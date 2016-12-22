Звезда НХЛ и сменщик Барулина. Судьба чемпионов МЧМ-2011

Вратари



Игорь Бобков

Дмитрий Шикин

Защитники



Георгий Бердюков

Максим Березин

Фото: Reuters Максим Игнатович

Юрий Урычев

Фото: photo.khl.ru Никита Зайцев

Нападающие



Станислав Бочаров

Фото: photo.khl.ru Максим Кицын

Евгений Кузнецов

Фото: photo.khl.ru Даниил Собченко

Артём Воронин

В 2011 году молодёжная сборная России, ведомая Валерием Брагиным, дошла до финала, где совершила легендарный «камбэк» в третьем периоде. Тарасенко и Ко выиграли золотые медали, уступая по ходу матча со счётом 0:3. Баффало буквально стоял на ушах, ведь россияне вырвали победу у канадцев в матче, который, как казалось вначале, был безнадёжно проигран. После финала многие СМИ назвали эту победу «Чудом на льду», но случилось никакое не чудо. Воля к победе и мужской характер помогли ребятам добиться желанного успеха.Судьба чемпионов сложилась по-разному. Кто-то зарекомендовал себя в НХЛ, другие здорово выглядят в Континентальной лиге. А некоторые, увы, погибли вместе с командой «Локомотив» в авиакатастрофе под Ярославлем. Выясняем, как складывалась карьера игроков после МЧМ-2011 и чем каждый из них занимается сейчас.поиграл в Северной Америке, но звёздной карьеры в НХЛ у Бобкова не получилось. По большей части Игорь играл в минорных лигах, в основу «Анахайм» привлёк его лишь однажды. В 2015 году голкипер принял решение вернуться в Россию.является вратарём клуба КХЛ «Адмирал». Привлекался в первую сборную России на Кубок Первого канала.воспитанник татарстанского хоккея постоянно находился в системе «Ак Барса», но периодически его отправляли набираться опыта и игрового времени в «Нефтяник» и «Барс». Но Эмиль не унывал и продолжал прогрессировать.является вратарём «Ак Барса», получает примерно одинаковое время со Станиславом Галимовым.Дмитрий Шикин, не принижая заслуг Бобкова, был основным вратарём молодёжной сборной России в 2011 году, проведя в общей сложности шесть матчей. После триумфа выступал за СКА и «Атлант». Периодически командировался в Высшую лигу. Во вратаря топ-уровня так и не вырос, хотя перспективы, по мнению многих специалистов, были хорошие.является голкипером ХК «Сочи», но проигрывает конкуренцию Константину Барулину.воспитанник питерской хоккейной школы поиграл в СКА. Как и Шикин, отправлялся в ВХЛ. Полностью свой талант Бердюков не раскрыл. Постепенно начал проигрывать конкуренцию за место в составе. Стало понятно, что в скором времени Бердюков покинет СКА.является защитником подмосковного «Витязя».продолжил выступать за нижнекамский «Реактор». Побывал в «Дизеле», где дошёл до полуфинала ВХЛ, проиграв тюменскому «Рубину». Дебютировал в КХЛ в сезоне-2009/10, уже будучи игроком «Нефтехимика».продолжает жить и выступать в Нижнекамске, оставаясь преданным команде на протяжении многих лет.новосибирец Игнатович продолжил играть в «Сибирских Снайперах», затем поднялся в «Сибирь». Долгое время его всерьёз не воспринимали — высокий, нескладный. Много ошибался. Дмитрий Квартальнов и вовсе отправлял его играть в чемпионат Казахстана. А Андрей Скабелка оценил. Игнатович — большой трудяга, летом пашет больше других. Физически — машина. В прошлом году привлекался в сборную.является одним из ведущих защитников «Сибири».долгое время играл в «Херши», фарм-клубе «Вашингтона». Орлов через постоянную работу доказывал боссам «Кэпиталз», задрафтовавшим его, что созрел для повышения. Но, появляясь в первой команде, снова возвращался назад. В 2014 году подписал со «столичными» 4-миллионный контракт на два года. Сезон-2014/15 почти полностью пропустил из-за перелома кисти, который получил на победном для россиян ЧМ-2014.защитник «Вашингтон Кэпиталз». Подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, за который 25-летний россиянин заработает $ 2,57 млн.до 2015 года уроженец Омска играл за «Авангард», в сезоне-2011/12 остановился в шаге от Кубка Гагарина, проиграв «Динамо». В 2013 году продлил контракт с омичами на два года, а позднее отказался выступать за команду, растеряв форму. Дело едва не закончилось большим скандалом.права на Пивцакина перешли к ЦСКА в обмен на денежную компенсацию. Играет за «армейцев» по сей день.воспитанник «Нефтехимика» успел поиграть и в Москве, выступая в ЦСКА, где признавался лучшим новичком месяца, и в «Спартаке». Основные достижения Сергеева датированы именно 2011 годом, по меркам КХЛ Андрей стал средним игроком обороны. Не последним, но и не в первых рядах.является защитником «Нефтехимика».Урычев был не слишком известен широкой публике, но вместе с Валерием Брагиным и другими ребятами завоевал престижный титул. 