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175 лет назад 2016
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Хоккей. Итоги дня 23 декабря 2016 года, обзоры матчей, трансферы
Фото: hcadmiral.ru
Текст: Роман Соловьёв

Трансферы «Авангарда» и предупреждение «Спартаку» за гимн СССР

СКА первым набирает 100 очков в сезоне, «Югра» едет на матч на такси, КХЛ выносит строгое предупреждение «Спартаку» – в итогах дня.
23 декабря 2016, пятница. 22:20. Хоккей

«Югра» опаздывает на матч и проигрывает


Первый матч игрового дня начался с задержкой, встречу между «Адмиралом» и «Югрой» перенесли на 15 минут вперёд. Причиной стало то, что автобус гостей застрял в пробке, а за 35 минут до начала матча на арене было всего пять хоккеистов гостей. «Югра» держалась 25 минут, а затем пропустила три шайбы за 2,5 минуты, которые и решили исход матча. Этот матч стал последним для защитника хозяева Михаила Григорьева, который отправился в «Авангард». После этой встречи главный тренер «Югры» Андрей Разин поблагодарил водителя автобуса, назвав его хорошим болельщиком «Адмирала».
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 12:45 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 1 0:0, 3:0, 1:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Казаков (Макаренко, Земчёнок) – 25:53 (5x5), 2:0 – Саюстов (Бартулис, Ткачёв) – 26:37 (5x5), 3:0 – Ткачёв (Саюстов, Саболич) – 28:24 (5x5), 3:1 – Лапенков (Алексеев) – 48:41 (5x5), 4:1 – Макаренко (Бартулис, Земчёнок) – 53:46 (5x5)

Сибирь вновь «засушила» финнов


Новосибирская «Сибирь» во второй раз в сезоне добилась сухой победы над финским «Йокеритом». Незадолго до матча стало известно, что клуб покидают защитник Виталий Меньшиков и форвард Дамир Жафяров. Финская команда перебрасывала соперника два периода, но в третьем хозяева взяли своё. Точные броски Владислава Наумова, Адама Полашека и Владимира Первушина принесли им победу.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 0 0:0, 0:0, 3:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Наумов (Миловзоров) – 41:38 (5x4), 2:0 – Полашек (Шалунов, Санников) – 44:17 (5x4), 3:0 – Первушин (Глухов) – 48:20 (5x5)

Рижане разморозились в Новокузнецке


После разгромного поражения в Омске от «Авангарда» (3:9) главный тренер рижан Нормунд Сейейсс посетовал, что его команда замёрзла. В Омске было -37, а его команда прилетела из плюсовой Латвии. В Новокузнецке в день матча было теплее примерно на 14 градусов, и это помогло латвийцам поквитаться. Прибалты праздновали победу со счётом 6:0, по два очка на свой счёт записали Микелис Редлхис (2+0) и его брат Кришьянис (1+1). Голкипер команды Янис Калниньш сыграл на ноль, отразив 24 броска. Новокузнечане после этой встречи установили новый рекорд КХЛ по числу безголевых матчей за сезон – 12.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
0 : 6 0:1, 0:5, 0:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Редлихс М. (Липсбергс) – 05:27 (5x5), 0:2 – Редлихс К. (Счастливый) – 24:37 (5x5), 0:3 – Мейя (Редлихс К.) – 30:37 (5x4), 0:4 – Индрашис (Дарзиньш) – 32:45 (5x4), 0:5 – Редлихс М. (Фрейбергс) – 34:25 (5x5), 0:6 – Кулда – 37:51 (5x5)

Минск остановил «Авангард», Соботка получил травму


Обе команды подошли к матчу с внушительной серией побед. Омичи выиграли шесть матчей подряд, а минчане – четыре. В конце первого периода, как оказалось, единственную шайбу забросил динамовец Александр Павлович. Во втором периоде минчанин Мэтт Эллисон был удалён до конца матча за грубую игру против Владимира Соботки, который больше в этом матче не вышел и у которого диагностировано подозрение на сотрясение. Ещё через несколько минут до конца встречи был удалён главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин за споры с арбитрами. Голкипер «Динамо» Бен Скривенс отразил 35 бросков по своим воротам.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Павлович (Матерухин, Граньяни) – 17:11 (5x4)

«Барыс» почти нагнал «Трактор»


После безголевой встречи в Братиславе «Трактор» взялся за дело в Астане с первых же минут. После двух периодов челябинцы лидировали со счётом 3:0 благодаря дублю Пола Щехуры. В конце «Барыс» сократил отставание до минимума, но не успел сравнять счёт. Форвард россиян Алексей Кручинин набрал в этом матче 4 (1+3) очка, забросив победную шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 4 0:1, 0:2, 3:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Якуценя, Кручинин) – 03:30 (5x5), 0:2 – Щехура (Кручинин, Петров) – 31:23 (5x4), 0:3 – Петров (Кручинин) – 39:02 (5x4), 1:3 – Баркер (Тривино) – 42:23 (5x4), 2:3 – Доус (Даллмэн) – 54:49 (5x4), 2:4 – Кручинин (Якуценя) – 56:11 (5x5), 3:4 – Доус (Семёнов, Бойд) – 57:02 (5x5)

«Лада» взяла одно очко у СКА


Тольяттинская «Лада» смогла «покусать» ещё одного из лидеров текущего сезона в КХЛ. Два дня назад они чуть не зацепили очки с московским ЦСКА, а в пятницу смогли перевести игру со СКА в овертайм. Волжане первыми открыли счёт, но затем СКА вышел вперёд.

