стране после сочинского «Большого», питерского Ледового и московских «ВТБ Ледовый дворец» и «Мегаспорт». 10 000 зрителей – достойная аудитория для матчей Евротура, а главное, что на омской арене есть все условия для хоккеистов, болельщиков и телевизионщиков.
Провести предолимпийский Евротур во Владивостоке можно будет по примеру Сочи-2013. Тем более что с большой долей вероятности там будет расположена база национальной команды.

Владивосток


На первый взгляд, вариант фантастический. Ну кто в здравом уме полетит на Дальний Восток в разгар чемпионата? Тем более при том календаре, что существует в КХЛ сейчас. Возвращаться в свои клубы на следующий день после матча за сборную, преодолев тысячи километров и сменив несколько часовых поясов, выглядит настоящим издевательством над организмом. Наверняка встанут в позу и соперники сборной России по Евротуру. Однако кандидатура Владивостока выглядит перспективно сразу по нескольким причинам. Во-первых, это развитие хоккея на Дальнем Востоке, которому пришествие сборной России даст огромный толчок. Во-вторых, подготовка в Олимпиаде в Южной Корее. Провести предолимпийский Евротур во Владивостоке можно будет по примеру Сочи-2013. Тем более что с большой долей вероятности там будет расположена база национальной команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Евротур
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