7 сентября 2011 года принял решение лететь с командой «Локомотив» на игру регулярного чемпионата КХЛ в Минск, несмотря на отсутствие возможности сыграть из-за дисквалификации и травмы. Увы, этот полёт стал для Юрия последним.Погиб в авиакатастрофе 7.09.2011 с ярославским «Локомотивом».Зайцев один из тех, кем можно восторгаться. Никита не превратился в середняка, а постоянно прогрессировал, работая над собой и двигаясь вперёд. После выступления за «Сибирь» Никиту пригласили в ЦСКА, в котором он вырос в лучшего праворукого защитника лиги. Сыграл на Кубке мира. В мае 2016 года подписал однолетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Главный тренер Майк Бэбкок очень доволен игрой россиянина.один из ведущих защитников «Торонто».поиграл в «Ак Барсе», «Югре», «Ладе», «Адмирале. Не обошлось и без командировок в ВХЛ. Хабаровчанин Бочаров отличался работоспособностью, но звёзд с неба никогда не хватал, стараясь брать своё настырностью и упорством. До конца раскрыть потенциал форварда так и не смог, отсюда частые обмены и переходы.форвард тольяттинской «Лады».воспитанник челябинского хоккея попробовал себя и в СКА, где выглядел довольно прилично. Выиграл с «армейцами» Кубок Гагарина. 19 декабря 2015 года вместе с Петром Хохряковым из СКА был обменян на форварда «Авангарда» Сергея Широкова. Бурдасов, по мнению многих экспертов, созрел для игры в НХЛ и в скором времени вполне может перебраться за океан.нападающий омского «Авангарда».забил пятую шайбу в финале МЧМ-2011 с канадцами. Клубная карьера Никиты не сложилась. Постоянные обмены, смена коллективов и новые требования мешали проявить себя в полной мере. Хотя, конечно, причины надо искать в себе. Пожалуй, интереснее всего Никита смотрелся в «Витязе».нападающий ханты-мансийской «Югры».успел жениться, завести сына. Почти всю свою карьеру уроженец Магнитогорска посвятил казанскому хоккею, лишь единожды поиграв за «Ладу». Голубеву не всегда хватает стабильности, но как хоккеист он трудолюбивый и с характером.является форвардом «Ак Барса», командирован в ВХЛ в команду «Барс».поиграв в Омске, Сергей отправился покорять североамериканские просторы. 29 мая 2015 года Калинин подписал однолетний контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз». В составе сборной России выигрывал чемпионат мира по хоккею 2014 года, а также бронзу на недавнем первенстве планеты в Москве.форвард «Нью-Джерси».хоккеист подавал очень большие надежды, но звёздная карьера у него не получилась. Причём Максим пробовал себя и в Америке, но и там ничего не вышло. И это очень странно, так как новокузнецкие воспитанники, достаточно вспомнить Бобровского или Орлова, обычно реализовывают свой потенциал.нападающий нижегородского «Торпедо».с Кузнецовым совершенно иная история. Поиграв за «Трактор», Евгений понял, что пришло время уезжать. Нападающий, задрафтованный «Вашингтоном», сразу стал в команде своим. Александр Овечкин взял Кузнецова под своё крыло, и хоккеист сразу начал показывать, на что он способен на льду. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею.форвард «Вашингтон Кэпиталз».Карьера после МЧМ: тот случай, когда талант и одарённость не ушли в пустоту. «Витязь», «Ак Барс» и СКА, с которым Панарин выиграл Кубок Гагарина. Таков путь Артемия в КХЛ. Стал одним из нападающих великолепной тройки Шипачёва, наряду с самим Вадимом и Евгением Дадоновым. Затем уехал играть в НХЛ, где был признан лучшим новичком сезона, буквально вырвав «Колдер Трофи» из рук Коннора Макдэвида.нападающий «Чикаго Блэкхоукс».Собченко постепенно начинал свой жизненный и спортивный путь, стараясь идти вверх, помогать «Локомотиву», за который выступал. Даниил был задрафтован «Сан-Хосе», но жизнь молодого парня оборвалась слишком рано…Погиб в авиакатастрофе 7.09.2011 с ярославским «Локомотивом».капитан молодёжной сборной не только провёл блистательный чемпионат, но и дал понять, что в скором времени вырастет в звезду мирового хоккея. Тарасенко перешёл из «Сибири» в СКА, а затем принял вызов из НХЛ, отправившись выступать за «Сент-Луис». За океаном габаритный Тарасенко сразу прижился, став лидером команды и одним из лучших форвардов лиги. Женился, завёл ребёнка. С первой сборной Росси успел выиграть серебряные медали чемпионата мира 2015 года.нападающий «Сент-Луис Блюз».колесил из «Торпедо» в «Саров», в итоге был обменян в «Кузню», а оттуда перешёл в «Ладу». 4 июня 2014 года подписал двухлетний контракт с тольяттинским клубом. Звёздную карьеру некоторых своих партнёров по «молодёжке» не повторил.нападающий «Лады».воспитанник «Крыльев Советов» большую часть карьеры отыграл за «Спартак». После того как клуб обанкротился, выступал за «Атлант», а после возрождения московской команды в КХЛ вновь стал её игроком. Выполняет особую роль, не являясь забивным нападающим, но важным звеном механизма. Душа коллектива, от болельщиков получил шутливое прозвище Легенда № 17 (17 – номер Воронина).нападающий «Спартака».