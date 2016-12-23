Брошенный ЦСКА и первый номер НХЛ. Судьба призёров МЧМ-2012

Вратари



Андрей Василевский

Андрей Макаров

Фото: Бондаренко Дмитрий, photo.khl.ru Андрей Макаров

Сергей Костенко

Защитники



Никита Нестеров

Виктор Антипин

Игорь Ожиганов

Захар Арзамасцев

Михаил Науменков

Артём Сергеев

Григорий Желдаков

Ильдар Исангулов

Нападающие



Евгений Кузнецов

Фото: Reuters Евгений Кузнецов

Никита Кучеров

Михаил Григоренко

Наиль Якупов

Фото: Reuters Наиль Якупов

Никита Гусев

Александр Хохлачёв

Даниил Апальков

Ярослав Косов

Иван Телегин

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Иван Телегин

Павел Куликов

Сергей Барбашев

Фото: Reuters Сергей Барбашев, Никита Нестеров, Даниил Апальков

Игнат Земченко

После триумфа в Баффало Валерий Брагин снова повёз молодёжную сборную России на чемпионат мира, но из «золотой» команды остался один Евгений Кузнецов. Он же впоследствии станет лучшим бомбардиром и MVP всего турнира в Калгари. На групповом этапе наша команда ни разу не проиграла в основное время, в четвертьфинале одолела чехов с великолепным Петером Мразеком на последнем рубеже, а потом была встреча с Канадой. Сборная России вела со счётом 6:1, но чуть было не упустила победу, позволив хозяевам турнира подобраться вплотную. Финал со шведами запомнился соотношением бросков 58-17 в пользу «Тре крунур» и роковым голом Мики Зибанежада в овертайме.после дебютного чемпионата мира уфимский вундеркинд ещё дважды сыграет на мировом первенстве для 20-летних, увезёт с собой две бронзовые медали, один титул лучшему вратарю турнира и массу лестных отзывов. На следующий сезон после Калгари-2012 дебютирует в КХЛ за родной «Салават Юлаев», а ещё через год станет основным голкипером уфимского клуба. Василевскому в 19 лет удалось не только дотащить «Салават» до финала конференции, но и стать чемпионом мира в составе взрослой сборной России. В НХЛ он уезжал с большим опытом и тяжёлой связкой медалей на шее.третий год выступает в НХЛ, сыграв за это время свыше полусотни матчей за «Тампа-Бэй». Всё это время является сменщиком Бена Бишопа, постепенно выходя на ведущие роли. Этот сезон может стать определяющим в карьере Василевского, так как контракт Бишопа истекает следующим летом.после Калгари-2012 съездил на ещё один молодёжный чемпионат мира, продолжая выступать за «Саскатун». Макаров, занимавший место в воротах сборной России в финале со шведами, упорно пытался пробиваться в НХЛ через низшие лиги. В его заокеанской карьере была и АХЛ, и лига Восточного побережья, но за три сезона в системе «Баффало» россиянину дали провести один-единственный матч в НХЛ. В 2015 году в игре с «Айлендерс» он отразил 33 броска, но его команда проиграла со счётом 0:3. После этого шансов Андрею не давали.отчаявшись пробиться в НХЛ, Макаров вернулся в Россию спустя семь лет отлучки. В межсезонье оказался третьим лишним в «Спартаке», после чего отправился в «Куньлунь», где довольно неожиданно стал основным вратарём новичка лиги.не сыграв ни одного матча в Калгари, отправился покорять Канаду. Сыграл всего девять матчей в ECHL, после чего в карьере Костенко началась череда травм. Из-за проблем со здоровьем некогда один из самых талантливых вратарей своего года пропустил почти два года. Местом реабилитации для воспитанника «Кузни» стал Ижевск.вот уже третий сезон выступает в ВХЛ за «Ижсталь», но только сейчас вплотную приблизился к тому, чтобы стать основным вратарём ижевской команды.в сезоне-2011/12 Нестеров не только сыграл на первом молодёжном чемпионате мира, но и дебютировал за «Трактор». На следующий год Никита уже был основным игроком своего клуба, а в «молодёжке» примерил на себя роль одного из ассистентов капитана. Более того, с «Трактором» он добрался до финала Кубка Гагарина, получив опыт игры на позиции центрального нападающего. Набравшись опыта игры на взрослом уровне, отправился за океан. Проведя первый сезон целиком за «Сиракьюз», в дальнейшем курсировал между основой «Тампы» и фарм-клубом.пусть и не сразу, но перезаключил с «Тампой» контракт, продлив отношения ещё на год. Этот сезон для Нестерова особенный: ему впервые в своей заокеанской карьере удаётся избегать ссылки в фарм-клуб. По крайней мере пока. Не за горами и рекорд результативности в «регулярке», до которого Никите осталось четыре очка.