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175 лет назад 2016
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Валерий Брагин
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Без «канадцев» Коростелева и Тянулина. Кого Брагин взял на МЧМ?

Валерий Брагин объявил состав на молодёжный чемпионат мира, в который сенсационно не попали Никита Коростелев и Артур Тянулин.
24 декабря 2016, суббота. 12:00. Хоккей
23 декабря стали известны 23 фамилии игроков, которых Валерий Брагин включил в состав молодёжной сборной России на чемпионат мира. После поражения в контрольном матче от Швеции (0:4) расположение команды покинули защитники Камиль Фазылзянов и Артём Чмыхов, а также нападающие Никита Ли, Никита Коростелев и Артур Тянулин. Особенно на себя обращает внимание отсутствие двух последних форвардов. Они выступают в Канаде, где и пройдёт чемпионат мира, и входят в число самых результативных игроков лиги Онтарио. Коростелев и Тянулин, действуя в связке, хорошо зарекомендовали себя на Суперсерии. Они считались железными кандидатами на поездку в Торонто и Монреаль, но неудачная игра со шведами оставила легионеров без мирового первенства.

Вратари

Илья Самсонов («Металлург» Мг)


Статистика КХЛ: 19 игр, 93,6 %, 2,06

Железный первый номер молодёжной сборной России. Такой каким когда-то был Андрей Василевский. Между ними и правда немало общего. Оба дебютировали в КХЛ довольно рано, причём в составе топ-клуба. Оба были выбраны в первом раунде драфта НХЛ. И тот, и другой съездили не на один молодёжный чемпионат мира. Самсонов год назад конкурировал с Александром Георгиевым, хотя был на год младше вратаря финского ТПС, и проигранный финал смотрел со скамейки запасных. Теперь же страж ворот «Магнитки» с большой долей вероятности проведёт все ключевые игры на турнире.

Антон Красоткин («Локомотив»/ ХК «Рязань»/ ХК «Локо»)


Статистика КХЛ: 2 игры, 89,1 %, 2,57
Статистика ВХЛ: 6 игр, 93,9 %, 1,67
Статистика МХЛ: 11 игр, 93 %, 1,69

Сын знаменитого защитника «Локомотива», ныне работающего главным тренером молодёжной команды из Ярославля. Красоткин-старший и Красоткин-младший в прошлом сезоне вместе выиграли Кубок Харламова, а юный голкипер к тому же успел дебютировать в КХЛ. Стать полноценным бэкапом в главной команде ему помешало приглашение Александра Судницина. Как результат всего два матча за «Локомотив» в этом сезоне и путешествие по разным лигам. За «молодёжку» играл ещё на прошлой Суперсерии, но на МЧМ не пробился.

Владислав Сухачёв («Челмет»/ «Белые Медведи»)


Статистика ВХЛ: 14 игр, 93,2 %, 2,19
Статистика МХЛ: 2 игры, 96,9 %, 1,03

Несмотря на юный возраст, успел поиграть как в Высшей лиге, так и за олимпийскую сборную России. Сухачёву сложно вылезти из-за спин Францоуза и Демченко, во вратарской системе координат «Трактора» он третий. Единственный ощутимый минус челябинца – небольшой рост. Впрочем, на Суперсерии он доказал, что у этого есть и обратная сторона медали: невероятная подвижность. Зрелищность – это про Сухачёва.

Защитники

Михаил Сергачёв («Монреаль»/ «Виндзор»)


Статистика НХЛ: 3 игры, 0+0, «+1»
Статистика CHL: 18 игр, 2+13, «+8»

Сергачёв на год младше большинства игроков сборной России, но при этом нет сомнений, что он станет лидером нашей обороны. А как иначе, когда речь идёт о парне, начинавшем сезон в НХЛ? В «Монреале» россиянину дали сыграть всего три матча, но при этом отмечали, что он развит не по годам. Это касается как физической формы, так и игрового интеллекта. В отсутствии Ивана Проворова, которого не отпустила «Филадельфия», должен стать ключевым защитником. Смущает только то, что единственный матч на Суперсерии Сергачёв провёл нервно и неубедительно.

