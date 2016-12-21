Овечкин в баре, а Панарин с хлебушком. Хоккеисты в соцсетях

Внимание Радулова
На прошлой неделе Александр Радулов с одноклубниками посетил с благотворительной акцией одну из детских больниц Монреаля. «Никто не заслуживает быть в такой ситуации, как эти дети. Мы все люди и должны поддерживать друг друга», — рассказал позже Радулов.
Овечкин в баре
Капитан «Вашингтона» вместе с одноклубниками Якубом Враной, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым отправились отдыхать в бар. «Не спаивай молодёжь, Саня!» — пошутили в комментариях болельщики.
Комаров на магическом шоу
Лео Комаров с друзьями выбрался на шоу иллюзионистов. Судя по восторженному комментарию, нападающий «Торонто» остался доволен увиденным.
Рождество у Карлссона
Эрик вместе с невестой Мелиндой готовы к празднованию Рождества — ёлка наряжена, шикарные наряды выбраны, осталось только дождаться 25 декабря!
День рождения у Барбашева
На днях нападающему фарм-клуба «Сент-Луиса» Ивану Барбашеву исполнился 21 год. В текущем сезоне молодой игрок провёл 28 матчей за «Чикаго Вулвз» в Американской хоккейной лиге. Только сейчас по законодательству США Иван достиг полного совершеннолетия, а значит может отрываться по полной. Однако попадёт ли он тогда в команду к Тарасенко?
Зайцевы на балете
Культурный вечер решили себе устроить Никита и Маргарита Зайцевы — пара отправилась на балет «Щелкунчик». А на следующий день Никита забил свой первый гол в НХЛ. Хоккеисту нужно почаще выходить в свет!
Валиев борщ варил
Защитник фарм-клуба «Торонто» на прошлой неделе на время переквалифицировался из хоккеиста… в повара! Ринат учил своих канадских друзей готовить борщ!
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Ёлка от Тарасенко
Семья Тарасенко приняла участие в благотворительной акции, приуроченной к рождественским праздникам. Супруга Яна нарядила елку, а Владимир предоставил свои игровые свитера.
Семейный альбом Анисимова
Артём Анисимов продолжает радовать своих подписчиков милыми семейными фотографиями. Дети нападающего «Чикаго» быстро растут и скоро вместе с папой будут выходить на лёд.
Новогоднее настроение у Орловых
Варвара и Дмитрий Орловы вместе с Анастасией Овечкиной ждут не дождутся Нового года. Интересно, как знаменитые хоккеисты отметят это праздник?
Статуэтка Панарина
«Чикаго» устроил среди болельщиков розыгрыш фигурки Артемия Панарина с большим батоном. Никто же не забыл, что в НХЛ Артемия прозвали Хлебушком?
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Праздник у Маркова
20 декабря 38-й день рождения отметил ветеран «Монреаля» — Андрей Марков. «Наш лучший папа на земле! Мы счастливы, что ты есть у нас. Ты делаешь нас счастливыми каждый день. Спасибо тебе, мы всегда будем с тобой», — написала супруга Соня в «Инстаграме».