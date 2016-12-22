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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
МЧМ-2011. Как сложилась судьба игроков молодёжной сборной России
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Звезда НХЛ и сменщик Барулина. Судьба чемпионов МЧМ-2011

Тарасенко — звезда НХЛ, Панарин раскрыл талант, Кицын – растратил, а Шикин стал сменщиком Барулина в «Сочи» — судьба победителей МЧМ-2011.
22 декабря 2016, четверг. 11:00. Хоккей
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В 2011 году молодёжная сборная России, ведомая Валерием Брагиным, дошла до финала, где совершила легендарный «камбэк» в третьем периоде. Тарасенко и Ко выиграли золотые медали, уступая по ходу матча со счётом 0:3. Баффало буквально стоял на ушах, ведь россияне вырвали победу у канадцев в матче, который, как казалось вначале, был безнадёжно проигран. После финала многие СМИ назвали эту победу «Чудом на льду», но случилось никакое не чудо. Воля к победе и мужской характер помогли ребятам добиться желанного успеха.

Судьба чемпионов сложилась по-разному. Кто-то зарекомендовал себя в НХЛ, другие здорово выглядят в Континентальной лиге. А некоторые, увы, погибли вместе с командой «Локомотив» в авиакатастрофе под Ярославлем. Выясняем, как складывалась карьера игроков после МЧМ-2011 и чем каждый из них занимается сейчас.

Вратари

Игорь Бобков


Карьера после МЧМ: поиграл в Северной Америке, но звёздной карьеры в НХЛ у Бобкова не получилось. По большей части Игорь играл в минорных лигах, в основу «Анахайм» привлёк его лишь однажды. В 2015 году голкипер принял решение вернуться в Россию.

Чем занимается сейчас: является вратарём клуба КХЛ «Адмирал». Привлекался в первую сборную России на Кубок Первого канала.

Эмиль Гарипов


Карьера после МЧМ: воспитанник татарстанского хоккея постоянно находился в системе «Ак Барса», но периодически его отправляли набираться опыта и игрового времени в «Нефтяник» и «Барс». Но Эмиль не унывал и продолжал прогрессировать.

Чем занимается сейчас: является вратарём «Ак Барса», получает примерно одинаковое время со Станиславом Галимовым.

Дмитрий Шикин


Карьера после МЧМ: Дмитрий Шикин, не принижая заслуг Бобкова, был основным вратарём молодёжной сборной России в 2011 году, проведя в общей сложности шесть матчей. После триумфа выступал за СКА и «Атлант». Периодически командировался в Высшую лигу. Во вратаря топ-уровня так и не вырос, хотя перспективы, по мнению многих специалистов, были хорошие.

Чем занимается сейчас: является голкипером ХК «Сочи», но проигрывает конкуренцию Константину Барулину.

Защитники

Георгий Бердюков


Карьера после МЧМ: воспитанник питерской хоккейной школы поиграл в СКА. Как и Шикин, отправлялся в ВХЛ. Полностью свой талант Бердюков не раскрыл. Постепенно начал проигрывать конкуренцию за место в составе. Стало понятно, что в скором времени Бердюков покинет СКА.

Чем занимается сейчас: является защитником подмосковного «Витязя».

Максим Березин


Карьера после МЧМ: продолжил выступать за нижнекамский «Реактор». Побывал в «Дизеле», где дошёл до полуфинала ВХЛ, проиграв тюменскому «Рубину». Дебютировал в КХЛ в сезоне-2009/10, уже будучи игроком «Нефтехимика».

Чем занимается сейчас: продолжает жить и выступать в Нижнекамске, оставаясь преданным команде на протяжении многих лет.

Максим Игнатович


Карьера после МЧМ: новосибирец Игнатович продолжил играть в «Сибирских Снайперах», затем поднялся в «Сибирь». Долгое время его всерьёз не воспринимали — высокий, нескладный. Много ошибался. Дмитрий Квартальнов и вовсе отправлял его играть в чемпионат Казахстана. А Андрей Скабелка оценил. Игнатович — большой трудяга, летом пашет больше других. Физически — машина. В прошлом году привлекался в сборную.

