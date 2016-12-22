От Фетисова до Ларионова. Выбери лучшего хоккеиста 80-х

→ От Шувалова до Боброва. Выбери лучшего хоккеиста 50-х
→ От Старшинова до Фирсова. Выбери лучшего хоккеиста 60-х
→ От Третьяка до Харламова. Выбери лучшего хоккеиста 70-х
22 декабря 1946 года стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Этот день принято считать днём рождения отечественного хоккея. Мы просим вас выбрать лучших отечественных хоккеистов по десятилетиям, а сами предлагаем свою версию пятёрки и вратаря каждой из эпох. На очереди временной отрезок с 1980 по 1990 год.
Символическая сборная по версии «Чемпионата»
Вратарь: Владислав Третьяк;
Защитники: Вячеслав Фетисов – Алексей Касатонов;
Нападающие: Владимир Крутов – Игорь Ларионов – Сергей Макаров.