Ключевым стал момент, когда Андрей Зубарев жёстко встретил в центре площадки Дениса Зернова, а после остановки игры капитан команды Илья Ковальчук был удалён до конца встречи за колющий удар. «Лада» воспользовалась двойным преимуществом и сравняла счёт. Тем не менее в овертайме СКА создал численное преимущество и добился восьмой победы подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
2 : 3 1:2, 0:0, 1:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Филатов (Андрей Иванов, Гуркин) – 09:08 (5x5), 1:1 – Дадонов (Ковальчук, Шипачёв) – 11:29 (5x5), 1:2 – Гусев (Дадонов, Шипачёв) – 16:52 (5x4), 2:2 – Аронсон (Демагин) – 45:00 (5x3), 2:3 – Шипачёв (Войнов, Гусев) – 62:02 (4x3)

Предупреждение «Спартаку»


22 декабря московский «Спартак» провёл свой второй ретроматч в истории КХЛ. Красно-белые победили ярославский «Локомотив» со счётом 2:1 в матче, который прошёл в атмосфере 40-х годов. После встречи главные арбитры матча отметили в протоколе, что перед началом прозвучал гимн СССР, а не гимн России. 23 декабря КХЛ выступила с разъяснением по этому поводу.

«Перед матчем чемпионата КХЛ «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) прозвучал один из вариантов гимна СССР, что противоречит п. 1 статьи 52 спортивного регламента КХЛ. Данное нарушение было зафиксировано судейской бригадой и внесено в официальный протокол матча.


ХК «Спартак» в письме в адрес КХЛ объяснил данное нарушение технической накладкой, а также заверил, что оно носит случайный и непреднамеренный характер.

Учитывая вышеизложенное, Континентальная хоккейная лига выносит ХК «Спартак» строгое предупреждение и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения регламента лиги», — сообщила пресс-служба лиги «Чемпионату».

Сёмин продолжает решать в «Магнитке»


Форвард магнитогорского «Металлурга» Александр Сёмин в один момент этого сезона не показывал яркой игры, и начали ходить слухи об его уходе. В матче с братиславским «Слованом» он сделал дубль и довёл свою результативную серию до четырёх матчей, в которых он забросил пять шайб. «Слован» в начале второго периода сравнял счёт, но класс «Магнитки» оказался выше и в итоге они довели дело до победы.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 21:00 МСК
Слован
Братислава
2 : 4 1:2, 1:1, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Сёмин (Осала) – 08:58 (5x5), 0:2 – Сёмин (Ли) – 15:16 (5x5), 1:2 – Таффе (Чичу, Глинка) – 15:46 (5x5), 2:2 – Еглич (Шварны, Пластино) – 22:07 (5x4), 2:3 – Филиппи – 35:06 (5x5), 2:4 – Зарипов (Коварж) – 44:41 (5x5)


«Салават» продолжает испытывать трудности


Уфимский клуб продолжает с трудом набирать очки в этой части сезона. После перерыва на Евротур они проиграли в Братиславе «Словану», а в пятницу потерпели поражение в Загребе от «Медвешчака». В начале второго периода хозяева повели 2:0, но уфимцы за 40 секунд смогли восстановить этот дефицит и сравнять счёт. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где Лукас Лессио принёс победу хозяевам.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
3 : 2 0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Лессио (Смит, Ларкин) – 24:58 (5x5), 2:0 – Дженовей (Мертл, Глумак) – 27:07 (5x5), 2:1 – Бодров (Гончаров, Лисин) – 30:43 (5x5), 2:2 – Паршин (Коротков) – 31:23 (5x5), 3:2 – Лессио – 65:00 ( ПБ)


Трансферные новости


До наступления дедлайна в КХЛ осталось чуть больше двух суток. В пятницу клубы лиги продолжили совершать транзакции. Как было сказано ранее, «Авангард» получил за денежные компенсации защитников Виталия Меньшикова («Сибирь») и Михаила Григорьева («Адмирал»). Владивостокский клуб совершил два обмена с ярославским «Локомотивом», по итогам которых получили разные суммы денег, приморцы – центрфорварда Дениса Алексеева, а ярославцы – Дмитрия Лугина.

Помимо этого «Адмирал» получил из «Сибири» нападающего Дамира Жафяров и расторг контракт с защитником Джеймсом Висневски. «Медвешчак» продал своего второго нападающего за сезон в «Нефтехимик», вслед за Жильбером Брюле, в Нижнекамск отправился Ти-Джей Гальярди. «Автомобилист» официально оформил контракт со Станиславом Чистовым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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