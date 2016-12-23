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Обзор игрового дня НХЛ. 22 декабря 2016 года. Клуб Бобровского стал лидером
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Боб – на вершине, Варламов – в нокдауне

«Коламбус» Сергея Бобровского разгромил действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург» и вышел на первое место в лиге.
23 декабря 2016, пятница. 09:45. Хоккей

Время Василевского


«Готов ли я взять на себя ответственность? А для чего тогда я здесь?» — вопросом на вопрос ответил голкипер «молний» Андрей Василевский, когда после тренировки его атаковали журналисты. Травма основного вратаря «Лайтнинг» Бена Бишопа, который выбыл из строя на 3-4 недели, дала россиянину прекрасный шанс выиграть дуэль у канадского конкурента, тем более что неумолимо приближается время дедлайна. «Нет никаких сомнений в Андрее. Этот парень готов, он настоящий профессионал», — поддержал одноклубника нападающий Брайан Бойл. Для уфимца сложившаяся ситуация была уже хорошо знакома, а последний раз Василевский подменял травмированного Бишопа в прошлогоднем финале Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 2 0:2, 2:0, 3:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Перрон – 14:11 (5x5), 0:2 – Миган (Ривз, Эдмундсон) – 14:43 (5x5), 1:2 – Бойл (Хедман, Друен) – 29:48 (5x4), 2:2 – Бурниваль (Гэррисон, Браун) – 37:27 (5x5), 3:2 – Киллорн (Строльман, Хедман) – 45:25 (5x5), 4:2 – Друен (Фильппула, Строльман) – 58:20 (5x5), 5:2 – Друен (Хедман, Фильппула) – 59:29 (en)
Кроме того, на тренировке перед матчем с «Сент-Луисом» появился Никита Кучеров, который пропустил четыре предыдущих матча из-за травмы нижней части тела. За последнюю неделю это было первое занятие форварда на льду, и хотя он не принимал участия в отработке большинства, стало ясно, что Никита близок к своему возвращению в строй.

Сама игра подтвердила тот факт, что за последний рубеж «Тампе» беспокоиться нечего. Единственным нервным
отрезком для Василевского стали 30 секунд в середине первого периода, когда «Сент-Луис» смог забить два гола подряд. Сначала Перрон подкараулил ошибку защитника, подарившего ему шайбу прямо перед воротами Андрея, а полминуты спустя новичок Уэйд Меган воспользовался отскоком от голкипера и забил первый гол в НХЛ в своём первом матче. У наставника «Лайтнинг» Джона Купера хватило терпения не менять Василевского, и это решение оказалось абсолютно правильным – во второй половине матча уфимец действовал безупречно, а «проснувшееся» нападение обеспечило «Тампе» третью победу в последних пяти матчах. Автором победной шайбы у южан стал Алекс Киллорн, который переиграл Джейка Аллена хитрым кистевым броском со средней дистанции.
«Василевский – это наше будущее», — резюмировал Купер после игры. Стоит добавить, что по ходу встречи в «Тампе» поменял амплуа номинальный защитник Никита Нестеров, перешедший на край нападения. У «молний» выбыли из строя шесть нападающих основы (Палат, Кучеров, Кэллахэн, Пакетт, Стэмкос и заболевший Наместников), и Нестеров очень неплохо смотрелся на фланге, сделав три броска в створ и два силовых приёма за 13 минут игрового времени. «Никита был феноменально хорош. Для него это не было проблемой, у него отличная техника», — отметил игру одноклубника нападающий Брайан Бойл.

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«Коламбус»: 11 побед подряд!


