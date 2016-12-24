Наместников, Ткачёв, Педан и другие, кого не замечал Брагин

Михаил Григорьев. Защитник. МЧМ-2011

Андрей Педан. Защитник. МЧМ-2011, МЧМ-2012

Нападающий, который начинал карьеру в Высшей лиге за «Химик», стал жертвой стереотипов Брагина, который не особо жалует игроков из канадских юниорских лиг.

Иван Верещагин. Защитник. МЧМ-2015

Николай Глухов. Защитник. МЧМ-2015

В год МЧМ-2015 Глухов проводил свой первый сезон в основе «Авангарда», являясь любимчиком Раймо Сумманена. Брагин не взял защитника, постоянно выходящего на лёд в ведущей команде КХЛ, даже на Суперсерию.

Вместо форварда, который в связке с Иваном Барбашевым гремел на весь Квебек и только из-за бюрократической накладки не подписал контракт с «Эдмонтоном», наставник «молодёжки» взял на МЧМ таких работяг, как Лещенко и Брюквин.

Никита Щербак. Нападающий. МЧМ-2015

Даниил Вовченко. Нападающий. МЧМ-2016

Иван Николишин. Нападающий. МЧМ-2016

Накануне стал известен состав молодёжной сборной России на стартующий 26 декабря чемпионат мира. Как это обычно бывает, не обошлось без сюрпризов. Тренерский штаб «молодёжки» принял решение не включать в окончательный состав Никиту Коростелева и Артура Тянулина, успешно выступающих в лиге Онтарио. Коростелёв, помимо всего прочего, был выбран на драфте НХЛ и принимал участие в тренинг-кэмпе «Торонто». Однако ни результативная игра в клубах, ни канадская «прописка», ни высокие оценки скаутов не убедили Валерия Брагина в том, что Коростелев и Тянулин должны поехать в Торонто и Монреаль. В связи с этим мы вспоминаем, кого ещё в разные годы Брагин отцеплял от молодёжной сборной России.: свой первый гол в КХЛ забросил в первом же матче за «Салават Юлаев». После этого застолбил за собой место в составе уфимского клуба, считаясь новым Кириллом Кольцовым. Этого сравнения Григорьев добился за счёт нестандартной и отчасти авантюрной игры в атаке. На Суперсерию в Канаду ездил вместе с будущими героями Баффало, но пробиться в состав той знаменитой «молодёжки» не сумел.: Григорьев попутешествовал по клубам, мог даже взять казахстанское гражданство, но в итоге дебютировал за первую сборную России. По-спортивному злого защитника, который при этом отлично контролирует шайбу, высоко ценит Олег Знарок. Перед этим сезоном Михаил пробовал себя в лагере «Калгари», а накануне дедлайна перешёл из «Адмирала» в «Авангард».: впервые привлёкся Брагиным в молодёжную сборную ещё в 17 лет, накануне победного чемпионата мира в Баффало. Однако в итоговый состав габаритный защитник с ростом под два метра не попал ни тогда, ни на следующий год, когда турнир проводился в Калгари. При этом, выступая в лиге Онтарио, Педан успешно совмещал бойцовскую карьеру и высокую результативность.: прокладывая путь в сильнейшую лигу мира через OHL, ECHL и AHL, в прошлом сезоне Педан наконец-то дебютировал за «Ванкувер». Любопытно, что в некоторых играх главный тренер «Кэнакс» пробовал россиянина на позиции нападающего. Всего в НХЛ провёл 13 матчей. В текущем сезоне несколько раз вызывался из фарм-клуба, но шанса проявить себя в игре за «Ванкувер» пока не получил.: как и в случае с Педаном, племянник Вячеслава Козлова съездил на две Суперсерии под руководством Брагина. Разница в том, что Наместников на год старше Педана, а значит, изначально имел больше шансов поехать в Баффало, не говоря уже о Калгари. Однако сыграв за сборную всего один матч, не смог доказать, что на голову выше других кандидатов. Нападающий, который начинал карьеру в Высшей лиге за «Химик», стал жертвой стереотипов Брагина, который не особо жалует игроков из канадских юниорских лиг. На момент чемпионатов мира 2011 и 2012 годов Владислав выступал в лиге Онтарио, где набирал больше очка за игру.: удивительно, но до Кубка мира, где Наместников сыграл этой осенью, 24-летний форвард не выступал ни на юниорском, ни на молодёжном, ни на взрослом чемпионате мира. По сути, Суперсерия 2012 года была последним турниром, на котором Владислав выходил на лёд в форме сборной России. Сегодня он если и не звезда «Тампы-Бэй», то крепкий игрок основы клуба НХЛ, отличающийся своей универсальностью.: в свой первый сезон в КХЛ довольно-таки неожиданно стал получать по 20 минут в среднем за матч и выходить в спецбригаде большинства родного «Витязя». Накануне чемпионата