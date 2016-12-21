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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Максим Замятин

«Овечкин искренен. Он может поехать на Олимпиаду без разрешения»

Ведущий автор портала ESPN Крейг Кастенс рассказал секрет, как заставить НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду.
21 декабря 2016, среда. 19:15. Хоккей
«Чемпионат» вместе с заокеанскими экспертами продолжает подводить итоги первой половины регулярного чемпионата НХЛ, которая будет окончательно сыграна к концу уходящего календарного года. На этот раз нашим собеседником стал ведущий автор американского медиагиганта ESPN Крейг Кастенс.

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«Вероятно, «Монреаль» и одноклубники хотят, чтобы Радулов остался»


— Крейг, первые 30 матчей сезона подарили болельщикам немало сюрпризов. Например, великолепно стартовал «Коламбус», полностью провалился «Айлендерс». Что стало неожиданностью для вас?
— Я бы выделил ту потрясающую плотность, с которой команды расположились в турнирной таблице – напряжённость борьбы просто потрясающая. Ни один из клубов не оторвался от конкурентов на серьёзное расстояние, а это значит, что в каждом матче идёт борьба за позицию. Что касается сюрпризов, то «Коламбус» — это, конечно, неожиданность номер один. Считаю, что это заслуга Джона Тортореллы, который привил команде «Блю Джекетс» необходимую идентичность. Один из главных тренеров клубов НХЛ признал, что это был самый сильный соперник в сезоне.
Я бы не стал винить в проблемах Якупова главного тренера «Сент-Луиса» Кена Хичкока. Проблемы Наиля тянутся ещё с «Эдмонтона», и, признаюсь, у меня нет ответа на вопрос, почему он не заиграл.

— На старте сезона много говорилось о Наиле Якупове и его переходе из «Эдмонтона» в «Сент-Луис». Считалось, что у него будет шанс перевернуть страницу, перезагрузить карьеру, и он здорово начал чемпионат. В чём причина новых неудач?
— Я бы не стал винить в проблемах Якупова главного тренера «Сент-Луиса» Кена Хичкока. Проблемы Наиля тянутся ещё с «Эдмонтона», и, признаюсь, у меня нет ответа на вопрос, почему он не заиграл. Временами он выглядит просто великолепно, действует как игрок, который преуспевает на уровне НХЛ. Возможно, у него нет того хоккейного чутья, которое есть у многих других первых номеров драфта.

— Но есть и другой пример – Александр Радулов, который удивил очень приятно.
— Должен признаться, что очень удивлён его успехом. Радулов оказался просто великолепен! Теперь это полностью зрелый игрок, который направил всю свою энергию и интенсивность в правильном направлении. В «Канадиенс» он стал своим, и мне кажется, что и товарищи по команде, и руководство «Монреаля» хотят сохранить Александра и на будущий сезон.

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«Успех Макдэвида и Мэттьюса заставил Кросби шевелиться»


— На ваш взгляд, Тарасенко сможет обогнать Макдэвида в гонке бомбардиров?
— При всём уважении к бесспорному таланту Владимира, если Макдэвид избежит травм, то я не вижу способа его обойти. В лиге много талантливых молодых игроков, и Тарасенко — среди них. Но Макдэвид находится на своём уровне. Я никогда не видел хоккеиста, который бы попал в НХЛ, обладая такой скоростью и умением делать потрясающие вещи на этой скорости. Коннор – в своей собственной категории. Скажу больше – у него потенциал, чтобы стать Сидни Кросби своего поколения.
Подозреваю, что конкуренция со стороны молодых Остона Мэттьюса и Коннора Макдэвида заставила Кросби шевелиться. Пока он не готов отказаться от короны лучшего хоккеиста в мире, особенно в пользу этих «янгстеров».

— Кстати, о Кросби. Похоже, Сид переключился с раздачи результативных передач на забивание голов самостоятельно.
— У Кросби в приоритете командные победы. Я не думаю, что Сидни пытается больше забивать сам, чем раньше, просто так складывается игра на данный момент. Он обрёл свежесть после прихода в «Питтсбург» главного тренера Майка Салливана, и я подозреваю, что конкуренция со стороны молодых Остона Мэттьюса и Коннора Макдэвида заставила Кросби шевелиться. Пока он не готов отказаться от короны лучшего хоккеиста в мире, особенно в пользу этих «янгстеров».

— С одним из лучших вратарей НХЛ последнего десятилетия Хенриком Лундквистом тоже что-то происходит. Его сменщик в «Рейнджерс» Антти Раанта едва не вытеснил шведа с позиции первого номера. Неужели Лундквист переоценён?
— Ха-ха, нет конечно! Просто по ходу сезона такое бывает. Лундквист остаётся одним из трёх лучших вратарей в мире, хотя, возможно, и не играет на том уровне, на каком был несколько лет назад.

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«Если бы все европейцы заявили так же, как Овечкин...»


— Обратимся к международным делам. У КХЛ в нынешнем сезоне серьёзные трудности – глава лиги Дмитрий Чернышенко недавно официально признал, что 10 клубов имеют долги по зарплате. Ожидаете ли вы новую волну российских легионеров в НХЛ, особенно если учесть появление в лиге «Лас-Вегаса»?
— Это большой вопрос. Думаю, что потеря привлекательности у КХЛ действительно спровоцирует большее число желающих уехать. НХЛ – лучшая лига в мире, но я никогда не обвинял и не критиковал хоккеистов, которые хотели выступать в России и зарабатывать хорошие деньги. Но если КХЛ перестанет быть вариантом, то НХЛ получит от этого пользу.
НХЛ – лучшая лига в мире, но я никогда не обвинял и не критиковал хоккеистов, которые хотели выступать в России и зарабатывать хорошие деньги. Если КХЛ перестанет быть вариантом, то НХЛ получит от этого пользу.

Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпиаду в Пчёнчхане вне зависимости от решения лиги по данному вопросу. Как вы считаете, он действительно готов так поступить или это часть игры, попытка оказать давление на боссов НХЛ? Перед решением по Играм в Сочи он говорил то же самое...
— Мне кажется, что Алекс искренен и действительно может так сделать. Но я был удивлён, когда владелец «Вашингтона» Тед Леонсис сказал мне, что будет полностью поддерживать Овечкина. Я не думаю, что один человек может оказать здесь какое-то серьёзное давление, но если бы все европейские игроки заявили так же, как Александр, это было бы чувствительно.
Крейг Кастенс
Фото: facebook/CraigCustance

Крейг Кастенс

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Александр Овечкин Александр Радулов Владимир Тарасенко Наиль Якупов ОИ-2018 Остон Мэттьюс Сидни Кросби
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