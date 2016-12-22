Самый необычный матч сезона КХЛ. Ретро от «Спартака». LIVE

17:45. «Спартак» прибыл на ретро-матч с ярославским «Локомотивом» на ретро-автобусе ЗИС 8, который выпускался на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год. В народе его помнят по прозвищу «Фердинанд».
А вот таки игроки московского клуба выходят из знаменитого «Фердинанда». Судя по щёлкающим затворам фотокамер, ажиотаж вокруг матча весьма высок.
17:35. Специально к этому матчу спартаковские хоккеисты на несколько часов сменили профессию и поучаствовали в специальной фотосессии.
17:25. Команды выйдут на эту встречу в специальной ретроформе, «Спартак» будет выступать в свитерах, выполненных по мотивам первой формы москвичей в первые сезоны чемпионата СССР.
Фото: ХК "Спартак"
«Локомотив» выйдет на лёд в форме начала 2000-х годов, когда они дважды выиграли чемпионство.
17:15. Здравствуйте, дорогие друзья! Через 2 часа и 16 минут на лёд «ВТБ Ледового дворца» в ретроматче в рамках регулярного чемпионата КХЛ выйдут московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». В нынешнем году красно-белые и весь отечественный хоккей отмечают 70-летний юбилей. Все болельщики, кому посчастливится достать билет на ретроматч, совершат максимально полное погружение на 70 лет назад, в 40-е годы ХХ века, когда хоккей только зарождался в нашей стране.