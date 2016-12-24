Лучшие вратари КХЛ и надежда «лётчиков». Судьба призёров МЧМ-2015

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После двух бронзовых чемпионатов мира с Михаилом Варнаковым Валерий Брагин вернулся на пост главного тренера молодёжной сборной России. Россияне начали выступления в Торонто с победы над датчанами лишь в серии буллитов, из группы команда вышла с третьего места. Нашей сборной пришлось лететь в Монреаль для встречи с США в четвертьфинале. Ожидания были не самыми лучшими, но команда не подвела, именно в том матче Брагин ходил по бортику.
В полуфинале сборная России уверенно обыграла команду Швеции, которой проигрывала около четырёх лет на этом уровне, а в особенности в двух последних полуфиналах. В финальном матче все верили в камбэк, но сборная России смогла со счёта 1:5 отыграть всего лишь три шайбы у канадцев и уступила. Вспоминаем, как изменилась судьба игроков той команды всего за два года.
Вратари
Денис Костин
Карьера после МЧМ: в этом же сезоне Костин был основным вратарём «Авангарда» в плей-офф, через год он регулярно получал игровую практику в КХЛ. Нынешний сезон у Костина складывается не лучшим образом, он не играет за омичей и проводит больше времени в «Сарыарке» в ВХЛ.
Илья Сорокин
Карьера после МЧМ: сразу после турнира Илья стал чемпионом России в составе московского ЦСКА. В следующем сезоне Сорокин был лучшим вратарём КХЛ, а затем в составе взрослой сборной России выиграл бронзовую медаль чемпионата мира.
Сорокин и Шестёркин регулярно вызываются в сборную на этапы Евротура и должны стать вратарями команды на ближайшем ЧМ.
Игорь Шестёркин
Карьера после МЧМ: Шестёркин через несколько месяцев поднял над головой Кубок Гагарина, выступая за петербургский СКА. В сезоне-2015/16 больше играл в ВХЛ, но смог попасть на чемпионат мира и получить бронзу. В текущем сезоне стал основным вратарём СКА. Сорокин и Шестёркин регулярно вызываются в сборную на этапы Евротура и должны стать вратарями команды на ближайшем чемпионате мира.
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Защитники
Александр Брынцев
Карьера после МЧМ: ничего особенного в карьере Брынцева не происходит, он продолжает выступления за нижнекамский «Нефтехимик», выходя в третьей паре защитников.
Ринат Валиев
Карьера после МЧМ: в этом же сезоне Валиев дебютирует за «Торонто Марлис» в АХЛ. В следующем году Майк Бэбкок дал ему возможность сыграть 10 матчей в НХЛ за главную команду города. Сейчас Валиев является одним из ведущих защитников своей команды в АХЛ.
Владислав Гавриков
Карьера после МЧМ: через несколько месяцев Гавриков выступил за главную сборную страны на Евротуре. Сейчас Владислав является основным защитником ярославского «Локомотива» и регулярно вызывается в сборную России.
Зият Пайгин
Карьера после МЧМ: в следующем сезоне Пайгин выдал уникальный год, набрав 27 (9+18) очков за ХК «Сочи» в регулярном чемпионате. Он принял участие в Матче звёзд КХЛ, а на следующий год вернулся в казанский « Ак Барс и сейчас выступает не так ярко.
Иван Проворов
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Карьера после МЧМ: в следующем году Проворов в составе «молодёжки» завоевал серебряную медаль чемпионата мира. На клубном уровне выиграл с «Брэндоном» WHL, а позже CHL признала его лучшим защитником года. Сейчас Иван выступает за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», и это не даёт ему возможность поехать на ближайший чемпионат мира.
На клубном уровне Проворов выиграл с «Брэндоном» WHL, а позже CHL признала лучшим защитником года.
Рушан Рафиков
Карьера после МЧМ: в 2015 году «Локомотив» отправил Рафикова в краткосрочную командировку в «Адмирал». В апреле 2016 года он выиграл Кубок Харламова в МХЛ вместе с ярославским «Локо». Уже в этом сезоне Рафиков стал основным игроком «Локомотива» и привлекается в главную сборную России.
Никита Черепанов
Карьера после МЧМ: весь прошлый сезон Черепанов провёл в хабаровском «Амуре», перед началом текущего чемпионата его вернул «Локомотив». Несколько месяцев назад Черепанов так же, как и Рафиков в прошлом году, поиграл за «Ак Барс» несколько месяцев.
Дмитрий Юдин
Карьера после МЧМ: уже в апреле 2015 года Юдин выиграл Кубок Гагарина в составе петербургского СКА. Сейчас продолжает выступления в системе клуба, часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы.