Матч в Коламбусе между «мундирами» и «Питтсбургом» был спором за лидерство и в Столичном дивизионе, и в лиге: до игры у «пингвинов» и «Рейнджерс» было по 47 очков, хоккеисты «Блю Джекетс» отставали от соперников на один набранный балл, а первая команда Запада «Чикаго» остановилась на отметке в 48 очков. Перед столь ответственным поединком главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан продолжил перестановки в составе, начатые во вторник, отправив во второе звено к Евгению Малкину левого крайнего Криса Куница и правофлангового Патрика Хёрнквиста. «Я уже слышал версии о том, что Куниц и Хёрнквист – слишком прямолинейные партнёры для Джино. Но Малкин очень любит «таскать» шайбу через среднюю зону, чего не скажешь о других. Мы считаем, что это поможет создать большее количество голевых моментов», — отметил Салливан. «Надеюсь, что это не будет наша последняя игра в этом сочетании. Мне нравится это звено, и я хочу, чтобы мы успешно действовали в каждой игре», — сказал сам Евгений.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
7 : 1 1:1, 2:0, 4:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Коул, Шири) – 02:39 (5x5), 1:1 – Аткинсон (Фолиньо, Веннберг) – 13:01 (5x4), 2:1 – Карлссон (Ганье, Андерсон) – 30:14 (5x5), 3:1 – Хартнелл – 32:20 (5x5), 4:1 – Хартнелл (Ганье, Джонсон) – 42:44 (5x5), 5:1 – Саад (Веннберг) – 43:01 (5x5), 6:1 – Дженнер (Дубински, Джонс) – 43:35 (5x5), 7:1 – Хартнелл (Дубински, Саад) – 46:24 (5x5)
Но планы действующих чемпионов оказались полностью провалены. Несмотря на ранний гол Кросби, который подправил в ворота Бобровского взмывшую в воздух шайбу, «синие мундиры» вновь оставили соперника с носом. В середине первого периода форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон сравнял счёт, реализовав двойной малый штраф Коула, после чего хозяева принялись планомерно добивать фаворита. Главным забойщиком стал нападающий Скотт Хартнелл, имеющий к «Питтсбургу» счёты ещё со времён выступлений за «Филадельфию». 34-летний форвард оформил свой первый в сезоне хет-трик, чем помог «Коламбусу» одержать 11-ю победу подряд и выйти на первое место в лиге.
Сергей Бобровский повторил свой личный рекорд, одержав девятую победу кряду. В восьми матчах на этом отрезке он пропускал две или менее шайб, отражая 94,3% бросков, и укрепил своё лидерство в списке самых побеждающих вратарей лиги. «У «мундиров» очень хорошая команда. Когда проигрываешь 1:7, то на следующий матч выходишь намного более мотивированным. Нам надо двигаться дальше, но эту игру стоит помнить. Хотя бы потому, чтобы не позволить подобному случиться снова», — заметил Сидни Кросби.

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Варламов в нокдауне

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
0 : 6 0:3, 0:2, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Мэттьюс (Зайцев) – 07:13 (5x5), 0:2 – Браун (Нюландер, Гардинер) – 11:49 (5x4), 0:3 – Кадри (Полак, ван Римсдайк) – 18:20 (5x5), 0:4 – ван Римсдайк – 26:05 (5x5), 0:5 – Готье (Марнер, Гардинер) – 28:42 (5x5), 0:6 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 53:00 (5x4)
«Колорадо» продолжает огорчать своих болельщиков крупными поражениями. Домашний матч с «Торонто» не принёс денверским зрителям ни капли положительных эмоций: команда Майка Бэбкока вдоволь покуражилась над беспомощными «лавинами», которые в очередной раз продемонстрировали полное отсутствие атакующего потенциала. Семён Варламов, который очень неплохо отыграл встречу с «Миннесотой», был в который раз брошен на произвол судьбы, и форварды «Мэйпл Лифс» немилосердно этим воспользовались. Российский вратарь «Эвеланш» в седьмой раз в сезоне пропустил пять шайб за матч, но отыграл лишь его половину – на 29-й минуте его сменил Келвин Пикар. Визави Варламова Фредерик Андерсен оформил свой первый «сухарь» в составе «Торонто», а новичок «кленовых» Остон Мэттьюс забил свой 10-й гол за последние 13 встреч.

Лайне возобновляет погоню

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 4 1:0, 0:1, 0:3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Гранлунд (Эрикссон) – 03:54 (5x5), 1:1 – Лайне (Элерс, Шайфли) – 39:17 (5x5), 1:2 – Элерс – 41:23 (5x5), 1:3 – Элерс (Петан, Энстрём) – 52:24 (5x4), 1:4 – Литтл (Перро, Уилер) – 55:43 (5x5)
Новичок «Виннипега» Патрик Лайне, недавно переживший небольшой спад в виде четырёх матчей без забитых голов, вновь обрёл чутьё и возобновил погоню за лучшим снайпером сезона Сидни Кросби. В выездном матче с «Ванкувером» финский новобранец забросил свою 19-ю шайбу в сезоне, которая помогла «Джетс» отыграться после неудачного первого периода, а усилиями Николая Элерса «реактивщики» вырвали победу в заключительном отрезке. Лайне догнал форварда «Бостона» Давида Пастрняка, который шёл на второй строчке в споре снайперов, но от Кросби он продолжает отставать на четыре голевых броска.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Андрей Василевский Евгений Малкин Никита Нестеров Остон Мэттьюс Патрик Лайне Семён Варламов
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