Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Герои молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru/Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Черепанов, Филатов, Кузнецов и другие российские герои на МЧМ

Тарасенко привёл «молодёжку» к золоту, Черепанов и Кузнецов выводили россиян в финал — лучшие игроки сборной России на последних 10 МЧМ.
22 декабря 2016, четверг. 18:45. Хоккей
До старта молодёжного чемпионата мира осталось всего несколько дней. Пока Валерий Брагин не определился с окончательной заявкой на турнир, мы решили вспомнить героев последних 10 лет в составе сборной России. Кто-то из них стал звёздой НХЛ, кто-то ещё только раскрывает свой потенциал, а чью-то карьеру оборвала трагедия.

МЧМ-2007. Алексей Черепанов


Черепанов был одним из самых молодых хоккеистов на том турнире, но это не помешало ему стать лучшим бомбардиром в составе сборной России. На групповом этапе Алексей забрасывал шайбы в матчах против главных соперников — финнов и чехов. В полуфинале он стал автором переломного гола в матче со шведами, когда россияне за полторы минуты забросили две шайбы и вышли вперёд.
Всего за шесть матчей турнира 17-летний Черепанов набрал 8 (5+3) очков, попал в символическую команду по версии СМИ и был назван директоратом ИИХФ лучшим форвардом.

>>> Авиакатастрофа и трагедия Черепанова. Судьба призёров МЧМ-2007

МЧМ-2008. Никита Филатов


Филатов дебютировал на МЧМ в возрасте 17 лет и сразу стал лидером сборной на три сезона. В 2008 году «масочник» Филатов забросил свою первую шайбу лишь в четвертьфинале против сборной Чехии, в полуфинале против шведов он открыл счёт в матче, но этого россиянам не хватило. В матче за третье место против сборной США сделал дубль и помог своей команде выиграть бронзовые медали. Филатов стал вторым бомбардиром этого турнира, но в символическую сборную не попал, вместо него это сделал Виктор Тихонов.

МЧМ-2009. Никита Филатов


На турнире в Оттаве Филатов уже был капитаном команды и с лихвой проявил свой снайперский потенциал. На групповом этапе он сделал дубль с финнами, хет-трик со словаками, забросил шайбу в четвертьфинале против чехов. В полуфинале с канадцами Филатов отдал две результативные передачи, но российской команде этого было недостаточно. Как и годом ранее, Никита сделал дубль в матче за третье место. Журналисты по итогам турнира включили его в символическую сборную турнира.
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

МЧМ-2010. Кирилл Петров


Третий молодёжный чемпионат не сложился у капитана команды Никита Филатова. После турнира его раскритикует главный тренер Владимир Плющев, а главной звездой станет Кирилл Петров. Он стал лучшим бомбардиром команды с 10 (4+6) очками, в матче против сборной Швейцарии в четвертьфинале Петров забросил вторую шайбу российской команды, которая могла стать победной. Но россияне в итоге уступили в овертайме, а на турнире стали лишь шестыми.

>>> Звезда НХЛ и сменщик Барулина. Судьба чемпионов МЧМ-2011

МЧМ-2011. Владимир Тарасенко


Тарасенко был назначен капитаном сборной на этот турнир. Набирал очки практически в каждом матче, а в решающей встрече за выход из группы с чехами набрал 4 (1+3) очка. В финальном матче чемпионата мира со сборной Канады Тарасенко сравнял счёт после того, как россияне проигрывали 0:3. Затем он ассистировал Артемию Панарину, когда тот забрасывал «золотую» шайбу. По итогам турнира Тарасенко не вошёл ни в одну из символических сборных.
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

МЧМ-2012. Евгений Кузнецов


Кузнецов блистал на турнире годом ранее, в Калгари он поехал в статусе капитана команды. В матче против латвийцев на групповом этапе Кузнецов набрал 9 (3+6) очков. В полуфинале с канадцами оформил свой второй хет-трик на турнире. Кузнецов стал лучшим бомбардиром того чемпионата мира, набрав очки всего в двух матчах. Тем не менее это помогло ему стать лучшим форвардом по версии директората, попасть в символическую пятёрку и стать самым ценным хоккеистом.

МЧМ-2013. Никита Кучеров


От Никиты Кучерова не было таких больших ожиданий на том турнире, как, например, от Наиля Якупова и Михаила Григоренко. Никита забрасывал почти в каждом матче, в четвертьфинале со швейцарцами он спас россиян от позора в основное время, а затем забросил решающую шайбу в серии буллитов. В полуфинале Кучеров ассистировал Григоренко, когда помог ему сравнять счёт, но во второй буллитной серии за несколько дней он был не так эффективен.

МЧМ-2014. Андрей Василевский


Для Василевского это был уже третий молодёжный чемпионат мира, команда того года не так славилась своим нападением, поэтому ставка делалась больше на оборону. Именно поэтому здесь блистал Василевский. На групповом этапе он провёл один матч на ноль, в четвертьфинале с американцами и в матче за третье место с канадцами отразил по 30 бросков и помог своей команде одержать победы. Турнир закончил с лучшей статистикой среди всех вратарей.
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

МЧМ-2015. Игорь Шестёркин


В начале чемпионата мира тренеры рассматривали Шестёркина и Илью Сорокина, как равных вратарей команды. На групповом этапе они одержали по одной победе, при этом Шестёркин сыграл «на ноль», а Сорокин добился победы по буллитам с датчанами. В четвертьфинале с американцами Игорь отразил 39 бросков, в полуфинале со шведами – 26 выстрелов по своим воротам. Финал с канадцами ему не удался, его заменили уже через 2,5 минуты после начала встречи.

