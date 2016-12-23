«Играть, пока не откажут ноги». Почему выше Ягра только Гретцки

Гретцки, Ягр и Мессье
«Сколько же очков он мог бы набрать, если бы не выступал в других лигах!» — воскликнул в сердцах Марк Мессье после того, как в матче с «Баффало» во вторник Ягр сравнялся с ним, набрав три очка. Погоня за Мессией завершилась ещё до Нового года, и если в поединке с «клинками» Яромир лишь разделил с Марком вторую строчку исторического хит-парада, то во встрече с «Бостоном» сделал ещё один шаг и отодвинул Мессье на ступеньку номер три. Теперь у Яромира 1888 очков и полноправное второе место в списке хоккейных легенд.
Вопрос, заданный Мессье, выглядит не праздно: действительно, сколько очков было бы у Ягра, если бы он постоянно играл в НХЛ? До своего дебюта за «Питтсбург» в сезоне-1990/91 он набрал символичные для себя 68 баллов в чешской Экстралиге и прибавил к ним 22 очка, набранные во время локаута-1994/95. 10 лет спустя, когда за океаном вновь бушевали трудовые споры о правах и правилах, Яромир вновь уехал в Европу, где набрал 67 баллов, выступая за «Кладно» и «Авангард». Затем были три сезона в КХЛ (146 очков с 2008 по 2011 год), плюс 57 пунктов в чемпионате Чехии в сезоне-2012/13. Итого – 371 очко, которое можно приплюсовать к результату Мессье, составляющему 1887 баллов. До Гретцки, который набрал 2857 очков, чех всё равно бы не дотянулся, но этот бонус наглядно показал, что вторая строчка Яромира в списке великих бомбардиров абсолютно заслуженна.
«Это же просто поразительный результат! Когда он появился в «Питтсбурге», то ослепил нас своим мастерством. На протяжении всей своей карьеры он демонстрирует потрясающий энтузиазм и преданность игре. Посмотрите, у него же нет никаких признаков старения. Разве это 44-летний ветеран? С его габаритами и техникой он до сих пор представляет собой реальную силу. Это один из лучших хоккеистов в истории по игре в углах площадки. Ягр – это не та суперзвезда, которая играет только на чистых шайбах. Он обыграет вас в гораздо более трудных местах и ситуациях», — восхитился Яромиром Мессье. Оставаться равнодушным к достижению Ягра не смог бы никто – настолько удивительной и красивой получилась карьера форварда.
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Самый-самый-самый
Описывать в очередной раз все события, случившиеся с Ягром на протяжении всех лет его выступлений, нет смысла. Куда интереснее нынешние факты о Яромире, особенно в сравнении с молодым поколением, которое окружает чеха как в своей команде, так и по ту сторону хоккейных баррикад.
Ягр вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в возрасте 44 лет и более чем кто-либо другой имеет право сказать, что видел в хоккее абсолютно всё. 10 нынешних клубов НХЛ ещё не появились на свет, когда чех уже дебютировал в лиге за «Питтсбург»: в 1991 году в НХЛ вступил «Сан-Хосе», затем – «Оттава и «Тампа (оба – 1992), «Анахайм» и «Флорида» (оба – 1993), «Нэшвилл» (1998), «Атланта» (1999), «Коламбус» и «Миннесота» (оба – 2000), и, наконец, «Лас-Вегас» (2017). Только три действующих энхаэловских стадиона были построены к моменту появления Ягра в лиге – это ньюйоркский «Мэдисон», детройтская «Джо Луис Арена» и «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари.
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Когда нынешний одноклубник Яромира по «Пантерз» Аарон Экблад только появился на свет, чех уже имел в копилке 525 очков в НХЛ, два завоёванных Кубка Стэнли и «Арт Росс Трофи» в придачу. «Я хочу играть до 50 лет. Когда выйду на пенсию, тогда и буду оглядываться на то, что у меня получилось. А пока я наслаждаюсь каждым моментом, каждым днём, проведённым в этой лиге, и хочу сделать всё возможное, чтобы остаться здесь подольше. Я люблю хоккей. Знаю, что вы смеётесь надо мной, когда я говорю про планы играть до 50. Но я буду работать каждый день, чтобы сделать это», — с улыбкой сказал Ягр.
