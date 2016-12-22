«Авангард» готовит «бомбу», «Магнитка» подписала Санталу

Победа на день рождения. «Спартак» обыграл «Локомотив» в ретроматче

«Витязь» вернулся в восьмёрку

Плэтт забивает, ЦСКА выигрывает. Повержен «Нефтехимик»

«Динамо» выиграло в Нижнем и обошло «Локомотив»

«Магнитка» подписала Санталу, а Миловзоров вернулся в «Сибирь»

Горохов попробует помочь «Амуру»

Ник Бэйлен уехал играть в Швецию

«Автомобилист» продлил до конца следующего сезона контракт с Крикуновым

Настоящая машина времени заработала под сводами Ледового дворца ВТБ. Ретроматч между «Спартаком» и «Локомотивом» был посвящён сразу двум знаковым юбилеям: 70-летию красно-белых и 70-й годовщине отечественного хоккея. 22 декабря 1946 года в нашей стране был сыгран первый официальный хоккейный матч. Антуражу той эпохи соответствовала каждая деталь, начиная от формы команд и судей, заканчивая музыкой, звучавшей на арене и в трансляции. Конечно же, спартаковцам в этот знаковый для себя день хотелось победить. И им это удалось. На первый перерыв команды ушли со счётом 0:1 в пользу гостей. Отличился. Но во второй двадцатиминутке хозяева перевернули ход встречи шайбами Мирнова и Стоа. Третий период прошёл в атаках ярославцев, но их попытки вырвать победу в игре были тщетны. 2:1 — «Спартак» победил в крайне важном для себя матче и продолжил борьбу за попадание в плей-офф.Центральным в плане турнирной интриги в отчётном игровом дне был матч между хоккейным клубом «Сочи» и «Витязем». Перед стартовым свистком команды находились на восьмом и девятом местах в Западной конференции с одинаковым очковым показателем — у каждого коллектива было по 60 баллов. Естественно, после игры это равновесие должно было нарушиться, и нарушилось оно в пользу «Витязя». Исход противостояния, которое перед своим началом казалось равным, решился в первом периоде, когда Горак, Афиногенов, Панков и Кемпе забросили четыре шайбы в ворота. Оправиться от такого было тяжело. По-настоящему вернуться в игру у сочинцев не получилось. В начале второго периода счёт размочилКанадский легионер ЦСКА, недавно вернувшийся в стан красно-синих из чемпионата Швеции, ударно проводит свои первые матчи за старую новую команду. В предыдущем матче с «Ладой» его выстрел помог «армейцам» одержать победу со счётом 5:4, а во встрече с «Нефтехимиком» Джефф открыл счёт в начале первого периода. В середине матчавыравнял положение вещей, но у ЦСКА в колоде был ещё один козырь. Этим козырем оказался, который за шесть минут во второй трети игры оформил дубль, принеся тем самым победу красно-синим. Эта победа позволила ЦСКА сократить отставание от питерских одноклубников, идущих на первом месте в сводной турнирной таблице КХЛ до одного очка.Зрителям матча в славном городе на Волге пришлось более двух периодов смотреть игру без заброшенных шайб. Обменявшись голами в первой трети матча (результативные броски на счету Алексея Цветкова и Картера Эштона), команды отошли в оборону и стали играть в осторожный хоккей до первой ошибки. И её совершили хозяева. Мартиньш Карсумс за тридцать секунд до конца дополнительного времени принёс победу москвичам. Благодаря этой победе бело-голубые вырвались на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с 37-летним финским нападающим швейцарского «Клотена». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, форвард заменит травмированногоВ нынешнем сезоне Сантала сыграл за «Клотен» 29 матчей, набрав 33 (12+21) очка. Есть в активе нападающего и опыт выступления в Национальной хоккейной лиге – 33 матча за «Атланта Трэшерз» и 30 за «Ванкувер Кэнакс».А «Сибирь» заключила соглашение со своим воспитанником, 29-летним нападающим. Несколько дней назад «Нефтехимик» расторг контракт с игроком. Играть Миловзоров будет под 70-м номером. Кроме того, по сообщению «Р-Спорт», в ближайшее время защитник «Сибири»будет обменян в «Авангард».Опытный защитник, выступавший в этом сезоне за «Сочи», подписал контракт с хабаровским «Амуром». Напомним, что «Чемпионат» ранее уже сообщал об этом переходе.В текущем сезоне Горохов провёл 27 матчей за команду с берегов Чёрного моря, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "-9".Всего в КХЛ на счету 39-летнего игрока 505 матчей, в которых он набрал 151 (49+102) очко при показателе полезности "+113".Ещё одним заметным трансфером сегодняшнего дня стал переход бывшего защитника минского «Динамо». 27-летний американец с белорусским паспортом отправился защищать цвета шведского «Векше». Соглашение с клубом подписано до конца сезона-2017/18.В текущем регулярном чемпионате КХЛ Бэйлен набрал 9 (4+5) очков в 13 матчах при показателе полезности «+5».Результаты работыв «Автомобилисте» не остались незамеченными руководством клуба. Стало известно, что контракт с 66-летним специалистом продлён до конца сезона-2017/18.Также срок соглашений был продлён с его помощниками:Тренеры работают с командой с 1 ноября. За это время «Автомобилист» сыграл 17 матчей, одержал 8 побед, набрал 25 очков и вплотную приблизился к зоне плей-офф.