Сергей Зборовский («Реджайна»)


Статистика CHL: 28 игр, 6+26, «+51»

В отличие от Сергачёва, ещё не добрался до НХЛ, хотя уже подписал трёхлетний контракт новичка с «Рейнджерс». Зборовский ездил на прошлогоднюю Суперсерию и был в числе последних, кого отчислили из «молодёжки» накануне чемпионата мира. Теперь он – один из ведущих защитников команды. Сергей проводит великолепный сезон в Западной хоккейной лиге, заставляя говорить о себе по обе стороны океана. Однажды он умудрился набрать 7 (!) очков в одном матче, забросив две шайбы и отдав пять голевых передач. Поражает и показатель полезности «+51» — лучший во всей WHL.

>>> Зборовский становится королём WHL – 7 очков в одном матче!

Егор Рыков (СКА)


Статистика КХЛ: 33 игры, 0+5, «+10»

Один из двух защитников сборной России с опытом игры на чемпионате мира. Пару лет назад Рыков капитанил в юниорской сборной, а год назад не испортил картины на МЧМ в Финляндии. С того момента он стал регулярно получать игровое время в составе СКА. Вслед за Сергеем Зубовым его начал подключать к основе Олег Знарок. Главный тренер «армейцев» и национальной команды даёт молодому защитнику по 12-13 минут в среднем за матч. Такой айс-тайм в окружении звёздных партнёров – бесценный опыт.

Вадим Кудако («Северсталь»)


Статистика КХЛ: 31 игра, 0+0, «-6»

Когда мы говорим о «Северстали» и череповецкой школе, то чаще упоминаем фамилии Бучневича и Вовченко. Однако в системе клуба вырос добротный молодой защитник. За полтора сезона в КХЛ Вадим Кудако не забросил ни одной шайбы в чужие ворота, зато отметился голом в свои, но это ли главное для 19-летнего игрока обороны? Этот парень не боится силовой борьбы, допускает ошибок не больше опытных одноклубников и играет важную роль в «молодёжке».
Коростелев и Тянулин, действуя в связке, хорошо зарекомендовали себя на Суперсерии. Эти двое считались железными кандидатами на поездку в Торонто и Монреаль, но неудачная игра со шведами оставила легионеров без мирового первенства.

Михаил Сидоров («Ак Барс»)


Статистика КХЛ: 36 игр, 1+5, «+2»

Прошлым летом защитник Сидоров вместе со своим братом-вратарём перебрались из родного Ярославля в Казань. И если для Максима предел мечтаний – это Высшая лига, так как через Галимова, Гарипова и Билялова всё равно не пробиться, то Михаилу повезло. Он попал в «Ак Барс» в то время, когда Зинэтула Билялетдинов стал наконец-то обращать внимание на молодых защитников. Пайгин, Мусин, Абросимов… Сидоров органично вписался в эту компанию. Несмотря на то что он получает меньше игрового времени, чем кто-либо из защитников казанской команды, работа под присмотром Билялетдинова – знак качества. Уж с игроками своего амплуа Зинэтула Хайдарович обращаться умеет. Для «молодёжки» Сидоров особенно ценен своим правым хватом.

Егор Воронков, («Витязь»)


Статистика КХЛ: 27 игр, 0+1, «-3»

Ещё один защитник, который подобно Рыкову, Сидорову и Кудако, имеет постоянное место в составе клуба КХЛ. Валерий Белов привлекает не так уж много молодёжи к основному составу «Витязя», но мимо Воронкова, который ещё прошлый сезон целиком отыграл в подольской команде, пройти не мог. В активе Егора уже есть серебряная медаль молодёжного чемпионата мира, которую он привёз из Финляндии. На том турнире юный «витязь» играл просто и надёжно.