Нападающие
Иван Барбашёв
Карьера после МЧМ: в том же сезоне Барбашёв набрал больше 100 очков, если суммировать выступления в «регулярке» и плей-офф QMJHL. Последние два года он выступает за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ. За два сезона в «Чикаго Вулвз» он набрал около 50 очков за 100 матчей.
Владимир Брюквин
Карьера после МЧМ: после чемпионата мира Брюквин стал игроком основы московского «Динамо». В первом же своём розыгрыше Кубка Гагарина он забросил четыре шайбы и был одним из самых опасных игроков команды. В сезоне-2015/16 Брюквин сыграл несколько матчей за главную сборную на Евротуре. Нынешний сезон складывается не лучшим образом, временами его отправляют в ВХЛ.
Павел Бучневич
Карьера после МЧМ: в том сезоне КХЛ Бучневич набрал 30 очков в «регулярке» и стал вторым хоккеистом лиги после Евгения Кузнецова, который смог отметиться такой результативностью в возрасте до 20 лет. В следующем году Павел вновь играл за главную сборную на Евротуре, а перед дедлайном его обменяли в петербургский СКА. По окончании сезона он принял решение о переезде в НХЛ. В «Нью-Йорк Рейнджерс» Бучневич стал игроком основы, но сейчас пропускает матчи из-за травмы.
Александр Дергачёв
Карьера после МЧМ: через год Дергачёв вновь выиграет серебро чемпионата мира, в финале его команда уступит финнам. В сезоне-2015/16 Александр стал игроком основы петербургского СКА, сейчас он продолжает играть лишь в четвёртых звеньях команды и не получает достаточно игрового времени.
Николай Голдобин
Карьера после МЧМ: в конце того сезона Голдобин вернулся из аренды в финском ХИФКе и завершил год выступлениям за «Вустер» в АХЛ. Следующий сезон Николай начал в основе «Сан-Хосе» и отметился даже заброшенной шайбой с передачи Джо Торнтона. Теперь он является основным игроком клуба «Сан-Хосе» в АХЛ.
Анатолий Голышев
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Карьера после МЧМ: следующий сезон получился у Голышева очень ярким. В регулярном чемпионате КХЛ он забросил 25 шайб и побил рекорд для игроков в возрасте до 21 года, который ранее принадлежал Владимиру Тарасенко. Летом 2016 года его выбрал «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте НХЛ под 95-м номером. Текущий сезон у форварда не задался, уже бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин на одно время отправил его в ВХЛ.
Владислав Каменев
Карьера после МЧМ: ближайшим летом Каменев принял решение уехать в Северную Америку, в основу «Нэшвилла» он сразу пробиться не смог. Это помогло ему выступить на следующем чемпионате мира, где Владислав вновь выиграл серебряную медаль. В четвертьфинале он спас команду от позора с датчанами, а в финале был удалён до конца матча за удар судьи. В текущем сезоне продолжает выступать за «Милуоки» в АХЛ.
Вячеслав Лещенко
Карьера после МЧМ: после того как подмосковный «Атлант» прекратил выступления в КХЛ, Лещенко стал игроком московского «Спартака». Молодой форвард является игроком первых двух звеньев. В этом сезоне Олег Знарок вызвал его на первый этап Евротура – Кубок Карьяла.
Максим Мамин
Карьера после МЧМ: Мамин в этом же сезоне стал чемпионом России в составе московского ЦСКА, а по итогам года был признан новичком сезона КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова. Максим является основным игроком ЦСКА, но иногда Дмитрий Квартальнов отправляет его в фарм-клуб команды, в чеховскую «Звезду».
Сергей Толчинский
Карьера после МЧМ: Как и его друг Барбашёв, Толчинский в этом сезоне набрал более 100 очков в лиге Онтарио (OHL). Последние два сезона Сергей выступает за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ, в прошлой «регулярке» ему даже дали возможность сыграть в НХЛ – за два матча Толчинский отдал одну передачу.
Иван Фищенко
Карьера после МЧМ: буквально через месяц Фищенко сыграл за взрослую сборную России на этапе Евротура в Чехии. Выступление на МЧМ помогло ему стать игроком основы омского «Авангарда», хотя в целом ему доверяют не так много. Например, в прошлом сезоне он играл в плей-офф МХЛ, а не КХЛ.
Из всех игроков той сборной именно Шаров не играет в КХЛ, хотя на чемпионате мира он был одним из ключевых хоккеистов.
Александр Шаров
Карьера после МЧМ: в следующем сезоне Шаров вернулся в систему московского ЦСКА. Первую половину он пропустил из-за травмы, в текущем чемпионате является игроком основы клуба ВХЛ «Звезда» (Чехов). Из всех игроков той сборной именно Шаров не играет в КХЛ, хотя на чемпионате мира он был одним из ключевых хоккеистов.