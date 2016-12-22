Россия – Канада. Пять лучших событий на все времена

Суперсерия-1972. 8 матчей настоящей войны
Суперсерия 1972 года была первым в истории противостоянием наших хоккеистов с теми, кого тогда было принято называть «канадскими профессионалами». Об этом историческом событии было сказано и написано уже немало, и выделить какую-то одну игру в восьмиматчевой серии достаточно сложно. Разве что стоит упомянуть стартовый матч, в котором сборная СССР выиграла со счётом 7:3, и первую встречу в Москве, когда нашим хоккеистам удалось забросить пять шайб после 11 бросков. Взаимная ненависть и жёсткость в сочетании с уважением к уровню игры соперника – именно эти эмоции дали старт противостоянию, которое затем стало хоккейной классикой.
Видео первого матча вы можете посмотреть по этой ссылке.
Чтобы полнее передать атмосферу, царившую во время Суперсерии, стоит вспомнить один эпизод. Перед первым матчем в Москве на торжественной церемонии всем хоккеистам вручали цветы. Эспозито, известный своими эмоциями, начал мять в руках букет и в конце концов уронил его на лёд. Когда диктор на стадионе объявил его имя, то, выезжая к публике, Фил наступил на стебель цветка и упал прямо на пятую точку на виду у всей публики.
«О, это было просто потрясающе! Целый мир видел, как я грохнулся на задницу. Но этот конфуз несколько сбил напряжённость в зале, она явно чувствовалась. Я начал искать глазами советского босса Леонида Брежнева, всё хотел увидеть его своими глазами и, как ни странно, заметил. Все вокруг смеялись, а он — нет, его взгляд был холоден, как лёд, на котором я сидел. Пришлось послать ему воздушный поцелуй, но он и тут не улыбнулся. Мужчина, сидевший рядом с ним, увидев мои попытки, захохотал, но Брежнев так на него посмотрел, что бедного парня чуть не парализовало. Тогда я сказал сам себе: «Господи, живыми мы отсюда не выйдем», — вспоминает Эспозито в книге Брайана Макфарлейна «Канада-72: где они сейчас».
Много лет спустя, когда дочка Эспозито Кэрри вышла замуж за российского нападающего Александра Селиванова, Фил негодовал. «Разве я для того столько лет воевал с русскими, чтобы ты потом выходила за них замуж?!» — возмущался отец, но браку препятствовать не стал.
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Кубок Канады-1981. Финал. СССР – Канада – 8:1
Кубок Канады был придуман как ещё одна возможность показать миру сражение сборных СССР и Канады, однако турнир 1981 года стал первым и последним, который выиграла наша команда. Более того, если брать в расчёт только те матчи с канадцами, в которых участвовали лучшие из лучших, то до четвертьфинала Олимпиады-2006 в Турине этот выигрыш у Канады оставался единственным, а потому – особо памятным.
Перед финалом в стане канадцев царили победные настроения – выигрыш со счётом 7:3 на предварительном этапе казался им неоспоримым доказательством своей силы, и к финальной встрече они отнеслись с некоторой несерьёзностью. Если советская делегация очень волновалась по поводу судейства и даже предложила канадцам совместно выбрать главного арбитра, то Канаду судейский вопрос даже не тревожил. Что может сделать судья, когда мы на голову сильнее? За такие настроения хозяева и поплатились. Виктор Тихонов с Владимиром Юрзиновым нашли решение, как нейтрализовать Гретцки, который любил выдавать фирменные передачи из-за чужих ворот на ход Лефлёру – по обеим сторонам от наших ворот эти передачи перекрывали защитники. А после впечатляющей победы с разгромным счётом произошла знаменитая скандальная история, когда канадцы не захотели отдать советской сборной завоёванный кубок Канады.
«18 месяцев назад Советы были унижены на Олимпиаде настоящим сбродом из сборной США. Но в финале они просто уничтожили эту «сборную великолепных», перебегали, переиграли в силовой игре, забив 8 голов. О нет, Канада! Этот турнир доказал, что Советы играют за свой серп с молотом лучше, чем НХЛ играет за доллары. На отца советского хоккея Анатолия Тарасова из всей канадской сборной впечатление произвёл только Гретцки. Послушай, Алан (Иглсон. – Прим. «Чемпионата»). Советы не должны воровать кубок Канады, нет. Потому что он на самом деле принадлежит им», — такие строчки в статье «Красное восстание в Монреале» посвятил тому матчу журнал Sports Illustrated 25 сентября 1981 года.
Видео этого матча вы можете посмотреть по этой ссылке.
ЧМ-2008 в Квебеке. Финал. Россия – Канада 5:4 ОТ
Финал ЧМ-2008 в Квебеке золотыми буквами вписан в современную историю нашего хоккея. Это был первый чемпионат мира, проходивший в Канаде. Международная федерация хоккея в тот год праздновала своё столетие, а сборная России уже 15 лет подряд оставалась без золотых медалей. Все эти даты сделали победу россиян особенно приятной, а сценарий финального матча был сродни хорошему голливудскому фильму, где главному герою сначала несколько раз прилично «прилетает», прежде чем он начнёт крушить своих врагов.
