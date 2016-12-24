Первая шайба Трямкина и 15-й гол Овечкина после чудо-паса Орлова

Экономный режим Овечкина
«Если Овечкин сохранит нынешний темп результативности, то текущий сезон станет одним из худших в его карьере. Шансы Алекса на пятую победу подряд в споре снайперов очень невелики, да и его бросковая активность намного ниже обычной. В прошлом сезоне он наносил 5,04 броска в среднем за матч, в этом году он не дотягивает даже до четырёх «выстрелов» за игру – 3,94», — так писала до заключительного матча «столичных» перед рождественской паузой обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.
Режим жёсткой экономии сил для капитана «Вашингтона» начал неоднозначно оценивать даже главный идеолог этого курса – наставник команды Барри Тротц. «Признаюсь, у меня есть некоторое опасение по поводу его продуктивности. Нам нужны голы, чтобы выигрывать. Я знаю, что он скажет, что нужно забить несколько матчей подряд и наступит «горячая» полоса. Но если мы хотим быть успешными, нам нужен продуктивный Ови. От Александра всё время ждут очень многого. Сейчас у него «сухой» период, но через неделю он может забить 10 голов и все скажут: «Всё в порядке». Но главное – это броски. Пока он не бросает, забивать много не получится», — заявил Тротц, но от своей практики лимитирования игрового времени для Овечкина на отказался.
В домашней встрече с «Тампой» Александр получил от наставника лишь 16 минут и 40 секунд пребывания на льду, но этого хватило, чтобы нанести три броска в створ ворот Андрея Василевского, забить 15-й гол в сезоне и уйти на каникулы с хорошим настроением. В середине второго периода Овечкин уверенно реализовал выход один на один, сделав счёт 3:0 в пользу «Кэпиталз».
Главным героем встречи с «молниями» стал визави Василевского Брэйден Холтби, который отразил все 23 броска по своим воротам и в 26-й раз за карьеру отыграл на ноль. Победа позволила «Вашингтону» прервать серию из двух поражений, а следующим матчем «столичных» станет игра с «островитянами» 27 декабря. «Победа перед перерывом – это очень важно. Парни выполнили план на игру, мы смогли заполучить преимущество, а потом просто не давали создавать моменты соперникам», — резюмировал Тротц.
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Что же касается «Тампы», то «молнии» вновь вышли на лёд без травмированного Никиты Кучерова и заболевшего Влада Наместникова, а голкипер Андрей Василевский в середине третьего периода был заменён, пропустив 4 шайбы после 24 бросков. Во втором периоде небольшие повреждения получили ещё двое лидеров «Лайтнинг» — левый крайний Джонатан Друен и защитник Виктор Хедман, который, впрочем, вышел на заключительный отрезок. «Рассказ о нашем декабре очень прост и краток: ребята получили травмы», — констатировал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Великолепный Бобровский и заснувший Радулов
«Коламбус» и его лидер Сергей Бобровский продолжают удивлять болельщиков, не привыкших к подвигам скромных «синих мундиров». На рождественский перерыв хоккеисты «Блю Джекетс» ушли лидерами лиги, имея в активе 50 очков после 32 матчей, великолепную разницу шайб (+45) и серию из 12 побед. Последним аккордом в этой победной дюжине стала домашняя виктория в матче с «Монреалем», которая была добыта с помощью великолепной игры Сергея Бобровского. Российский голкипер отразил 36 бросков и открыл третий десяток своих побед в нынешнем сезоне.
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Самым ярким моментом для новокузнечанина стал эпизод в концовке второго периода, когда Бобровский лишил законного гола нападающего «Канадиенс» Пола Байрона. Форвард «Блю Джекетс» Саад небрежно выводил шайбу из своей зоны, пытаясь начать атаку в большинстве, но вместо передачи получился глупый «обрез» и выход соперника на ворота «Коламбуса». Байрон сделал всё достаточно уверенно – раскачал вратаря, отправил шайбу в дальний угол, но Бобровский успел остановить снаряд на самой линии ворот. «Соперник уже начал праздновать гол, игроки вскинули руки. Ха, они думали, что побьют Боба! Его ноги появились словно из ниоткуда», — отметил россиянина нападающий Ник Фолиньо. «Моя задача – готовить себя к матчам и стараться помочь парням набрать очки. Они работают с полной отдачей, на это очень приятно смотреть. К «Монреалю» мы особо не готовились, я работал по своей системе», — сказал Бобровский.
Совсем по-другому обстоят дела у Александра Радулова, который после удачного старта сезона выдал крайне невыразительный отрезок. В шести последних матчах на счету российского форварда нет ни одного очка, не слишком впечатляющим выглядит показатель полезности «-4», а в концовке первого периода именно Александра отправили отбывать командный штраф за нарушение численного состава.
Малкин не догнал Макдэвида
На хорошей волне завершил этот отрезок сезона и действующий чемпион «Питтсбург», который выиграл у «Нью-Джерси» первую часть двухматчевого противостояния. Далеко не последнюю роль в этом успехе сыграл Евгений Малкин, который оформил ассистентский дубль, набрав в последних четырёх матчах 6 (2+4) очков. В концовке второго периода Евгений поучаствовал в комбинации, которая завершилась точным броском Чада Руведела, а в середине третьей двадцатиминутки вывел на удобную позицию Патрика Хёрнквиста. С результатом в 39 очков в 35 матчах Джино занимает вторую позицию в споре лучших бомбардиров лиги, отставая от Коннора Макдэвида на три балла.
«Мы с «дьяволами» играем два матча подряд, вторую игру проведём уже после Рождества. Сегодня мы сыграли неплохо: Флёри много выручал, в большинстве удалось забить, хотя, конечно, здесь ещё есть над чем работать. Хорошо, что удалось рано забить. Когда ведёшь в счёте, то матч складывается намного легче. Что бывает в обратных ситуациях, все недавно увидели во время нашей игры с «Коламбусом», — отметил Малкин.
Удачное начало было обеспечено за счёт гола Сидни Кросби, который реализовал численное преимущество, забив свою 24-ю шайбу в сезоне.
Когда забивает только Трямкин
«Ванкувер» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, проиграв на выезде «Калгари». Вторую игру подряд хоккеисты «Кэнакс» смогли лишь один раз поразить ворота соперников, и если в предыдущем матче с «Виннипегом» шайбой отметился Маркус Гранлунд, то теперь настала очередь Никиты Трямкина. В середине первого периода россиянин открыл счёт, сделав это весьма причудливым образом: после дальнего броска от синей линии шайба ударилась о клюшку защитника «Флэймз» и парашютом опустилась за линию ворот обескураженного Брайана Эллиотта. Для Трямкина этот гол стал вторым в заокеанской карьере, но никаких дивидендов «Ванкуверу» не принёс. «Калгари» более чем в два раза перебросал соперника, а главным героем у «огоньков» стал капитан Марк Джиордано, оформивший дубль.
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