К Овечкину едет Фатима. Лидеры «Кэпиталз» проиграли битву

«Филадельфия» отомстила за плей-офф

Макдэвид не забил, но сохранил лидерство

Какая Фатима!

Прошло восемь месяцев с тех пор, как «лётчики» и «столичные» радовали публику своей шестиматчевой рубкой в первом раунде прошлогоднего плей-офф. То противостояние было жарким, включив в себя две драки, несколько дисквалификаций, домашний разгром «Филадельфии» в третьем матче со счётом 1:6 и ставшую знаменитой историю с бросанием болельщиками «Флайерз» посторонних предметов на лёд.«От нынешнего матча я не ожидаю ничего другого. Каждый раз, когда мы играем с «Флайерз», матч получается жёстким, интенсивным, так что я не знаю, как на это реагировать», — такой комментарий перед началом игры дал главный тренер «Кэпиталз»Помимо истории взаимоотношений интригу подогревало и текущее положение в турнирной таблице, где «Вашингтон» и «Филадельфия» являются соседями. У «лётчиков» совсем недавно завершилась 10-матчевая победная серия, аи компания в нынешнем регулярном чемпионате включили режим разумной экономии, сохраняя силы для кубковых поединков. Ожидания не обманули болельщиков – новая встреча «красных» и «оранжевых» получилась весьма боевой. Злющие «лётчики» в полтора раза превзошли «Вашингтон» по количеству силовых бросков (42 против 28) и сумели оставить на голодном пайке главных действующих лиц «столичных» — Овечкина иСтартовую двадцатиминутку «Вашингтон» провёл активнее, и голза полторы минуты до первого перерыва выглядел вполне логичным. Швед воспользовался удобной передачей Дмитрия Орлова, и мощным кистевым броском с пятачка отпраздновал своё возвращение в основной состав – до этого форвард три матча находился в запасе. Во втором периоде хозяева усилиямисчёт сравняли, но тройкавновь сыграла удачно и повторно вывела «Кэпиталз» вперёд. Гостям вполне по силам было развить это преимущество, но грубая ошибка Евгения Кузнецова на последних секундах периода лишила «Вашингтон» нужного энергетического импульса.Челябинец ошибся, выводя шайбу из собственной зоны, сделав прекрасный подарок лидеру «Филадельфии». Выходя к воротам, Жиру вполне мог отдать передачу открытому на дальней штанге, но предпочёл бросить сам. «Конечно, мне немного повезло, что отскок от борта получился немного странным. Я уже хотел отдать шайбу Прови, но ребята на скамейке закричали, чтобы я бросал сам. Тогда я просто бросил», — описал свой гол капитан «лётчиков».Равный счёт сохранился до серии буллитов, в которой «Вашингтон» не выручил даже признанный мастер штрафных бросков. Свой буллит Оши забил, но оказался единственным хоккеистом «столичных», кто смог это сделать – Кузнецов, Бекстрём и Уильямс в своих попытках проиграли дуэль вратарю Стиву Мэйсону. Автором победного буллита стал Уэйн Симмондс, запутавший Холтби серией финтов.«Эдмонтон» продлил свою победную серию до трёх матчей, обыграв на выезде «Аризону». «Нефтяники» уступили хозяевам в бросковой активности, но были точнее в завершении созданных моментов, а главным действующим лицом у «Ойлерз» стал нападающий, поучаствовавший во всех трёх шайбах своей команды. В середине первого периода он воспользовался удобной передачей из-за ворот и забил сам, затем ассистировалв большинстве, а во второй двадцатиминутке его бросок добил в сетку– этот гол стал для «Эдмонтона» победным.Лидер общего бомбардирского зачётаочков не набрал, но остался на первой строчке, имея двухочковый отрыв отВ ноябре легенда «Вашингтона» и командный посолсовершил деловую поездку в Арабские Эмираты, поработав тренером в хоккейной школе в Абу-Даби. Тогда словацкого снайпера восхитила техника Фатимы Аль-Али, члена женской сборной ОАЭ по хоккею. «Посмотрите на неё, её руки лучше, чем у меня!» — восхитился тогда Бондра на своей страничке в «Твиттере».Доклад Бондры после приезда в стан «Вашингтона» был благосклонно принят руководством клуба. Результатом этого стали купленные для Фатимы билеты до Вашингтона, где в феврале она примет участие в благотворительном матче в рамках акции «Месяц хоккея для всех». «Когда мы разговаривали, она сказала, что её любимый игрок – Алекс Овечкин, а «Вашингтон Кэпиталз» — любимая команда. Мы будем рады видеть вас снова. Надеюсь, вы встретитесь и с Овечкиным, и со всей командой, и обязательно покажете некоторые из своих навыков парням из «Кэпиталз», — сказал Бондра арабской хоккеистке, которая до слёз обрадовалась этому известию. «Спасибо вам большое! Одно из моих заветных желаний исполнилось. Не могу дождаться февраля!» — написала в ответ Фатима.