после серебра Калгари-2012 карьера Антипина-младшего развивалась на удивление стремительно. На следующий год он не просто дебютировал в первой команде, а сходу попал в первую пару к Сергею Гончару, прибывшему в Магнитогорск на время локаута. Дебютный сезон обернулся для Антипина приглашением на Матч звёзд. Дальше был первый Кубок Гагарина, приз «Джентльмен года», поездка на мировое первенство в Прагу, ещё один чемпионский титул и бронза домашнего чемпионата мира.Антипин, безусловно, один из лучших атакующих защитников лиги. Виктор поддерживает высокий уровень, регулярно призывается в сборную России и близок к тому, чтобы провести самый результативный сезон в карьере. Сын уже превзошёл отца, который также был заметной фигурой в «Магнитке».на следующий год после молодёжного чемпионата мира отправился в скрытую аренду в «Амур», где провёл сезон под чутким присмотром такого одиозного тренера, как Ханну Йортикка. В Хабаровске Ожиганов получил бесценный опыт игры в первой паре и большинстве, после чего на время вернулся в ЦСКА, но лишь для того, чтобы снова отправиться на Восток. За два года в Новосибирске Игорь дорос до сборной и статуса одного из самых интересных защитников страны. ЦСКА пришлось потратиться, чтобы вернуть его и Кугрышева в команду.после отъезда Никиты Зайцева в НХЛ наконец-то получил постоянное место в составе ЦСКА. Вместе с Богданом Киселевичем образует ведущую пару «армейцев» и вызывается в сборную России.к моменту, когда отправился в составе «молодёжки» на чемпионат мира в Калгари, уже три года выступал за основной состав новокузнецкого «Металлурга». Однако выйти на уровень своего земляка Дмитрия Орлова никак не мог, а вскоре пустился в путешествие по клубам. За три года Арзамасцев сменил пять клубов, успев поиграть за ЦСКА и «Локомотив». Однако по-настоящему раскрыться ему удалось только в Уфе под руководством Игоря Захаркина.является самым результативным защитником «Салавата Юлаева». По версии «Чемпионата» стал MVP в ноябре, в том же месяце КХЛ признала Арзамасцева лучшим защитником месяца, а журналисты выбрали Захара на Матч звёзд.судьба Науменкова чем-то напоминает карьерный путь Ожиганова. Михаил также попробовал на вкус Дальний Восток. С той лишь разницей, что выступал он не за «Амур», а за «Адмирал». Да и результативность его была не столь внушительной, как у Ожиганова. Несмотря на поставленный и мощный бросок, Науменков всего один раз забивал за сезон больше одной шайбы.пятый защитник ЦСКА по результативности, четвёртый – по игровому времени, лучший – по силовым приёмам. Науменков стал крепким игроком основного состава команды Квартальнова.игра на чемпионате мира для выпускника «Серебряных Акул» совпала с переходом во взрослый хоккей. В сезоне-2011/12 Сергеев дебютировал в АХЛ, а через год уже основательно закрепился в «Сиракьюзе». Отыграв за океаном в общей сложности шесть лет, ответил на предложение ЦСКА согласием и уже два сезона благополучно выступает за московский клуб.получает в среднем по 17 минут в ЦСКА, имеет хороший показатель полезности и почти забыл, что такое Высшая лига.перед чемпионатом мира имел опыт игры за основную команду «Спартака», а после возвращения из Калгари провёл за красно-белых ещё полтора сезона. Когда москвичи были признаны банкротами, отправился в Ханты-Мансийск. В «Югре» Желдаков обрёл уверенность в себе и вдоволь наигрался в большинстве. 13 очков по итогам прошлого сезона – рекорд результативности для защитника.проводя не самый удачный сезон за «Югру», был обменян в «Торпедо» на защитника Александра Макарова. За клуб из Нижнего Новгорода сыграл один матч.пока числился «лимитчиком» — цеплялся за основной состав «Салавата Юлаева», но ожидаемого прогресса всё не было и не было. Зато габаритный защитник, регулярно катавшийся в «Торос», дважды становился обладателем Братины. По ходу прошлого сезона руководство «Салавата Юлаева» обменяло Исангулова в «Амур», вот только за хабаровский клуб защитник не сыграл ни одного матча.несмотря на не самую выдающуюся оборону «Амура», проигрывает конкуренцию защитникам хабаровского клуба. За год сыграл меньше 40 матчей и все в Высшей лиге.