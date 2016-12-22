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Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
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Виталий Меньшиков
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Авангард» готовит «бомбу», «Магнитка» подписала Санталу

«Спартак» выиграл у «Локомотива» в ретроматче, «Магнитка» подписала Санталу, а «Сибирь» и «Авангард» готовят громкий обмен – в итогах дня.
22 декабря 2016, четверг. 23:00. Хоккей

Победа на день рождения. «Спартак» обыграл «Локомотив» в ретроматче


Настоящая машина времени заработала под сводами Ледового дворца ВТБ. Ретроматч между «Спартаком» и «Локомотивом» был посвящён сразу двум знаковым юбилеям: 70-летию красно-белых и 70-й годовщине отечественного хоккея. 22 декабря 1946 года в нашей стране был сыгран первый официальный хоккейный матч. Антуражу той эпохи соответствовала каждая деталь, начиная от формы команд и судей, заканчивая музыкой, звучавшей на арене и в трансляции. Конечно же, спартаковцам в этот знаковый для себя день хотелось победить. И им это удалось. На первый перерыв команды ушли со счётом 0:1 в пользу гостей. Отличился Петри Контиола. Но во второй двадцатиминутке хозяева перевернули ход встречи шайбами Мирнова и Стоа. Третий период прошёл в атаках ярославцев, но их попытки вырвать победу в игре были тщетны. 2:1 — «Спартак» победил в крайне важном для себя матче и продолжил борьбу за попадание в плей-офф.

>>> «Спартак» обыграл «Локомотив» в ретроматче. Как это было

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2016, четверг. 19:45 МСК
Спартак
Москва
2 : 1 0:1, 2:0, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Контиола (Кронвалль) – 16:49 (5x4), 1:1 – Мирнов (Бондарев) – 23:32 (5x4), 2:1 – Стоа (Глазачев, Радил) – 39:12 (5x5)

«Витязь» вернулся в восьмёрку


Центральным в плане турнирной интриги в отчётном игровом дне был матч между хоккейным клубом «Сочи» и «Витязем». Перед стартовым свистком команды находились на восьмом и девятом местах в Западной конференции с одинаковым очковым показателем — у каждого коллектива было по 60 баллов. Естественно, после игры это равновесие должно было нарушиться, и нарушилось оно в пользу «Витязя». Исход противостояния, которое перед своим началом казалось равным, решился в первом периоде, когда Горак, Афиногенов, Панков и Кемпе забросили четыре шайбы в ворота Дмитрия Шикина. Оправиться от такого было тяжело. По-настоящему вернуться в игру у сочинцев не получилось. В начале второго периода счёт размочил Андрей Костицын.

Плэтт забивает, ЦСКА выигрывает. Повержен «Нефтехимик»


Канадский легионер ЦСКА Джефф Плэтт, недавно вернувшийся в стан красно-синих из чемпионата Швеции, ударно проводит свои первые матчи за старую новую команду. В предыдущем матче с «Ладой» его выстрел помог «армейцам» одержать победу со счётом 5:4, а во встрече с «Нефтехимиком» Джефф открыл счёт в начале первого периода. В середине матча Павел Порядин выравнял положение вещей, но у ЦСКА в колоде был ещё один козырь. Этим козырем оказался Кирилл Петров, который за шесть минут во второй трети игры оформил дубль, принеся тем самым победу красно-синим. Эта победа позволила ЦСКА сократить отставание от питерских одноклубников, идущих на первом месте в сводной турнирной таблице КХЛ до одного очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2016, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 3 0:1, 1:2, 0:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Плэтт (Кугрышев, Скотт) – 03:11 (5x4), 1:1 – Порядин (Йюнге, Брюле) – 28:27 (5x5), 1:2 – Петров (Попов, Киселевич) – 30:03 (5x4), 1:3 – Петров (Попов, Светлаков) – 35:54 (5x4)

«Динамо» выиграло в Нижнем и обошло «Локомотив»


Зрителям матча в славном городе на Волге пришлось более двух периодов смотреть игру без заброшенных шайб. Обменявшись голами в первой трети матча (результативные броски на счету Алексея Цветкова и Картера Эштона), команды отошли в оборону и стали играть в осторожный хоккей до первой ошибки. И её совершили хозяева. Мартиньш Карсумс за тридцать секунд до конца дополнительного времени принёс победу москвичам. Благодаря этой победе бело-голубые вырвались на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2016, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 2 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Цветков (Никулин) – 02:47 (5x5), 1:1 – Эштон – 14:28 (5x5), 1:2 – Карсумс (Хиетанен) – 64:30 (4x3)

«Магнитка» подписала Санталу, а Миловзоров вернулся в «Сибирь»


Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с 37-летним финским нападающим швейцарского «Клотена» Томми Санталой. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, форвард заменит травмированного Войтека Вольски.

В нынешнем сезоне Сантала сыграл за «Клотен» 29 матчей, набрав 33 (12+21) очка. Есть в активе нападающего и опыт выступления в Национальной хоккейной лиге – 33 матча за «Атланта Трэшерз» и 30 за «Ванкувер Кэнакс».

А «Сибирь» заключила соглашение со своим воспитанником, 29-летним нападающим Егором Миловзоровым. Несколько дней назад «Нефтехимик» расторг контракт с игроком. Играть Миловзоров будет под 70-м номером. Кроме того, по сообщению «Р-Спорт», в ближайшее время защитник «Сибири» Виталий Меньшиков будет обменян в «Авангард».

Горохов попробует помочь «Амуру»


Опытный защитник Илья Горохов, выступавший в этом сезоне за «Сочи», подписал контракт с хабаровским «Амуром». Напомним, что «Чемпионат» ранее уже сообщал об этом переходе.

В текущем сезоне Горохов провёл 27 матчей за команду с берегов Чёрного моря, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "-9".

Всего в КХЛ на счету 39-летнего игрока 505 матчей, в которых он набрал 151 (49+102) очко при показателе полезности "+113".

Ник Бэйлен уехал играть в Швецию


Ещё одним заметным трансфером сегодняшнего дня стал переход бывшего защитника минского «Динамо» Ника Бейлена. 27-летний американец с белорусским паспортом отправился защищать цвета шведского «Векше». Соглашение с клубом подписано до конца сезона-2017/18.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Бэйлен набрал 9 (4+5) очков в 13 матчах при показателе полезности «+5».

«Автомобилист» продлил до конца следующего сезона контракт с Крикуновым


Результаты работы Владимира Крикунова в «Автомобилисте» не остались незамеченными руководством клуба. Стало известно, что контракт с 66-летним специалистом продлён до конца сезона-2017/18.

Также срок соглашений был продлён с его помощниками: Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным.

Тренеры работают с командой с 1 ноября. За это время «Автомобилист» сыграл 17 матчей, одержал 8 побед, набрал 25 очков и вплотную приблизился к зоне плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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