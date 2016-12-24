«Торпедо» одолеет «Локомотив», «Динамо» выиграет в Сочи

«Куньлунь Ред Стар» — «Амур»

«Спартак» — «Витязь»

В «Амуре» же недавно произошла тренерская отставка. Мисхат Фахрутдинов покинул пост главного тренера, но насколько это поможет хабаровской команде?

«Торпедо» — «Локомотив»

ХК «Сочи» — «Динамо» (Москва)

В последнее время «Куньлунь» на редкость удачно выступает дома. Командапровела три предыдущих матча в Пекине и одержала победу во всех трёх, причём победы эти получились абсолютно разными. В игре с «Барысом» «Куньлунь» не испытал проблем и выиграл в основное время, с «Автомобилистом» пришлось поиграть в овертайме, а в матче с «Югрой» для того, чтобы определить победителя, потребовалось провести серию буллитов.В «Амуре» же недавно произошла тренерская отставка.покинул пост главного тренера, но насколько это поможет хабаровской команде?: «Куньлунь» победит в основное время.В четверг красно-белые уже выиграли один важнейший для себя матч, и им явно не терпится продолжить успех. Во встрече с «Локомотивом» подопечные Ярушкина продемонстрировали характер, когда во втором периоде, проигрывая в счёте, они смогли забросить две шайбы и удержать минимальное преимущество до финальной сирены. «Витязь» вряд ли устроит такой же штурм ворот спартаковцев, но сладить с ним будет непросто. Несколько дней назад подмосковная команда уверенно переиграла в гостях «Сочи», но в последнее время черноморская команда находится в неважной форме, так что вряд ли это можно признать большой заслугой для хоккеистов из Подольска. В этом сезоне команды встречались дважды – на Кубке мэра Москвы и в середине сентября, по ходу регулярного чемпионата. И оба раза «Витязь» одержал крупные победы. Возможно, настало время выиграть «Спартаку»?: игра будет крайне упорной, сделаем ставку на победу хозяев.К очередному волжскому дерби команды подходят в немного разных кондициях. У хозяев внешне всё выглядит неплохо, а вот о проблемах «Локомотива» было сказано немало. Прежде всего это игра в атаке, и малое количество заброшенных шайб в последних матчах. Звено Красковского распалось в связи с тем, что Полунин уехал на сбор молодёжной команды перед молодёжным чемпионатом мира, а Коршков сломал ногу и выбыл из строя до февраля. Так что у ярославцев осталось лишь одно первое звено, которое способно на креатив в чужой зоне. Это может здорово им помешать в плане набора очков в ближайших играх.: «Торпедо» порадует победой своих болельщиков.Что-то неладное происходит в последних играх с командой Вячеслава Буцаева. Четыре предыдущих матча завершились поражениями для сочинцев, причём в двух из них они пропустили по пять шайб. На этом фоне выступление динамовцев выглядит гораздо более впечатляюще. Всего одно поражение в последних восьми встречах – такая игра дала повод Сергею Орешкину после матча со «Спартаком» сказать, что в команде поменяли план работы и это принесло результат. «Динамо» выглядит фаворитом в матче.: форма сочинцев оставляет желать лучшего, «Динамо» победит.