МЧМ-2016. Владислав Каменев


Каменева назначили капитаном команды перед началом турнира. Он был ведущим центром команды, связывал партнёров при игре в большинстве. В четвертьфинале с датчанами российская команда уступала со счётом 3:4 за 44 секунды до конца, и именно Каменев сравнял счёт. В овертайме Владислав оформил дубль и вывел сборную в полуфинал. В финале он стал автором первой шайбы в матче, но затем подвёл команду тем, что был удалён до конца встречи за удар судьи клюшкой в штрафном боксе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Алексей Черепанов Андрей Василевский Владимир Тарасенко Владислав Каменев Евгений Кузнецов — хоккей Игорь Шестёркин Кирилл Петров Никита Кучеров Никита Филатов
Новости. Хоккей
22 декабря 2016, четверг
22:11 Зак Бойчак перейдёт из «Сибири» в минское «Динамо»
22:11 «Спартак» обыграл «Локомотив» в ретроматче в честь 70-летия красно-белых
22:06 «Сочи» проиграл «Витязю», доведя серию поражений до четырёх матчей
21:56 «Спартак» — «Локомотив»: Сергиенко вылетел за борт после силового приёма Козуна
21:41 Орешкин: «Динамо» могло завершить игру в основное время
21:38 Гол Карсумса в овертайме принёс московскому «Динамо» победу над «Торпедо»
21:38 Дубль Петрова помог ЦСКА одержать победу над «Нефтехимиком»
21:26 Игроки «Ак Барса» навестили в больнице больных раком детей
20:48 Браун и Дебринкэт не прошли в состав сборной США на МЧМ-2017
20:34 Яковлев: изменения до дедлайна будут, о приходе Лугина говорить пока рано
20:27 «Нефтехимик» — ЦСКА: Панин получил «5+20» за атаку К. Макарова в область головы
20:25 Матч Ночной лиги впервые прошёл в вотчине Деда Мороза — Великом Устюге
19:59 Иосиф Сталин, спартаковцы в ЗИСе, пионеры и другие фото с ретроматча в Москве
19:51 Никита Кучеров, пропустивший четыре матча, может сыграть с «Сент-Луисом»
19:24 «Чикаго» поместил Анисимова в список травмированных и вызвал Керо из АХЛ
19:10 «Сент-Луис» поместил нападающего Штястны в список травмированных
18:48 Сборная России U16 разгромила чехов в третьем выставочном матче
18:39 Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на ретроматч
18:32 КХЛ наложила штрафы на нападающего «Югры» Панова и форварда «Адмирала» Райта
18:10 Кашпар вернулся в состав московского «Динамо» на матч с «Торпедо»
18:05 «Слован» — «Трактор»: видео лучших моментов
18:04 «Сибирь» — «Динамо» (Минск): видеообзор
18:00 Видео. «Амур» — «Югра»
17:54 Видео. «Медвешчак» — «Металлург» (Магнитогорск)
17:52 Хартли: в один день получил предложения от сборной Латвии и клуба КХЛ
17:35 «Спартак» прибыл на матч с «Локомотивом» на ретро-автобусе «Фердинанд»
17:33 В Екатеринбурге заложен первый камень в строительство «Арены Авто»
17:19 Форвард Станислав Чистов может перейти в «Автомобилист»
16:56 «Магнитка» подписала контракт с форвардом Томми Санталой
16:54 Экс-защитник «Спартака» Хегстрём вернулся в шведский «Юргорден»
16:28 Тэйвз: не понимаю, как упустил моменты забить в игре с «Оттавой»
16:02 Защитник Ник Бэйлен подписал контракт со шведским «Векше»
15:44 Рябков: Крикунов нашёл общий язык с коллективом «Автомобилиста»
15:30 Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом 80-х годов
15:21 ХК «Нефтехимик» поздравил болельщиков с 70-летием отечественного хоккея
15:05 Ткачёв: в «Адмирале» с импровизацией лучше, чем было в Омске
15:00 «Югра» обменяла форварда Павла Медведева в ХК «Сочи»
14:36 Нападающий Томаш Суровы вернулся в «Слован»
14:30 Форвард Егор Миловзоров подписал контракт с «Сибирью»
14:12 Борис Михайлов поздравил СКА с 70-летним юбилеем
14:00 «Торпедо» сегодня сыграет с московским «Динамо» в ретроформе
13:41 «Амур» подтвердил подписание контракта с защитником Ильёй Гороховым
13:30 Читатели «Чемпионата» выбрали Харламова лучшим хоккеистом 70-х
13:16 Бирюков: в «Кузне» порой иногда просто ехала крыша от поражений
12:46 Проворов: «Филадельфия» движется верным путём, мы становимся лучше
Все новости RSS
В каком городе должен пройти следующий Кубок Первого канала?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+