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175 лет назад 2016
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Хоккейные итоги дня. 21 декабря. Новые трансферы в КХЛ и 9 шайб «Авангарда»
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Ягр вдохновил «Авангард»? Второе место чеха в НХЛ и 9 шайб омичей

Жамнов подписал Толпеко, «Йокерит» спасся с 0:3, «Авангард» разгромил Ригу, а «Сибирь» и Минск выдали триллер на льду – в итогах дня КХЛ.
22 декабря 2016, четверг. 00:20. Хоккей

Мартемьянов начал с поражения


«Амур» проиграл первый матч после увольнения Мисхата Фахрутдинова с поста главного тренера. Хабаровчане не справились дома с «Югрой» — 1:3. На самом деле, проблема «Амура» гораздо глубже, чем в главном тренере. Там надо жёстче спрашивать с руководства. Дуэт управленцев Могильный – Филиппенко не очень хорошо уходил из «Адмирала». Дела в другом дальневосточном клубе тоже не идут. Ну а Андрея Разина поздравляем с первой победой на новом месте работы. Главным героем матча стал нападающий югорчан Артём Булянский, оформивший дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
1 : 3 0:1, 1:2, 0:0
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Булянский (Погоришный) – 07:58 (5x5), 0:2 – Лапенков (Курьянов, Варфоломеев) – 21:32 (5x5), 1:2 – Орлович-Грудков (Крысанов, Кириллов) – 36:04 (5x5), 1:3 – Булянский (Купцов) – 36:19 (5x5)

«Барыс» взял Дальний Восток


После победы «Барыса» в Хабаровске поста главного тренера лишился Мисхат Фахрутдинов. На сей раз астаницы оказались сильнее «Адмирала», но здесь обошлось без тренерских отставок. 4:1 – три очка в копилку гостей. Это важнейший успех коллектива Эдуарда Занковца. Борьба за плей-офф на Востоке продолжается. Дублем отметился нападающий Дастин Бойд. Один из лидеров астанинской команды, недавно вернувшийся на лёд после тяжёлой травмы, впервые забил в нынешнем сезоне. Ранее в 10 матчах хоккеист отметился голевой передачей.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 4 0:1, 0:1, 1:2
Барыс
Астана
0:1 – Пушкарёв (Панюков, Шалапов) – 07:39 (5x4), 0:2 – Старченко (Баркер, Сен-Пьер) – 30:37 (5x5), 1:2 – Краснослободцев (Саболич, Григорьев) – 40:32 (5x5), 1:3 – Бойд (Боченски, Семёнов) – 55:01 (5x5), 1:4 – Бойд (Никита Иванов, Тривино) – 56:31 (5x5)

Невероятное спасение «Йокерита»


К середине матча «Кузня» вела на домашнем льду у финского клуба со счётом 3:0, а главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен не мог понять, что происходит. Однако менять Рику Хелениуса наставник не стал. И правильно сделал. Команда взбодрилась, полностью перевернула ход встречи и добилась сверхволевой победы в основное время – 4:3. «Йокерит» вчистую выиграл концовку, забив Карееву, на которого в сумме обрушилось 57 бросков. Защитники «Металлурга» отдали своего голкипера на растерзание.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
3 : 4 1:0, 2:0, 0:4
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Соловьёв (Михеев, Комаристый) – 16:12 (5x4), 2:0 – Титов (Пархоменко, Акишин) – 31:45 (5x5), 3:0 – Васильченко (Разумов, Полищук) – 34:59 (5x4), 3:1 – Хухтала – 43:42 (5x5), 3:2 – Йоэнсуу (Хишон, Салминен) – 43:54 (5x5), 3:3 – Лаюнен (Регин) – 58:07 (5x3), 3:4 – О'Нилл (Регин, Йоэнсуу) – 59:20 (5x5)

Ледовое побоище в Новосибирске


Жарким получилась встреча в Новосибирске между «Сибирью» и минским «Динамо». Со скамеек постоянно летели нелицеприятные выкрики, хоккеисты не щадили друг друга. А на пресс-конференции, как рассказал мой коллега Дмитрий Ерыкалов, Вудкрофт дожидался, когда Скабелка уйдёт на безопасное расстояние, чтобы исключить лишний конфликт. А вот на льду без драк не обошлось. Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков дважды подрался в первом периоде матча. На четвёртой минуте Меньшиков вступил в поединок с Александром Матерухиным, заступившись за Сергея Шумакова. На 10-й минуте Меньшиков сцепился с Робом Клинхаммером, который нарушил правила на Максиме Шалунове. Ну а победа осталась за «Динамо» — 3:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 3 1:0, 0:3, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Шалунов (Бойчак) – 00:26 (5x5), 1:1 – Павлович (Граньяни, Эллисон) – 30:08 (5x5), 1:2 – Степанов (Граборенко, Готовец) – 31:11 (5x5), 1:3 – Коробов (Степанов, Карабань) – 33:23 (5x5)

Рижане замёрзли в Омске


«В Омске «-37», вот нашу команду и заморозило», — шутливо сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Нормунд Сейейс. Команда из столицы Латвии была разгромлена со счётом 3:9, но у Сейейса хватает сил шутить. Хотя разговоры о том, что в следующем сезоне главным тренером станет уже не он, а Сандис Озолиньш, ходят всё активнее. По некоторой информации, на сей счёт уже принято принципиальное решение. «Динамо» доигрывает нынешний чемпионат, работа по всем направлением провалена. В перспективе нужен авторитетный и многого добившийся в хоккее человек. Именно такой личностью и является Озолиньш. Что касается омичей, то сыграли они здорово, пусть и не безошибочно. Николай Лемтюгов набрал 5 (2+3) очков за игру. Это самый результативный матч в карьере форварда. Он преодолел рубеж в 150 очков в КХЛ.