Чем занимается сейчас: является одним из ведущих защитников «Сибири».
Максим Игнатович
Фото: Reuters

Максим Игнатович

Дмитрий Орлов


Карьера после МЧМ: долгое время играл в «Херши», фарм-клубе «Вашингтона». Орлов через постоянную работу доказывал боссам «Кэпиталз», задрафтовавшим его, что созрел для повышения. Но, появляясь в первой команде, снова возвращался назад. В 2014 году подписал со «столичными» 4-миллионный контракт на два года. Сезон-2014/15 почти полностью пропустил из-за перелома кисти, который получил на победном для россиян ЧМ-2014.

Чем занимается сейчас: защитник «Вашингтон Кэпиталз». Подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, за который 25-летний россиянин заработает $ 2,57 млн.

Никита Пивцакин


Карьера после МЧМ: до 2015 года уроженец Омска играл за «Авангард», в сезоне-2011/12 остановился в шаге от Кубка Гагарина, проиграв «Динамо». В 2013 году продлил контракт с омичами на два года, а позднее отказался выступать за команду, растеряв форму. Дело едва не закончилось большим скандалом.

Чем занимается сейчас: права на Пивцакина перешли к ЦСКА в обмен на денежную компенсацию. Играет за «армейцев» по сей день.

Андрей Сергеев


Карьера после МЧМ: воспитанник «Нефтехимика» успел поиграть и в Москве, выступая в ЦСКА, где признавался лучшим новичком месяца, и в «Спартаке». Основные достижения Сергеева датированы именно 2011 годом, по меркам КХЛ Андрей стал средним игроком обороны. Не последним, но и не в первых рядах.

Чем занимается сейчас: является защитником «Нефтехимика».

Юрий Урычев


Карьера после МЧМ: Урычев был не слишком известен широкой публике, но вместе с Валерием Брагиным и другими ребятами завоевал престижный титул. 7 сентября 2011 года принял решение лететь с командой «Локомотив» на игру регулярного чемпионата КХЛ в Минск, несмотря на отсутствие возможности сыграть из-за дисквалификации и травмы. Увы, этот полёт стал для Юрия последним.

Погиб в авиакатастрофе 7.09.2011 с ярославским «Локомотивом».

Никита Зайцев


Карьера после МЧМ: Зайцев один из тех, кем можно восторгаться. Никита не превратился в середняка, а постоянно прогрессировал, работая над собой и двигаясь вперёд. После выступления за «Сибирь» Никиту пригласили в ЦСКА, в котором он вырос в лучшего праворукого защитника лиги. Сыграл на Кубке мира. В мае 2016 года подписал однолетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Главный тренер Майк Бэбкок очень доволен игрой россиянина.

Чем занимается сейчас: один из ведущих защитников «Торонто».
Никита Зайцев
Фото: photo.khl.ru

Никита Зайцев

Нападающие

Станислав Бочаров


Карьера после МЧМ: поиграл в «Ак Барсе», «Югре», «Ладе», «Адмирале. Не обошлось и без командировок в ВХЛ. Хабаровчанин Бочаров отличался работоспособностью, но звёзд с неба никогда не хватал, стараясь брать своё настырностью и упорством. До конца раскрыть потенциал форварда так и не смог, отсюда частые обмены и переходы.

Чем занимается сейчас: форвард тольяттинской «Лады».

Антон Бурдасов


Карьера после МЧМ: воспитанник челябинского хоккея попробовал себя и в СКА, где выглядел довольно прилично. Выиграл с «армейцами» Кубок Гагарина. 19 декабря 2015 года вместе с Петром Хохряковым из СКА был обменян на форварда «Авангарда» Сергея Широкова. Бурдасов, по мнению многих экспертов, созрел для игры в НХЛ и в скором времени вполне может перебраться за океан.

Чем занимается сейчас: нападающий омского «Авангарда».

Никита Двуреченский


Карьера после МЧМ: забил пятую шайбу в финале МЧМ-2011 с канадцами. Клубная карьера Никиты не сложилась. Постоянные обмены, смена коллективов и новые требования мешали проявить себя в полной мере. Хотя, конечно, причины надо искать в себе. Пожалуй, интереснее всего Никита смотрелся в «Витязе».

Чем занимается сейчас: нападающий ханты-мансийской «Югры».