>>> Ориентир на МЧМ-2017. Каким будет состав сборной России

Григорий Дронов («Металлург» Мг/ «Стальные Лисы»)


Статистика КХЛ: 25 игр, 0+0, «-6»
Статистика МХЛ: 4 игры, 1+0, «+1»

Один из самых загадочных игроков сборной России. Ещё год назад о хоккеисте по фамилии Дронов практически никто не слышал. За «Стальных Лис» он провёл всего один сезон и не был в числе очевидных кандидатов на повышение. Тем не менее Илья Воробьёв что-то разглядел в молодом защитнике и стал активно подключать его в качестве «лимитчика». Дронов допускал одну ошибку за другой, но Воробьёв продолжал его ставить в состав. В итоге на Суперсерию Григорий отправился игроком с приличным опытом игры в КХЛ. Отметим, что возраст позволяет магнитогорцу сыграть и на следующем чемпионате мира.

Артём Волков («Динамо» М/ «Динамо» Бшх)


Статистика КХЛ: 5 игр, 0+0, «+1»
Статистика ВХЛ: 14 игр, 1+0, «+1»

Динамовец ездил ещё на прошлую Суперсерию, но, в отличие от сверстников Рыкова и Воронкова, на чемпионат мира не попал. Волков не был железным кандидатом и сейчас, но выиграл конкуренцию у Чмыхова и Фазылзянова, которые в итоге остались дома. За первую команду «Динамо» дебютировал ещё при Харийсе Витолиньше, тогда как Сергей Орешкин молодому защитнику не слишком доверяет. Все пять матчей, проведённые Артёмом в КХЛ в этом сезоне, пришлись на октябрь. Ни до, ни после его из фарм-клуба не поднимали.

Нападающие

Кирилл Капризов («Салават Юлаев»)


Статистика КХЛ: 37 игр, 15+15, «+8»

Ещё на прошлый чемпионат мира Кирилл Капризов отправлялся в роли одного из лидеров «молодёжки». Выступая за «Кузню», они вместе с Казаковым и Стоа образовывали одно из лучших звеньев прошлого сезона. Теперь Капризов, проданный в «Салават Юлаев», получил опыт игры с самим Линусом Умарком, а личный рекорд результативности побил уже на экваторе чемпионата. Крепко сбитый, нацеленный на ворота, лидер по духу – всё это про новокузнечанина из столицы Башкирии. Будучи вторым снайпером и третьим бомбардиром «Салавата», Капризов едет в Канаду в том же статусе, в котором когда-то пребывали Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов.

Михаил Воробьёв («Салават Юлаев»)


Статистика КХЛ: 36 игр, 3+7, «+2»

Центр первого звена сборной России. Мало того что уже второй год выступает в КХЛ, так ещё и имеет опыт совместной игры с Кириллом Капризовым. Ещё перед сезоном Игорь Захаркин задумал создать молодёжное звено и начал строить его вокруг этой связки. Капризов и Воробьёв далеко не всегда играли вместе, но их сыгранность – большое подспорье для Брагина.
Будучи вторым снайпером и третьим бомбардиром «Салавата», Капризов едет в Канаду в том же статусе, в котором когда-то пребывали Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов.

Александр Полунин («Локомотив»)


Статистика КХЛ: 35 игр, 7+6, «+8»

Если на прошлом МЧМ «железнодорожник» играл с хорошо знакомыми партнёрами по «Локомотиву», то теперь Коршков и Красковский недоступны для турнира 20-летних, а Полунину предстоит выходить на лёд с парочкой из «Салават Юлаева». Впрочем, и это звено наигрывается Брагиным не день, и даже не два. Нельзя сказать, что за год этот юркий и техничный нападающий совершил какой-то прорыв в карьере. Некоторое время Кудашов даже ставил на его место Брендона Козуна. Однако его опыт, полученный в «Локомотиве» и на прошлом чемпионате мира, должен помочь «молодёжке».

