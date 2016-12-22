Ягр вдохновил «Авангард»? Второе место чеха в НХЛ и 9 шайб омичей

Мартемьянов начал с поражения
«Амур» проиграл первый матч после увольнения Мисхата Фахрутдинова с поста главного тренера. Хабаровчане не справились дома с «Югрой» — 1:3. На самом деле, проблема «Амура» гораздо глубже, чем в главном тренере. Там надо жёстче спрашивать с руководства. Дуэт управленцев Могильный – Филиппенко не очень хорошо уходил из «Адмирала». Дела в другом дальневосточном клубе тоже не идут. Ну а Андрея Разина поздравляем с первой победой на новом месте работы. Главным героем матча стал нападающий югорчан Артём Булянский, оформивший дубль.
«Барыс» взял Дальний Восток
После победы «Барыса» в Хабаровске поста главного тренера лишился Мисхат Фахрутдинов. На сей раз астаницы оказались сильнее «Адмирала», но здесь обошлось без тренерских отставок. 4:1 – три очка в копилку гостей. Это важнейший успех коллектива Эдуарда Занковца. Борьба за плей-офф на Востоке продолжается. Дублем отметился нападающий Дастин Бойд. Один из лидеров астанинской команды, недавно вернувшийся на лёд после тяжёлой травмы, впервые забил в нынешнем сезоне. Ранее в 10 матчах хоккеист отметился голевой передачей.
Невероятное спасение «Йокерита»
К середине матча «Кузня» вела на домашнем льду у финского клуба со счётом 3:0, а главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен не мог понять, что происходит. Однако менять Рику Хелениуса наставник не стал. И правильно сделал. Команда взбодрилась, полностью перевернула ход встречи и добилась сверхволевой победы в основное время – 4:3. «Йокерит» вчистую выиграл концовку, забив Карееву, на которого в сумме обрушилось 57 бросков. Защитники «Металлурга» отдали своего голкипера на растерзание.
Ледовое побоище в Новосибирске
Жарким получилась встреча в Новосибирске между «Сибирью» и минским «Динамо». Со скамеек постоянно летели нелицеприятные выкрики, хоккеисты не щадили друг друга. А на пресс-конференции, как рассказал мой коллега Дмитрий Ерыкалов, Вудкрофт дожидался, когда Скабелка уйдёт на безопасное расстояние, чтобы исключить лишний конфликт. А вот на льду без драк не обошлось. Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков дважды подрался в первом периоде матча. На четвёртой минуте Меньшиков вступил в поединок с Александром Матерухиным, заступившись за Сергея Шумакова. На 10-й минуте Меньшиков сцепился с Робом Клинхаммером, который нарушил правила на Максиме Шалунове. Ну а победа осталась за «Динамо» — 3:1.
Рижане замёрзли в Омске
«В Омске «-37», вот нашу команду и заморозило», — шутливо сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Нормунд Сейейс. Команда из столицы Латвии была разгромлена со счётом 3:9, но у Сейейса хватает сил шутить. Хотя разговоры о том, что в следующем сезоне главным тренером станет уже не он, а Сандис Озолиньш, ходят всё активнее. По некоторой информации, на сей счёт уже принято принципиальное решение. «Динамо» доигрывает нынешний чемпионат, работа по всем направлением провалена. В перспективе нужен авторитетный и многого добившийся в хоккее человек. Именно такой личностью и является Озолиньш. Что касается омичей, то сыграли они здорово, пусть и не безошибочно. Николай Лемтюгов набрал 5 (2+3) очков за игру. Это самый результативный матч в карьере форварда. Он преодолел рубеж в 150 очков в КХЛ.
Интересно, что ранее форвард «Флориды» Яромир Ягр, небезызвестный омской публике, вышел на второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков. 44-летний хоккеист набрал 1887-е (755+1132) очко в регулярных чемпионатах. Форвард «пантер» делит второе место по этому показателю с Марком Мессье (694+1193). Лидером по-прежнему является Уэйн Гретцки – 2857 очков. Неужели феноменальная игра чеха вдохновила его бывший клуб «Авангард»?
«Слован» начал и продолжил за здравие
Братиславцам предстоит провести дома 10 матчей подряд. Вот такой в КХЛ нынче делают календарь. Две встречи подопечные Милоша Ржиги уже сыграли, начав домашнюю серию за здравие. Сперва досталось «Салавату Юлаеву», а теперь и «Трактору». Автором решающего гола в ворота челябинцев стал форвард «орлов» Михал Глинка, а голкипер хозяев Барри Браст совершил 29 спасений, отыграв на ноль.
«Магнитке» не хватило дубля Платонова
Неожиданный результат зафиксирован в Загребе. В гости к местным «медведям» приехала «Магнитка». Дубль Платонова, гол Мозякина – ничего этого не хватило магнитогорцам для победы. «Медвешчак» поймал кураж, набросав сопернику целых шесть шайб. Шестой гол Глумака состоялся уже тогда, когда ворота уральцев были пусты. В воротах «Металлурга», кстати, успели поиграть и Василий Кошечкин, и Артём Загидулин, но дивидендов гостям это не принесло. Как и эмоциональное поведение главного тренера Ильи Воробьёва. 6:3 – победа «Медвешчака».
Трансферные новости
«Спартак» заключил одностороннее соглашение до конца сезона с форвардом Денисом Толпеко. Накануне от Толпеко отказались в «Сочи». Я недавно разговаривал с генеральным менеджером красно-белых Алексеем Жамновым, и он сказал, что до 25 числа новых приобретений вряд ли стоит ждать, так как не позволяет бюджет. Видимо, на Толпеко деньги всё же нашлись, а контракт у нападающего будет скромным. Другой бывший игрок «Сочи» — Иван Яценко – продолжит карьеру в «Витязе».
СКА на новых условиях подписал односторонний контракт до конца сезона-2018/2019 с защитником Романом Рукавишниковым, а также двусторонний контракт на новых условиях до конца текущего сезона с вратарём Евгением Иванниковым. С Рукавишниковым работа на перспективу, а Иванников, учитывая постоянные проблемы со здоровьем у Коскинена, может пригодиться.