10 лучших цитат Ягра
Расхваливать Яромира можно долго, но лучше всего предоставить слово ему самому. Тем более что за долгие годы карьеры в его активе множество ярких высказываний.
«Я никогда не употребляю алкоголь, иначе закончил бы играть в 30 лет», — смело заявил Ягр. От чеха такое слышать достаточно удивительно, но секрет долголетия Яромира — вообще вещь уникальная.
«В России всё не так, как в Штатах. Здесь такая свобода, что просто трудно поверить. В Америке столько всяких правил, всё регулируется, раскладывается по полочкам. Если вы делаете ошибку, вам приходится расплачиваться, и временами очень дорого. В России вам не нужно беспокоиться, если вы совершите ошибку. Вот этим мне здешняя жизнь и нравится. Ошиблись — всегда найдётся какой-нибудь другой способ наверстать упущенное. Здесь ничто не воспринимается слишком всерьёз. Здесь ничто не проблема, и в то же время всё — проблема. Но почему-то так получается, что всегда находится выход», — сказал Ягр после приезда в «Авангард». Для его весёлого характера российская жизнь была как никогда более подходящей.
«Я отчаянно молился, чтобы сердце Лёши снова заработало. Когда его всё-таки увезли в больницу, мы поехали в церковь. Нам говорили, что он всё ещё жив. Была надежда его спасти. Мы читали молитву. А потом оказалось, что Лёши с нами уже нет…», — приводит слова Ягра «Советский спорт». Смерть Алексея Черепанова стала для Яромира настоящим потрясением.
Фото: Reuters
Яромир Ягр
«Я благодарю Тома Ренни и Глена Сатера, я благодарю всех, кто меня поддерживал. Быть частью «Нью-Йорк Рейнджерс» было очень приятно. Ну а тем, кто подобно Майку Милбери сделал критику Ягра смыслом своей жизни, хочу сказать только одно: поцелуйте меня в ...». Именно так великий чех попрощался с НХЛ в первый раз.
«На часах 23:15, многие люди вокруг уже спят, а я стою и заканчиваю упражнения с отягощениями. Смотрю на себя в зеркало и думаю: «Ты один, у тебя нет семьи, никто не ждёт тебя дома. Какого чёрта ты вкалываешь как лошадь? Почему продолжаешь?» И тут же сам отвечаю: потому что я это люблю», — Яромир, как любой гений, соткан из противоречий.
«В КХЛ нужно быть ещё более выносливым, чем в Америке. Потому что площадка большая и каждая ошибка сразу заметна. Если бы я был форвардом третьего-четвёртого звена, то остался бы в НХЛ. Таким парням не нужно забивать в каждом матче», — так охарактеризовал Ягр стилевую разницу в игре.
«В НХЛ нужно играть с максимальной отдачей, всё нужно делать на высочайшем уровне. И все вокруг думают, что ты стараешься из-за того, что тебе много платят. Я никогда не возражал против этого, напротив, мне хотелось быть человеком, которому много платят», — редкий случай, когда Ягр обмолвился о деньгах, а не только о хоккее.
«Гол, взятие ворот, шайба за линией – вот единственное, что имеет значение. Неважно, каким способом это произошло. Я узнал это от Марио», — сказал Ягр, и жизнь подтвердила справедливость уроков Лемье.
«У большинства людей в мире есть друзья, но нет денег. А у меня наоборот. У меня нет возможности поговорить с моими настоящими друзьями, с теми, которых я знаю с пяти лет. Иногда мне хотелось бы перенести Чехословакию в Северную Америку. Если бы это удалось, я был бы самым счастливым человеком на земле», — сказал Яромир в свой первый сезон в НХЛ. Перенести свою родину на другой континент ему не удалось, но с годами Ягр стал настоящим космополитом.
«Я не знаю, где буду играть в будущем. Но хочу играть до тех пор, пока у меня не откажут ноги. Для меня возраст – ничто. Я не старею и не знаю почему. Спросите об этом бога», — так оценил Яромир своё хоккейное будущее.
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