Интересно, что ранее форвард «Флориды» Яромир Ягр, небезызвестный омской публике, вышел на второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков. 44-летний хоккеист набрал 1887-е (755+1132) очко в регулярных чемпионатах. Форвард «пантер» делит второе место по этому показателю с Марком Мессье (694+1193). Лидером по-прежнему является Уэйн Гретцки – 2857 очков. Неужели феноменальная игра чеха вдохновила его бывший клуб «Авангард»?
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
9 : 3 3:2, 3:0, 3:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Бурдасов (Лемтюгов, Никитин) – 01:51 (5x5), 2:0 – Мартынов (Соботка) – 05:13 (5x4), 3:0 – Михеев (Мартынов) – 07:16 (5x5), 3:1 – Бичевскис (Дарзиньш) – 11:25 (5x5), 3:2 – Мейя (Балинскис) – 19:57 (5x5), 4:2 – Бурдасов (Лемтюгов) – 20:53 (5x5), 5:2 – Пьянов (Густафссон, Лисов) – 21:05 (5x5), 6:2 – Фищенко – 24:42 (5x5), 7:2 – Лемтюгов (Кучерявенко, Густафссон) – 44:07 (5x5), 8:2 – Лемтюгов (Мартынов, Кучерявенко) – 46:45 (5x5), 9:2 – Кучерявенко (Бурдасов, Лемтюгов) – 49:47 (5x5), 9:3 – Счастливый (Редлихс М.) – 50:37 (5x5)

«Слован» начал и продолжил за здравие


Братиславцам предстоит провести дома 10 матчей подряд. Вот такой в КХЛ нынче делают календарь. Две встречи подопечные Милоша Ржиги уже сыграли, начав домашнюю серию за здравие. Сперва досталось «Салавату Юлаеву», а теперь и «Трактору». Автором решающего гола в ворота челябинцев стал форвард «орлов» Михал Глинка, а голкипер хозяев Барри Браст совершил 29 спасений, отыграв на ноль.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 21:00 МСК
Слован
Братислава
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Глинка (Вопелка) – 23:33 (5x5)

«Магнитке» не хватило дубля Платонова


Неожиданный результат зафиксирован в Загребе. В гости к местным «медведям» приехала «Магнитка». Дубль Платонова, гол Мозякина – ничего этого не хватило магнитогорцам для победы. «Медвешчак» поймал кураж, набросав сопернику целых шесть шайб. Шестой гол Глумака состоялся уже тогда, когда ворота уральцев были пусты. В воротах «Металлурга», кстати, успели поиграть и Василий Кошечкин, и Артём Загидулин, но дивидендов гостям это не принесло. Как и эмоциональное поведение главного тренера Ильи Воробьёва. 6:3 – победа «Медвешчака».
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
6 : 3 2:0, 1:2, 3:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Паре (Махбод) – 04:41 (5x5), 2:0 – Батлер (Паре) – 09:04 (5x4), 3:0 – Болдюк (Глумак) – 23:09 (5x5), 3:1 – Платонов (Казионов) – 25:11 (5x5), 3:2 – Платонов (Казионов, Бирюков) – 28:23 (5x5), 4:2 – Гальярди (Батлер, Катич) – 41:26 (5x5), 5:2 – Лессио (Жиру) – 42:51 (5x4), 5:3 – Мозякин (Сёмин, Коварж) – 54:44 (5x3), 6:3 – Глумак (Паре) – 59:04 (en)

Трансферные новости


«Спартак» заключил одностороннее соглашение до конца сезона с форвардом Денисом Толпеко. Накануне от Толпеко отказались в «Сочи». Я недавно разговаривал с генеральным менеджером красно-белых Алексеем Жамновым, и он сказал, что до 25 числа новых приобретений вряд ли стоит ждать, так как не позволяет бюджет. Видимо, на Толпеко деньги всё же нашлись, а контракт у нападающего будет скромным. Другой бывший игрок «Сочи» — Иван Яценко – продолжит карьеру в «Витязе».

СКА на новых условиях подписал односторонний контракт до конца сезона-2018/2019 с защитником Романом Рукавишниковым, а также двусторонний контракт на новых условиях до конца текущего сезона с вратарём Евгением Иванниковым. С Рукавишниковым работа на перспективу, а Иванников, учитывая постоянные проблемы со здоровьем у Коскинена, может пригодиться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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