Денис Гурьянов («Техас»)


Статистика АХЛ: 25 игр, 4+9, «+1»

У этого воспитанника «Лады» крайне непростая история взаимоотношений с молодёжной сборной России. Перед прошлым МЧМ он рассматривался как игрок основной обоймы, но в контрольном матче с Данией был удалён до конца игры за колющий удар. Эта неосторожность стоила Гурьянову места в сборной. Но даже сменив Тольятти на Техас и повзрослев на год, Денис не получал ровным счётом никаких гарантий от Брагина. За пару месяцев до турнира наставник «молодёжки» сетовал на то, что форвард играет в четвёртом звене фарм-клуба «Далласа» и получает мало игрового времени. Ближе к чемпионату мира ситуация изменилась в лучшую сторону, а Брагин даже отметил, что Гурьянов прибавил в оборонительных действиях.

>>> Брагин: в Баффало тоже начинали МЧМ матчем с канадцами

Яков Тренин («Гатино»)


Статистика CHL: 27 игр, 14+18, «+1»

Ездил на прошлую Суперсерию, где играл в звене со Свечниковым и Лазаревым, однако на чемпионате мира казанскую связку центрил Владислав Каменев. Ни он, ни его одноклубник Виталий Абрамов не произвели впечатления в ноябрьских играх с канадцами, но Тренин, как более взрослый игрок и представитель дефицитной позиции, в итоговую заявку попал, а Абрамов – нет. Челябинцу вменяют не лучшее катание, но в России нет переизбытка центров, поэтому не стоит добровольно отказываться от такого игрока.

Кирилл Ураков («Торпедо»/ «Саров»)


Статистика КХЛ: 32 игры, 1+3, «+1»
Статистика ВХЛ: 1 игра, 0+0, «0»

Молодым игрокам, далёким от образа терминатора, сложно пробиться в состав «Торпедо». Спросите у Шуракова или его бывшего партнёра по «Чайке» Руденкова, который был вынужден отправиться в Хабаровск. Кирилла Уракова пусть и нельзя отнести к «малышам», но он и не типичный игрок Петериса Скудры. Тем ценнее, что нападающий уже провёл за «Торпедо» 32 матча. Высоко котирует его и Брагин, иначе не поставил бы на Суперсерии в первое звено к Волкову и Квартальнову. Матчи с канадцами сложились для нижегородца весьма удачно.

Данила Квартальнов (ЦСКА/ «Звезда»)


Статистика КХЛ: 16 игр, 0+2, «0»
Статистика ВХЛ: 8 игр, 1+1, «-1»

Не стоит обращать внимание на статистику. То, что будучи нападающим Данила Квартальнов забросил всего одну шайбу в двух лигах, не очень показательно. Племянник главного тренера ЦСКА прежде всего незаменим в меньшинстве. Он неплохо развит физически и грамотно играет без шайбы, что ценит как Дмитрий Квартальнов, так и Валерий Брагин. А то, что в арсенале Данилы есть неплохой кистевой бросок, он продемонстрировал на Суперсерии, где выводил сборную России на лёд в качестве капитана.

Павел Карнаухов (ЦСКА/ «Звезда»/ «Красная Армия»)


Статистика КХЛ: 8 игр, 0+1, «-1»
Статистика ВХЛ: 18 игр, 5+11, «+7»
Статистика МХЛ: 2 игры, 0+0, «-1»

Старший брат Павла Карнаухова защищает ворота минского «Динамо» и выступает за сборную Беларуси. Карнаухов-младший родился в Минске, но в качестве хоккейного гражданства выбрал российское. Он играл за юниорскую сборную на Мемориале Глинки и за молодёжную — на Суперсерии, но предстоящий чемпионат мира станет для него первым официальным турниром ИИХФ. После двух сезонов в WHL нападающий приехал в ЦСКА вместе с Иваном Николишиным, и пока его карьера складывается удачнее, чем у сына известного тренера. Карнаухов – третий бомбардир чеховской «Звезды», хотя сыграл намного меньше матчей других «армейских» фарм-клубовцев.

