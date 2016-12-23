СКА выиграет в Тольятти, а «Авангард» выменяет Меньшикова

«Адмирал» — «Югра»

Выступление «Адмирала» в последнее время иначе как падением не назовёшь. Одна победа в семи матчах — и позиции команды, положение которой ещё совсем недавно было вполне благополучным, серьёзно пошатнулись.

«Металлург» (Новокузнецк) — «Динамо» (Рига)

«Сибирь» — «Йокерит»

«Авангард» — «Динамо» (Минск)

«Барыс» — «Трактор»

«Лада» — СКА

«Слован» — «Металлург» (Магнитогорск)

Словацкая команда практически потеряла все шансы на попадание в плей-офф, но, несмотря на это, мотивацию и дух сохранила.

«Медвешчак» — «Салават Юлаев»

Выступление «Адмирала» в последнее время иначе как падением не назовёшь. Одна победа в семи матчах — и позиции команды, положение которой ещё совсем недавно было вполне благополучным, серьёзно пошатнулись. Настроение в стане «Югры» прямо противоположное — недавно ханты-мансийцы одержали первую победу при новом главном тренереи теперь готовы к штурму новых высот. Этот контраст может сыграть на руку гостям. В составе «Югры» интересно будет понаблюдать за Игорем Фефеловым, который в дебютной игре провёл на льду 15 минут и 47 секунд и заработал положительный показатель полезности «+2». Посмотрим, как новичок команды проявит себя в предстоящей встрече.«Югре» по силам увезти победу из Владивостока.Главная новость из стана «Кузни» — основной голкипер командыв ближайшее времяможет быть обменян в «Нефтехимик». А взамен новокузнечане могут получить, который совсем недавно пришёл в нижнекамскую команду из «Торпедо». Командапроиграла три встречи кряду, и за последнюю ей должно быть особенно обидно. В матче с «Йокеритом» ко второму перерыву «Металлург» вёл 3:0, но за оставшиеся 20 минут не только упустил своё преимущество, но и проиграл. Рижане тоже наверняка запомнили предыдущий матч с «Авангардом», в котором пропустили девять шайб.«Кузня» реабилитируется перед своими болельщиками и выиграет.Обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф. И если коллектив из столицы Финляндии находится в относительно спокойном положении, располагаясь на седьмой строчке Запада, то сибирякам терять нечего. Домашнюю серию они пока проводят из рук вон плохо — из четырёх матчей они смогли зацепить победу только в одном. А времени до конца «регулярки» остаётся всё меньше, набирать очки нужно здесь и сейчас. По последним играм «Йокерит» смотрится убедительнее.«Йокерит» выиграет с разницей в одну-две шайбы.Разорвав в прошлой игре рижское «Динамо» со счётом 9:3, «Авангард» вряд ли захочет останавливаться на достигнутом и постарается продолжить голевое пиршество во встрече с минчанами. Но и у тех дела на текущий момент в порядке: подопечные Крейга Вудкрофта не проигрывают на протяжении четырёх матчей подряд. Сшибка характеров будет серьёзной, но более высокий исполнительский класс и поддержка родных трибун помогут выиграть «Авангарду».«Авангард» победит в седьмой раз подряд. И объявит о приобретении защитника «Сибири» Виталия Меньшикова.Этой игрой «Барыс» открывает для себя домашнюю серию из шести матчей. Команде Занковца помимо «Трактора» предстоит сыграть с «Магниткой», «Авангардом», «Спартаком», «Сочи» и «Торпедо». Простых поединков не будет. Значение этой серии для «Барыса» велико: в случае её успешного прохождения астанчане могут серьёзно повысить шансы на то, чтобы остаться в кубковой восьмёрке, а в случае провала они сильно осложнят себе жизнь. В матче с челябинцами им не поможет Владимир Маркелов, а у «Трактора» не сыграетпоставим на хозяев.Питерские «армейцы» возвращаются с краткосрочного отдыха после Кубка Первого канала. У них было четыре дня, свободных от игр, и теперь они возобновляют регулярный чемпионат игрой в Тольятти. «Лада» здорово проявила себя в матче с ЦСКА, едва не зацепив победу в остросюжетном поединке, закончившемся со счётом 5:4 в пользу москвичей. После игры главный тренер командыпосетовал на то, что его подопечные не верят в то, что могут играть с ЦСКА. Интересно будет посмотреть, насколько большое сопротивление «автозаводцы» окажут другому «армейскому» клубу.СКА выиграет в основное время.Словацкая команда практически потеряла все шансы на попадание в плей-офф, но, несмотря на это, мотивацию и дух сохранила. В двух последних матчах она у себя дома обыграла «Салават» и «Трактор», так что сейчас поездка в Братиславу для любого клуба КХЛ будет непростой. «Магнитка» же в прошлой игре неожиданно уступила в гостях «Медвешчаку» — 3:6. В том матче совершенно не пошла игра у, который пропустил пять шайб (последний гол «Медвешчак» забил в пустые ворота). Думается, что командасделала правильные выводы после той встречи.победа останется за действующим обладателем Кубка Гагарина.Как уже говорилось, предыдущие матчи обеих команд закончились неожиданностями, но с разными знаками. «Медвешчак» праздновал сенсационную победу над «Магниткой», в то время как в «Салавате» разбирались, почему команда крупно уступила «Словану». Дошло до того, что главный тренер уфимцевна послематчевой пресс-конференции назвал своих игроков серой массой. Что ж, такая мера вполне может стать для «Салавата» мотивирующим фактором. За уфимскую команду не смогут сыграть, в то время как «Медвешчаку» не помогутпобедный запал «Медвешчака», зародившийся в игре с «Магниткой», закончится, выиграет «Салават».