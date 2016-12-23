Боб – на вершине, Варламов – в нокдауне

Время Василевского

«Коламбус»: 11 побед подряд!

Варламов в нокдауне

Лайне возобновляет погоню

«Готов ли я взять на себя ответственность? А для чего тогда я здесь?» — вопросом на вопрос ответил голкипер «молний», когда после тренировки его атаковали журналисты. Травма основного вратаря «Лайтнинг», который выбыл из строя на 3-4 недели, дала россиянину прекрасный шанс выиграть дуэль у канадского конкурента, тем более что неумолимо приближается время дедлайна. «Нет никаких сомнений в Андрее. Этот парень готов, он настоящий профессионал», — поддержал одноклубника нападающий. Для уфимца сложившаяся ситуация была уже хорошо знакома, а последний раз Василевский подменял травмированного Бишопа в прошлогоднем финале Восточной конференции.Кроме того, на тренировке перед матчем с «Сент-Луисом» появился Никита Кучеров, который пропустил четыре предыдущих матча из-за травмы нижней части тела. За последнюю неделю это было первое занятие форварда на льду, и хотя он не принимал участия в отработке большинства, стало ясно, что Никита близок к своему возвращению в строй.Сама игра подтвердила тот факт, что за последний рубеж «Тампе» беспокоиться нечего. Единственным нервнымотрезком для Василевского стали 30 секунд в середине первого периода, когда «Сент-Луис» смог забить два гола подряд. Сначала Перрон подкараулил ошибку защитника, подарившего ему шайбу прямо перед воротами Андрея, а полминуты спустя новичоквоспользовался отскоком от голкипера и забил первый гол в НХЛ в своём первом матче. У наставника «Лайтнинг»хватило терпения не менять Василевского, и это решение оказалось абсолютно правильным – во второй половине матча уфимец действовал безупречно, а «проснувшееся» нападение обеспечило «Тампе» третью победу в последних пяти матчах. Автором победной шайбы у южан стал, который переигралхитрым кистевым броском со средней дистанции.«Василевский – это наше будущее», — резюмировал Купер после игры. Стоит добавить, что по ходу встречи в «Тампе» поменял амплуа номинальный защитник, перешедший на край нападения. У «молний» выбыли из строя шесть нападающих основы (и заболевший Наместников), и Нестеров очень неплохо смотрелся на фланге, сделав три броска в створ и два силовых приёма за 13 минут игрового времени. «Никита был феноменально хорош. Для него это не было проблемой, у него отличная техника», — отметил игру одноклубника нападающийМатч в Коламбусе между «мундирами» и «Питтсбургом» был спором за лидерство и в Столичном дивизионе, и в лиге: до игры у «пингвинов» и «Рейнджерс» было по 47 очков, хоккеисты «Блю Джекетс» отставали от соперников на один набранный балл, а первая команда Запада «Чикаго» остановилась на отметке в 48 очков. Перед столь ответственным поединком главный тренер «Пингвинз»продолжил перестановки в составе, начатые во вторник, отправив во второе звено клевого крайнегои правофлангового. «Я уже слышал версии о том, что Куниц и Хёрнквист – слишком прямолинейные партнёры для Джино. Но Малкин очень любит «таскать» шайбу через среднюю зону, чего не скажешь о других. Мы считаем, что это поможет создать большее количество голевых моментов», — отметил Салливан. «Надеюсь, что это не будет наша последняя игра в этом сочетании. Мне нравится это звено, и я хочу, чтобы мы успешно действовали в каждой игре», — сказал сам Евгений.Но планы действующих чемпионов оказались полностью провалены. Несмотря на ранний гол Кросби, который подправил в ворота Бобровского взмывшую в воздух шайбу, «синие мундиры» вновь оставили соперника с носом. В середине первого периода форвард «Блю Джекетс»сравнял счёт, реализовав двойной малый штраф Коула, после чего хозяева принялись планомерно добивать фаворита. Главным забойщиком стал нападающий, имеющий к «Питтсбургу» счёты ещё со времён выступлений за «Филадельфию». 34-летний форвард оформил свой первый в сезоне хет-трик, чем помог «Коламбусу» одержать 11-ю победу подряд и выйти на первое место в лиге.повторил свой личный рекорд, одержав девятую победу кряду. В восьми матчах на этом отрезке он пропускал две или менее шайб, отражая 94,3% бросков, и укрепил своё лидерство в списке самых побеждающих вратарей лиги. «У «мундиров» очень хорошая команда. Когда проигрываешь 1:7, то на следующий матч выходишь намного более мотивированным. Нам надо двигаться дальше, но эту игру стоит помнить. Хотя бы потому, чтобы не позволить подобному случиться снова», — заметил«Колорадо» продолжает огорчать своих болельщиков крупными поражениями. Домашний матч с «Торонто» не принёс денверским зрителям ни капли положительных эмоций: командавдоволь покуражилась над беспомощными «лавинами», которые в очередной раз продемонстрировали полное отсутствие атакующего потенциала., который очень неплохо отыграл встречу с «Миннесотой», был в который раз брошен на произвол судьбы, и форварды «Мэйпл Лифс» немилосердно этим воспользовались. Российский вратарь «Эвеланш» в седьмой раз в сезоне пропустил пять шайб за матч, но отыграл лишь его половину – на 29-й минуте его сменил. Визави Варламоваоформил свой первый «сухарь» в составе «Торонто», а новичок «кленовых»забил свой 10-й гол за последние 13 встреч.Новичок «Виннипега», недавно переживший небольшой спад в виде четырёх матчей без забитых голов, вновь обрёл чутьё и возобновил погоню за лучшим снайпером сезона. В выездном матче с «Ванкувером» финский новобранец забросил свою 19-ю шайбу в сезоне, которая помогла «Джетс» отыграться после неудачного первого периода, а усилиями Николая Элерса «реактивщики» вырвали победу в заключительном отрезке. Лайне догнал форварда «Бостона» Давида Пастрняка, который шёл на второй строчке в споре снайперов, но от Кросби он продолжает отставать на четыре голевых броска.