Денис Алексеев (ХК «Рязань»/ ХК «Локо»)


Статистика ВХЛ: 23 игры, 6+10, «+9»
Статистика МХЛ: 4 игры, 1+0, «+4»

Вслед за тройкой Коршков – Красковский – Полунин, которая зажигала в Финляндии, в Канаду могло отправиться другое ярославское звено. На Суперсерии Брагин попробовал сочетание Крикуненко – Алексеев – Юртайкин, но в полном составе до чемпионата мира оно не добралось. Крикуненко отцепили на ранней стадии, а вот центральный нападающий Алексеев в Канаду поедет. Чем он так приглянулся наставнику «молодёжки»? На Суперсерии Денис забросил две шайбы, а куда важнее то, что одинаково органично смотрелся как в сочетании с одноклубниками, так и с легионерами Тянулиным и Коростелёвым.

Данил Юртайкин (ХК «Рязань»/ ХК «Локо»)


Статистика ВХЛ: 20 игр, 7+11, «+7»
Статистика МХЛ: 4 игр, 0+3, «+3»

Наличие Юртайкина в составе на чемпионат мира удивило не меньше, чем отсутствие Коростелева и Тянулина. По сути, он игрок такого же плана, но при этом ниже классом. Кроме того, юный «железнодорожник» не лучшим образом провёл Суперсерию. В Канаде он играл в тройке с одноклубниками, однако даже наличие рядом партнёров по «Локомотиву» не позволило ему раскрыться. С прицелом на чемпионат мира Брагин наверняка держит в уме связку его с Алексеевым.

Кирилл Беляев («Югра»/ «Мамонты Югры»)


Статистика КХЛ: 15 игр, 1+0, «0»
Статистика МХЛ: 4 игр,1+0, «-3»
С небольшими оговорками можно считать Кирилла Беляева первым коренным «мамонтом» в молодёжной сборной России. Через год-два в «молодёжке» должен оказаться воспитанник «Югры» Кирилл Кожевников, а пока в Канаду отправляется уроженец соседнего Сургута. В 17 лет Беляев перебрался из сургутского «Нефтяника» в «Мамонты Югры», за которые выступает уже третий сезон. За главную команду региона Кирилл дебютировал в прошлом сезоне и даже набрал первое очко в КХЛ. Что касается этого сезона, то крупный, почти стокилограммовый форвард, провёл 15 матчей за «Югру», а недавно открыл счёт заброшенным шайбам, огорчив «Витязь». Стал одним из приятных сюрпризов Суперсерии.
Наличие Юртайкина в составе на чемпионат мира удивило не меньше, чем отсутствие Коростелева и Тянулина. По сути, он игрок схожего с ними плана, но при этом ниже классом.

Герман Рубцов («Витязь»/ «Русские Витязи»)


Статистика КХЛ: 15 игр, 0+0, «-4»
Статистика МХЛ: 15 игр, 7+8, «+2»

Наряду с Климом Костиным был одним из самых обсуждаемых игроков «молодёжки». Обоих удалось оставить в России, несмотря на наличие предложений из-за океана. Однако на данный момент у «витязя» Рубцова и динамовца Костина на двоих ноль (!) очков в КХЛ. При этом Герман хотя бы получает какое-то игровое время от Валерия Белова, чего не скажешь про Костина. Клима в итоге прокатили мимо молодёжного чемпионата мира, что можно объяснить совсем ещё юным возрастом, а вот Рубцов едет в Канаду. Хотя и по нему были вопросы. Суперсерию проспект «Филадельфии» провёл неровно, да и где использовать его, в центре или на фланге, до конца неясно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин U20 — Хоккей
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