капитан команды и её главная звезда. Единственный чемпион мира в составе. Провёл выдающийся полуфинал с канадцами, после чего к золоту Баффало добавил серебро Калгари. По приезду, буквально с корабля на бал, принял участие в первом для себя Матче звёзд, а в мае со сборной России выиграл взрослый чемпионат мира. После окончания сезона получил от «Трактора» новый контракт, ставший для нападающего и наградой, и тяжёлой ношей. Кузнецова попрекали большими деньгами и свитером с его фамилией, который повесили под своды челябинской арены. В НХЛ проспект «Вашингтона» уезжал отнюдь не под фанфары: «Трактор» не попал в плей-офф, а сам Кузнецов остался без домашней Олимпиады. За океаном из правого вингера принялись методично лепить центра. Процесс перестройки был болезненным, но уже на третий сезон Женя вошёл в топ-10 бомбардиров сильнейшей лиги мира.после успешного сезона угодил в яму и не может обрести стабильность. Чередует яркие матчи с безголевыми отрезками, которые растягиваются на несколько игр. На данный момент занимает всего восьмое место среди лучших снайперов «Кэпиталз».Кучеров был заметным игроком в Калгари, зажигал вместе с Гусевым за «Красную Армию», но вот в большом ЦСКА его особо не ценили. Причём речь не только об игровом времени, но и о простых человеческих отношениях. После того как Никита получил травму плеча, «армейский» клуб отказался оплачивать дорогостоящую операцию. Расходы на себя взяла «Тампа», задрафтовавшая рекордсмена ЮЧМ по количеству очков за один турнир. Кучеров прошёл все этапы карьеры от юниорской лиги и АХЛ до НХЛ. Первая же смена обернулась для него голом, который в итоге стал для «молний» победным. Попав в руки к Джону Куперу, который до этого работал с россиянином в фарм-клубе, Кучеров быстро обрёл своё место в команде. И если сначала он был лишь частью нашумевшей тройки Палат – Джонсон – Кучеров, то в прошлом сезоне раскрылся как самостоятельная единица.после тяжёлой травмы Стивена Стемкоса стал главной ударной силой «Тампы» в атаке. Является лучшим бомбардиром команды, привычно ведёт её за собой, а вот сразу две драки с его участием – нечто не свойственное нападающему. Последние матчи «молний» пропустил из-за небольшого повреждения.в Калгари подопечный Патрика Руа по «Квебеку» был самым молодым полевым игроком сборной России. Сыграв для своего первого подобного турнира весьма достойно, Григоренко вернулся в расположение клуба, а в следующем сезоне дебютировал за «Баффало». Несмотря на щедрые авансы, которые выдавались россиянину, за первые три сезона в НХЛ он набрал жалкие 14 очков. Григоренко обвиняли в аморфности и недостаточной жёсткости. Обмен в «Колорадо», который тренировал хорошо знакомый ему Руа, должен был перезагрузить карьеру центрального нападающего.проводит второй сезон за «Колорадо», оставшись в команде даже после увольнения своего покровителя. Впрочем, до статуса лидера команды Григоренко по-прежнему далёк. От игрока, которого выбирали под 12-м номером драфта, ждали большего прогресса.в Калгари Якупов ещё не был ни первым номером драфта НХЛ, ни тем, кого принято считать одним из главных разочарований последних лет. Наиль так и не смог забить на чемпионате, ограничившись девятью голевыми передачами, но это не помешало ему через полгода быть выбранным «Эдмонтоном» под первым номером. Локаут в НХЛ позволил ему поиграть за родной «Нефтехимик» и съездить в Уфу в качестве капитана «молодёжки». На тот момент ничего не предвещало проблем в карьере. Увы, последующие три сезона Якупов только и делал, что искал себя в талантливой, но проблемной команде. Ему мешали то тренеры, то партнёры, но скорее главная причина таилась в самом Наиле, который никак не мог перестроиться с молодёжного хоккея на взрослый. В конце концов его роман с «Ойлерз» завершился обменом в «Сент-Луис».с большим трудом привыкает к требованиям Кена Хичкока. Не всегда проходит в состав, а недавно забил первую шайбу после 20-матчевой голевой засухи. Всего на счету Якупова три гола в официальных играх за «Сент-Луис».перед тем как заменить Артемия Панарина в звене Шипачёва, одного из лучших игроков в истории МХЛ помотало по стране. Из-за небольших габаритов со скрипом переходил на взрослый уровень, лишь изредка попадая в состав ЦСКА. Через год после молодёжного чемпионата мира впервые сменил клуб, отправившись в Хабаровск. За «Амур» Гусев провёл половину сезона, после чего перебрался в другой восточный клуб. Ханты-Мансийск стал местом, где Никита в полной мере раскрыл свой талант. В сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром «Югры», чем и привлёк внимание СКА.выходит в звене с Шипачёвым и Дадоновым, регулярно вызывается в сборную России и идёт в пятёрке лучших бомбардиров КХЛ. Не поехал на Кубок Первого канала из-за травмы.