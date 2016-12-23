Трансферы «Авангарда» и предупреждение «Спартаку» за гимн СССР

«Югра» опаздывает на матч и проигрывает

Сибирь вновь «засушила» финнов

Рижане разморозились в Новокузнецке

Минск остановил «Авангард», Соботка получил травму

«Барыс» почти нагнал «Трактор»

«Лада» взяла одно очко у СКА

Предупреждение «Спартаку»

Сёмин продолжает решать в «Магнитке»

«Салават» продолжает испытывать трудности

Трансферные новости

Первый матч игрового дня начался с задержкой, встречу между «Адмиралом» и «Югрой» перенесли на 15 минут вперёд. Причиной стало то, что автобус гостей застрял в пробке, а за 35 минут до начала матча на арене было всего пять хоккеистов гостей. «Югра» держалась 25 минут, а затем пропустила три шайбы за 2,5 минуты, которые и решили исход матча. Этот матч стал последним для защитника хозяева Михаила Григорьева, который отправился в «Авангард». После этой встречи главный тренер «Югры» Андрей Разин поблагодарил водителя автобуса, назвав его хорошим болельщиком «Адмирала».Новосибирская «Сибирь» во второй раз в сезоне добилась сухой победы над финским «Йокеритом». Незадолго до матча стало известно, что клуб покидают защитник Виталий Меньшиков и форвард Дамир Жафяров. Финская команда перебрасывала соперника два периода, но в третьем хозяева взяли своё. Точные броски Владислава Наумова, Адама Полашека и Владимира Первушина принесли им победу.После разгромного поражения в Омске от «Авангарда» (3:9) главный тренер рижан Нормунд Сейейсс посетовал, что его команда замёрзла. В Омске было -37, а его команда прилетела из плюсовой Латвии. В Новокузнецке в день матча было теплее примерно на 14 градусов, и это помогло латвийцам поквитаться. Прибалты праздновали победу со счётом 6:0, по два очка на свой счёт записали Микелис Редлхис (2+0) и его брат Кришьянис (1+1). Голкипер команды Янис Калниньш сыграл на ноль, отразив 24 броска. Новокузнечане после этой встречи установили новый рекорд КХЛ по числу безголевых матчей за сезон – 12.Обе команды подошли к матчу с внушительной серией побед. Омичи выиграли шесть матчей подряд, а минчане – четыре. В конце первого периода, как оказалось, единственную шайбу забросил динамовец Александр Павлович. Во втором периоде минчанин Мэтт Эллисон был удалён до конца матча за грубую игру против Владимира Соботки, который больше в этом матче не вышел и у которого диагностировано подозрение на сотрясение. Ещё через несколько минут до конца встречи был удалён главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин за споры с арбитрами. Голкипер «Динамо» Бен Скривенс отразил 35 бросков по своим воротам.После безголевой встречи в Братиславе «Трактор» взялся за дело в Астане с первых же минут. После двух периодов челябинцы лидировали со счётом 3:0 благодаря дублю Пола Щехуры. В конце «Барыс» сократил отставание до минимума, но не успел сравнять счёт. Форвард россиян Алексей Кручинин набрал в этом матче 4 (1+3) очка, забросив победную шайбу.Тольяттинская «Лада» смогла «покусать» ещё одного из лидеров текущего сезона в КХЛ. Два дня назад они чуть не зацепили очки с московским ЦСКА, а в пятницу смогли перевести игру со СКА в овертайм. Волжане первыми открыли счёт, но затем СКА вышел вперёд.Ключевым стал момент, когда Андрей Зубарев жёстко встретил в центре площадки Дениса Зернова, а после остановки игры капитан команды Илья Ковальчук был удалён до конца встречи за колющий удар. «Лада» воспользовалась двойным преимуществом и сравняла счёт. Тем не менее в овертайме СКА создал численное преимущество и добился восьмой победы подряд.22 декабря московский «Спартак» провёл свой второй ретроматч в истории КХЛ. Красно-белые победили ярославский «Локомотив» со счётом 2:1 в матче, который прошёл в атмосфере 40-х годов. После встречи главные арбитры матча отметили в протоколе, что перед началом прозвучал гимн СССР, а не гимн России. 23 декабря КХЛ выступила с разъяснением по этому поводу.«Перед матчем чемпионата КХЛ «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) прозвучал один из вариантов гимна СССР, что противоречит п. 1 статьи 52 спортивного регламента КХЛ. Данное нарушение было зафиксировано судейской бригадой и внесено в официальный протокол матча.ХК «Спартак» в письме в адрес КХЛ объяснил данное нарушение технической накладкой, а также заверил, что оно носит случайный и непреднамеренный характер.Учитывая вышеизложенное, Континентальная хоккейная лига выносит ХК «Спартак» строгое предупреждение и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения регламента лиги», — сообщила пресс-служба лиги «Чемпионату».Форвард магнитогорского «Металлурга» Александр Сёмин в один момент этого сезона не показывал яркой игры, и начали ходить слухи об его уходе. В матче с братиславским «Слованом» он сделал дубль и довёл свою результативную серию до четырёх матчей, в которых он забросил пять шайб. «Слован» в начале второго периода сравнял счёт, но класс «Магнитки» оказался выше и в итоге они довели дело до победы.Уфимский клуб продолжает с трудом набирать очки в этой части сезона. После перерыва на Евротур они проиграли в Братиславе «Словану», а в пятницу потерпели поражение в Загребе от «Медвешчака». В начале второго периода хозяева повели 2:0, но уфимцы за 40 секунд смогли восстановить этот дефицит и сравнять счёт. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где Лукас Лессио принёс победу хозяевам.До наступления дедлайна в КХЛ осталось чуть больше двух суток. В пятницу клубы лиги продолжили совершать транзакции. Как было сказано ранее, «Авангард» получил за денежные компенсации защитников Виталия Меньшикова («Сибирь») и Михаила Григорьева («Адмирал»). Владивостокский клуб совершил два обмена с ярославским «Локомотивом», по итогам которых получили разные суммы денег, приморцы – центрфорварда Дениса Алексеева, а ярославцы – Дмитрия Лугина.Помимо этого «Адмирал» получил из «Сибири» нападающего Дамира Жафяров и расторг контракт с защитником Джеймсом Висневски. «Медвешчак» продал своего второго нападающего за сезон в «Нефтехимик», вслед за Жильбером Брюле, в Нижнекамск отправился Ти-Джей Гальярди. «Автомобилист» официально оформил контракт со Станиславом Чистовым.