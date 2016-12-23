Каких сделок ждать в КХЛ? Эксперты о дедлайне

Кожевников: Аверин в последнее время не отличается стабильностью. От Егора ждали большего в этом сезоне.

Гуськов: Уход Шалунова, Шумакова и Санникова будет означать прекращение всякой борьбы для «Сибири».

Бадюков: Удивляет ситуация в «Сочи». Это команда, которая всегда попадала в плей-офф.

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион Россиии двукратный олимпийский чемпионВопрос, конечно, больше к руководителям ярославской команды, но игра Аверина в этом сезоне далека от той, которую он демонстрировал в прошлых сезонах в «Локомотиве». Но порой проверенный хоккеист, человек, который не один год провёл в клубе, будет намного полезнее, чем новичок из другой команды. Ещё неизвестно, как себя сможет проявить Лугин в новом коллективе, у клуба есть свои задачи.Я не думаю, что это сильно поменяет игру «Локомотива». Может, Аверин не так уверенно смотрится, но понимает ту систему, которую использует команда. Тут даже дело не в хоккее. Ситуация в «Локомотиве» такая, что результат зависит от первого звена – Кронвалля и других защитников. Толькопервое звено контролирует шайбу и создаёт моменты в позиционной атаке. Остальные действуют либо на контратаке, либо вторым номером. Но этого недостаточно, чтобы выигрывать стабильно матчи. Тут должна быть глубина состава. Дело не в Аверине, а в остальных. Понятно, что Красковский сейчас играет без Полунина и Коршкова. Можно сетовать на то, что молодёжное звено распалось. Красковский имеет моменты, но у него нет такого опыта, чтобы играть первым номером. Я не думаю, что обмен Аверина целесообразен. Но если это как-то встряхнёт его, то почему нет?Сложно что-то советовать руководству «Локомотива» в данном случае, всё-таки тренерскому штабу виднее. Лугину надо пожелать удачи в новой команде. Аверин в этом сезоне не столь ярок. Если говорить про вчерашний матч со «Спартаком», то «Локомотив» вообще смотрелся заметно слабее соперника. Аверин в последнее время не отличается стабильностью. От Егора ждали большего в этом сезоне, значит что-то пошло не так.Новосибирцы ещё не потеряли шансов на плей-офф, а учитывая, что эти ребята лидеры команды, расставание с ними возможно только в том случае, если «Сибирь» уже точно не будет участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина. При таком варианте этот переход был бы возможен, а сейчас у команды есть задачи. Уход Шалунова, Шумакова и Санникова будет означать прекращение всякой борьбы.Я думаю, что это будет абсолютно неправильно. Даже если «Сибирь» не попадёт в плей-офф, то Шумаков и Санников – это показатель, это центральное звено команды, и если она его лишится, будет не очень красиво. Во-вторых, у них будет больше шансов подготовиться к чемпионату мира, если они не попадут в плей-офф. «Сибирь» в этом году недостаточно уверенно выступает. Что касается именно этих ребят, то им будет не хватать игровой практики, но с точки зрения идеологии будет неправильно, если они уйдут в другой клуб. Для «Сибири» они больше чем игроки первого звена. Это душа команды. Для болельщиков решение отдать их будет нецелесообразным.У «Сибири» есть надежда сыграть в плей-офф, поэтому они будут стараться сохранить лидеров, эти ребята должны своей команде помогать, но посмотрим, что дальше будет. Отпускать или не отпускать — это дело руководства. Но «Сибирь» уже говорила, что не намерена расставаться с Шалуновым и Шумаковым до конца сезона.Переходы могут быть самые неожиданные в эти последние дни. Некоторые трансферы руководители клубов держат в тайне, о которой, скорее всего, мы узнаем только в последний день. Что касается трансферов, то они будут происходить только внутри нашей лиги, поскольку рынок пуст и ждать какого-то звёздного легионера, способного помочь команде КХЛ, не стоит. В основном все переходы в КХЛ ожидаемы. Команды, у которых остались ещё шансы бороться за восьмёрку сильнейших, вряд ли будут отпускать своих лиде-ров в более сильные клубы. Есть здравый смысл отпускать своего лидера тем командам, которые уже потеряли все шансы на попадание в плей-офф.Нисколько не удивлён тем, что «Магнитка» подписала контракт с 37-летним финским нападающим Томми Санталой. Величкин проделывает хорошую работу по поиску квалифицированных легионеров, и я думаю, что не стоит в данном случае смотреть на возраст. Тот хоккей, который показывает магнитогорский «Металлург», постепенно, к сожалению, уходит из России. Поэтому этот 37-летний игроков своим опытом поддержит ту «Магнитку», которая сейчас есть в КХЛ. Не надо заглядывать в паспорт, посмотрим лучше на его игру.Удивляет ситуация в «Сочи». Это команда, которая всегда попадала в плей-офф. Но они поменяли Горохова, и он ушёл в «Амур», который потерял шансы играть дальше. Наверное, он пошёл туда с прицелом на следующий сезон, потому что он один из самых опытных, если не самый опытный игрок нашего чемпионата. Сама ситуация, которая происходит в «Сочи», не совсем понятна, особенно если учитывать последние результаты команды.Висниевски ушёл из «Адмирала», но там понятно, что Джонатан Блум поправляется. У него была рука сломана. Таким образом они разгружают платёжную ведомость. Григорьев играет одного из основных защитников, и мини-борьбу у Висниевски он выигрывает.Если брать последние приобретения, то он является игроком более высокого класса. Для того чтобы не перегружать платёжную ведомость, от него пришлось избавиться, хотя такой опытный защитник мог бы пригодиться многим клубам. Но он решил уехать в Швейцарию.В Минске уход Бэйлена и Крейчека – это тоже освобождение платёжной ведомости. Больше громких переходов я не вижу. В «Магнитку» взяли Санталу. Нет ничего страшного, что ему 37 лет. Мы ждали, что «Металлург» обратит внимание на Евротуре на какого-нибудь сильного форварда, но они решили сделать ставку на тех людей, которые уже играли в плей-офф. Достойной замены Вольски пока нет. Но, раз взяли этого игрока, значит, они посчитали, что он им нужен. Может, он бежит, как паровоз?Да никакой трансфер практически не удивил. Все переходы закономерны и ожидаемы. Кто-то перед плей-офф отдаёт хоккеистов, а кто-то покупает. Все трансферы этого года на виду, ничего нового нет. Какие-то лидеры появились, потом под конец сдали. В последние дни до дедлайна, не думаю, что клубы будут чересчур активны. Удивит только то, если «Сибирь» лидеров отдаст.