доиграв сезон в лиге Онтарио, вернулся в «Спартак», но после полугодичной отлучки снова примерил форму «Виндзора». Демонстрируя отменную статистику как в юниорской лиге, так и в АХЛ, Хохлачёв никак не мог закрепиться в составе «Бостона». Не помогло даже то, в 2014 году молодой россиянин стал лучшим снайпером Кубка Колдера, который разыгрывается среди фарм-клубов. Из-за запредельной конкуренции на позиции центрального нападающего провёл за «Брюинз» всего девять матчей. Был одной ногой в «Калгари», но сделка сорвалась. Дождался окончания контракта и минувшим летом перебрался из Бостона в Санкт-Петербург.из-за травмы и проигранной конкуренции другим нападающим провёл за СКА всего 14 матчей. Последний раз выходил на лёд 11 ноября.стал одним из тех, кому было доверено возрождать ярославский «Локомотив». Будучи игроком магнитогорской «молодёжки», отправился в Высшую лигу к Петру Воробьёву, где и наигрывался новый состав «железнодорожников». Со временем стал одним из лидеров «Локомотива», большую часть карьеры выступал в звене с Егором Авериным, а в 2014 году впервые получил вызов во взрослую сборную России. В сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром ярославской команды.проводит худший за последние четыре года сезон за «Локомотив». На определённом этапе казалось, что Апальков потерял доверие Кудашова, но центрфорвард «железнодорожников» продолжает выходить во втором звене и с ассистентской нашивкой.долгое время воспитанник «Магнитки» входил в число «молодых и перспективных» наряду с Богданом Потехиным и Евгением Григоренко. Фактурный нападающий иногда сверкал своим талантом, в том числе – в финале Кубка Гагарина со «Львом», но вскоре снова «засыпал». Дважды порывался отправиться в задрафтовавшую его «Флориду», но оба раза оставался в Магнитогорске.проводит свой худший сезон в КХЛ. За 22 матча Косов не набрал ни одного очка и умудрился заработать отрицательный показатель полезности.после чемпионата мира воспитанник «Кузни», решивший пробиваться в большой хоккей через канадские юниорские лиги, провёл один сезон в АХЛ. Какой-то фантастической результативности он не показал, но это не помешало Телегину (или его агенту?) поставить «Виннипегу» ультиматум. Иван отказался ехать в фарм-клуб, за что получил годичную дисквалификацию. Пропустив целый сезон, форвард тяжело возвращался на прежний уровень, получая одну травму за другой, но в итоге закрепился в составе ЦСКА. Настоящим звёздным часом Телегина стала весна 2016 года, когда он стал одним из героев Кубка Гагарина и попал на домашний чемпионат мира. Летом стал участником контрактных воин между ЦСКА и СКА, но в итоге остался в Москве.в ЦСКА, как и прежде, исполняет роль форварда-разрушителя, имея в своём активе всего один год за половину чемпионата. Будто и не было той вдохновенной весны. При этом Телегин продолжает призываться в сборную России. Олег Знарок сначала взял его на Кубок мира, а затем использовал на Евротуре.перед тем как отправиться на молодёжный чемпионат мира, провёл первый матч в КХЛ. Что удивительно, после возвращения из Калагари до конца сезона его ни разу не поднимали в главную команду. Съездив на некоторое время в Пензу, где базируется фарм-клуб «Нефтехимика», в дальнейшем Куликов закрепился в качестве игрока третьего-четвёртого звена родной команды.продолжает выступать за «Нефтехимик», находится в списке травмированных.на момент чемпионата мира был основным игроком ЦСКА времён Юлиуса Шуплера. В отличие от младшего брата, Сергей не смотрел в сторону океана и строил карьеру в родном клубе. Но стоило Барбашеву-старшему выйти из возраста «лимитчика», как он сменил команду. В 2013-м только-только образованный «Адмирал» выбрал нападающего на драфте расширения. Несмотря на протесты со стороны агента игрока, Барбашев перебрался в стан «моряков» и выступает в приморском клубе уже четвёртый сезон.после прошлого сезона, полностью проведённого в Высшей лиге, сумел закрепиться в основном составе «Адмирала»продолжил выступать за «Северсталь», но не имел постоянного места в составе. Игровое время Земченко редко достигало хотя бы 10 минут за игру, а периодически нападающего отправляли в фарм-клуб. В сезоне-2015/16 провёл за «Северсталь» всего один матч, после чего был обменян в новокузнецкий «Металлург».второй сезон выступает за «Кузню», являясь на данный момент лучшим бомбардиром команды. Установил личный рекорд результативности.