В середине третьего периода сборная Канады выигрывала со счётом 4:2, но российская команда под руководством Вячеслава Быкова проявила настоящий бойцовский характер. Главным героем финала стал Илья Ковальчук, который забросил свою первую шайбу на турнире лишь за пять минут до конца основного времени. Насколько тот гол был важен для России – не передать словами. Уже в овертайме Илья нанёс ещё один результативный выстрел по воротам Кэма Уорда, после чего заслужил признание миллионов россиян. Это было первое золото для России с 1993 года. Прыжок Ковальчука на борт после четвёртой шайбы, радость наших ребят после решающего гола, бессонная ночь всей России — это всё те моменты, которые мы не забудем никогда.
«Без сомнений, ставлю гол Илюхи Ковальчука на первое место. Уже восемь лет прошло. Но как вспомню Квебек, то ком подкатывает к горлу. Чемпионская раздевалка, пронзительное счастье… Даже сейчас слёзы радости наворачиваются на глаза», — вспоминал Быков в феврале 2016 года.
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Кубок мира-2016. Полуфинал. Канада – Россия – 5:3
На данный момент это последняя встреча россиян и канадцев на высшем уровне. Сборная Олега Знарка была близка к тому, чтобы побить родоначальников хоккея на их площадке, отомстить за чувствительное поражение на Олимпиаде в Ванкувере и лишить НХЛ и организаторов Кубка мира сладости от возрождения турнира. Все главные хоккейные звёзды современности были «упакованы» в свои сборные, и российская команда вполне могла оставить канадцев без финала.
Пропустив от Кросби уже на восьмой минуте, сборная России смогла перехватить инициативу, и в середине второго периода усилиями Никиты Кучерова сравняла счёт. Когда же Евгений Кузнецов вывел наших вперёд, болельщики начали вспоминать сценарий легендарного Квебека, но на этот раз радость продлилась очень недолго. Минуту спустя Брэд Маршан восстановил равновесие, а в третьем периоде канадцы забросили три шайбы подряд и смогли порадовать домашние трибуны.
«Говорю спасибо всей стране, мы старались и бились до конца. Немножко нам не повезло. Была бы удача – сложилось бы всё по-другому, но ребята отдали всё, что у них есть», — сказал после того матча Олег Знарок.
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Кубок Канады-1987. Финал (до двух побед).
Матч №1. СССР – Канада – 6:5 ОТ.
Матч №2. Канада – СССР – 6:5 ОТ.
Матч №3. Канада – СССР – 6:5.
Три финальных матча сборных Советского Союза и родоначальников хоккея на Кубке Канады в 1987 году по праву считаются многими болельщики лучшим образцом хоккея в истории этого вида спорта. К моменту старта этого турнира ещё не погасло противостояние политических систем, двух разных миров, для которых начиная с 1972 года не было лучшего подарка, чем победа друг над другом. В расцвете сил были самые яркие звёзды обеих сборных: легендарная пятёрка Ларионова – у нас, и Гретцки, Лемье, Мессье, Рэй Бурк – у канадцев.
Три матча финала, три игры со счётом 6:5, два овертайма – по нынешним прагматичным временам это выглядит абсолютным безумием. В первой игре сборная СССР вела со счётом 4:1, но в третьем периоде у соперников забили Гимор, Глен Андерсон и Гретцки, и Хомутову пришлось переводить игру в овертайм, где победную шайбу забросил Сергей Семак. Во второй встрече у Канады хет-трик оформил Марио, забивший решающий гол на 91-й минуте, после чего счёт в противостоянии сравнялся.
Из 12 финальных периодов советская команда выиграла пять, канадская – четыре. Но самый важный – второй в третьем матче – выиграли хозяева 3:0. Всё тот же Семак сравнял счёт незадолго до конца встречи, но ещё одного овертайма зрители так и не увидели. На 59-й минуте матча канадцы убежали три в одного, Кравчук бросился на лёд, перекрывая передачу на дальнюю штангу, а Гретцки вместо этого отдал шайбу назад – на Лемье. Марио мог отдать ещё дальше (Ларри Мёрфи стоял уже перед пустыми воротами), но без тени сомнения бросил сам, и над плечом Мыльникова шайба влетела в сетку. До конца третьего периода оставалось минута 26 секунд, и этого времени советской команде не хватило, чтобы ещё раз спастись.
Видео третьего матча вы можете посмотреть по этой ссылке.
«Эти игры лично мне никогда не забыть, я сам часто их пересматриваю. Счета 6:5 во всех трёх финальных матчах, две игры с овертаймами — это настоящий праздник атакующего хоккея. Непонятно даже, откуда брались силы, потому что было много матчей сыграно до этого. Всё было на таких эмоциях, что даже болельщики удивлялись и не могли поверить, что это последние игры турнира. Я играл на разных турнирах, но эти три финальных матча были действительно праздником. Это были лучшие игры в моей карьере», — отметил эти матчи нападающий Андрей Хомутов. «Это была настоящая холодная война», — написал в своей автобиографии Гретцки.
С этим турниром война и завершилась. Через два года советские хоккеисты начали уезжать в НХЛ, игровые стили смешались, и автономное существование советской и канадской школ было окончено навсегда – наступила новая эпоха. Однако противостояние россиян и канадцев продолжает быть самым желанным матчем на любом уровне хоккея.
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