мира оказался частью многоходовой сделки между СКА и «Сибирью» по переходу Микко Коскинена, но Брагин предпочёл ему других защитников.: основной защитник «Сибири», регулярно выходит в большинстве и ведущих парах новосибирской команды. Под руководством Андрея Скабелки стал бронзовым призёром розыгрыша Кубка Гагарина.: за два года до молодёжного чемпионата мира в Торонто и Монреале был защитником первой пары юниорской сборной на домашнем турнире в Сочи. Более того, стал вторым по результативности защитником турнира. В год МЧМ-2015 Глухов проводил свой первый сезон в основе «Авангарда», являясь любимчиком Раймо Сумманена. Брагин не взял защитника, постоянно выходящего на лёд в ведущей команде КХЛ, даже на Суперсерию.: за текущий сезон Глухов сменил три команды, проследовав из родного Челябинска во Владивосток транзитом через Новосибирск. В «Сибири» выходил на реализацию большинства и даже забил первый гол в КХЛ, но вынужден был вернуться из скрытой аренды.: за год до чемпионата мира в Торонто и Монреале воспитанника «Авангарда» уже прокатил мимо сборной Михаил Варнаков, известный своим своеобразным вкусом в выборе игроков. Вслед за Варнаковым умного, но не габаритного Ткачёва забраковал и Брагин, сославшись на то, что Владимир не набрал оптимальных кондиций после травмы. Вместо форварда, который в связке с Иваном Барбашевым гремел на весь Квебек и только из-за бюрократической накладки не подписал контракт с «Эдмонтоном», наставник «молодёжки» взял на МЧМ таких работяг, как Лещенко и Брюквин.: после неудачного прошлого сезона, который для Ткачёва был смазан из-за травм, оказался в «Адмирале», где наконец-то раскрыл свой потенциал на взрослом уровне. Омич, который когда-то становился вторым бомбардиром юниорского чемпионата мира после Коннора Макдэвида, прописался в первом звене приморской команды. Его связка со словенцем Саболичем стала главной ударной силой «моряков», а сам Ткачёв был признан лигой лучшим новичком сентября.: Окулов с трудом пробивался в основной состав «Сибири», но при этом являлся одной из ярчайших звёзд МХЛ. Отправившись на Суперсерию, стал вторым бомбардиром «молодёжки». Проявил себя лидером, забивая в критические моменты матчей, но Брагин решил взять на чемпионат мира не его, «армейца» Шарова. Считается, что наставника «молодёжки» не устраивала игра сибиряка в обороне.: один из лучших исполнителей буллитов в КХЛ, а с недавних пор второй центрфорвард «Сибири» после Максима Шалунова. В ноябре креативный нападающий дебютировал за национальную команду, сыграв один матч на Кубке Карьяла. Во время дерби с «Авангардом» за Окуловым наблюдал скаут «Чикаго», специально приехавший в Новосибирск ради него и Шалунова.: парень, который совсем недавно выступал за «Капитан» из Ступино, стал сенсацией Западной хоккейной лиги. В сезоне-2013/14 оказался лучшим бомбардиров среди всех новичков WHL, а на следующий год набрал 82 очка! Это стало недостаточным аргументом для Брагина. Форвард, выбранный «Монреалем» в первом раунде драфта, остался без чемпионата мира.: Щербак регулярно привлекается в тренинг-кэмпы «Монреаля», но пока не сыграл ни одного матча в НХЛ. Зато с девятью голами в этом сезоне он третий снайпер фарм-клуба «Канадиенс». Дебют в сильнейшей лиге мира, скорей всего, не за горами.: проводил первый сезон в КХЛ, сходу став партнёром Павла Бучневича и Юрия Трубачёва. С главной звёздочкой «Северстали» и капитаном образовывал ведущую тройку череповецкой команды. Однако неудачная игра на Суперсерии (показатель полезности «-6») лишила его и динамовца Кирилла Пилипенко возможности сыграть на чемпионате мира в Финляндии.: продолжает выступать за «Северсталь» и уже побил личный рекорд результативности в 12 очков. На данный момент является третьим бомбардиром команды Александра Гулявцева.: сын Андрея Николишина выступал в Западной хоккейной лиге и был лучшим бомбардиром своей команды. Не самый габаритный, но техничный нападающий набрал 82 очка в сезоне-2015/16. За два матча на Суперсерии неплохо себя проявил в атаке, отдал голевую передачу, но не убедил Брагина, что он сильнее конкурентов.: пока карьера Ивана складывается не так успешно, как у его отца, который в 20 лет вовсю играл за «Динамо». Николишин-младший в этом же возрасте не может пробиться в основной состав ЦСКА. Вернувшись этим летом в родной клуб, юный «армеец» преимущественно выступает в Высшей лиге.