Денис Голубев


Карьера после МЧМ: успел жениться, завести сына. Почти всю свою карьеру уроженец Магнитогорска посвятил казанскому хоккею, лишь единожды поиграв за «Ладу». Голубеву не всегда хватает стабильности, но как хоккеист он трудолюбивый и с характером.

Чем занимается сейчас: является форвардом «Ак Барса», командирован в ВХЛ в команду «Барс».

Сергей Калинин


Карьера после МЧМ: поиграв в Омске, Сергей отправился покорять североамериканские просторы. 29 мая 2015 года Калинин подписал однолетний контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз». В составе сборной России выигрывал чемпионат мира по хоккею 2014 года, а также бронзу на недавнем первенстве планеты в Москве.

Чем занимается сейчас: форвард «Нью-Джерси».

Максим Кицын


Карьера после МЧМ: хоккеист подавал очень большие надежды, но звёздная карьера у него не получилась. Причём Максим пробовал себя и в Америке, но и там ничего не вышло. И это очень странно, так как новокузнецкие воспитанники, достаточно вспомнить Бобровского или Орлова, обычно реализовывают свой потенциал.

Чем занимается сейчас: нападающий нижегородского «Торпедо».
Максим Кицын
Фото: photo.khl.ru

Максим Кицын

Евгений Кузнецов


Карьера после МЧМ: с Кузнецовым совершенно иная история. Поиграв за «Трактор», Евгений понял, что пришло время уезжать. Нападающий, задрафтованный «Вашингтоном», сразу стал в команде своим. Александр Овечкин взял Кузнецова под своё крыло, и хоккеист сразу начал показывать, на что он способен на льду. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею.

Чем занимается сейчас: форвард «Вашингтон Кэпиталз».

Артемий Панарин


Карьера после МЧМ: тот случай, когда талант и одарённость не ушли в пустоту. «Витязь», «Ак Барс» и СКА, с которым Панарин выиграл Кубок Гагарина. Таков путь Артемия в КХЛ. Стал одним из нападающих великолепной тройки Шипачёва, наряду с самим Вадимом и Евгением Дадоновым. Затем уехал играть в НХЛ, где был признан лучшим новичком сезона, буквально вырвав «Колдер Трофи» из рук Коннора Макдэвида.

Чем занимается сейчас: нападающий «Чикаго Блэкхоукс».

Даниил Собченко


Карьера после МЧМ: Собченко постепенно начинал свой жизненный и спортивный путь, стараясь идти вверх, помогать «Локомотиву», за который выступал. Даниил был задрафтован «Сан-Хосе», но жизнь молодого парня оборвалась слишком рано…

Погиб в авиакатастрофе 7.09.2011 с ярославским «Локомотивом».
Даниил Собченко
Фото: photo.khl.ru

Даниил Собченко

Владимир Тарасенко


Карьера после МЧМ: капитан молодёжной сборной не только провёл блистательный чемпионат, но и дал понять, что в скором времени вырастет в звезду мирового хоккея. Тарасенко перешёл из «Сибири» в СКА, а затем принял вызов из НХЛ, отправившись выступать за «Сент-Луис». За океаном габаритный Тарасенко сразу прижился, став лидером команды и одним из лучших форвардов лиги. Женился, завёл ребёнка. С первой сборной Росси успел выиграть серебряные медали чемпионата мира 2015 года.

Чем занимается сейчас: нападающий «Сент-Луис Блюз».

Семён Валуйский


Карьера после МЧМ: колесил из «Торпедо» в «Саров», в итоге был обменян в «Кузню», а оттуда перешёл в «Ладу». 4 июня 2014 года подписал двухлетний контракт с тольяттинским клубом. Звёздную карьеру некоторых своих партнёров по «молодёжке» не повторил.

Чем занимается сейчас: нападающий «Лады».

Артём Воронин


Карьера после МЧМ: воспитанник «Крыльев Советов» большую часть карьеры отыграл за «Спартак». После того как клуб обанкротился, выступал за «Атлант», а после возрождения московской команды в КХЛ вновь стал её игроком. Выполняет особую роль, не являясь забивным нападающим, но важным звеном механизма. Душа коллектива, от болельщиков получил шутливое прозвище Легенда № 17 (17 – номер Воронина).

Чем занимается сейчас: нападающий «Спартака».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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