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175 лет назад 2016
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Билеты, расписание игр, трансляции молодёжного чемпионата мира — 2017
Фото: РИА «Новости»
Текст: Роман Соловьёв

Гид по МЧМ-2017. Как лучше всего провести новогодние каникулы

В каком формате пройдут овертаймы, в каком городе пройдут решающие матчи турнира и кто сыграет на молодёжном чемпионате мира 2017 года.
24 декабря 2016, суббота. 19:10. Хоккей

Что за турнир


Молодёжный чемпионат мира – турнир для игроков не старше 20 лет, официально проводящийся с 1977
года. Если суммировать советскую и российскую эпоху, то на счету отечественных хоккеистов 34 медали этого турнира – больше, чем у других участников. По числу золотых медалей лидируют хоккеисты сборной Канады – у них 16 наград высшей пробы. Действующими чемпионами мира являются игроки сборной Финляндии.

Расписание турнира


Групповой этап пройдёт с 26 по 31 декабря. 2 января 2017 года состоятся четвертьфиналы турнира, 4-го – полуфиналы, а 5 января – матч за третье место и финал. В группе сборная России сыграет в следующее время.

Указано московское время

27 декабря
04:00 Канада – Россия

28 декабря
00:00 Латвия – Россия

29 декабря
23:30 Россия – США

1 января
04:00 Россия – Словакия

Где смотреть


Следить за матчами можно будет на нашем сайте, журналисты «Чемпионата» организуют лайв-трансляции встреч сборной России. Также матчи турнира покажет «Матч ТВ».

Как попасть


Живьём матчи турнира можно посмотреть в Торонто и Монреале. Сборная России проведёт матчи группового этапа в Торонто в Air Canada Centre (вместимость – 19 746 зрителей), домашней арене клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», где недавно прошёл Кубок мира. Четвертьфинальную встречу с большой долей вероятности россияне проведут там же. Два полуфинала, матч за третье место и финал пройдут в Монреале в Bell Centre (21 273), где играет «Монреаль Канадиенс».
Билеты на матчи турнира стоят от 30 канадских долларов, что составляет примерно 1400 рублей.
Билеты на матчи турнира стоят от 30 канадских долларов, что составляет примерно 1400 рублей. Всё ещё возможно купить билеты на финал турнира, самый дешёвый сейчас стоит 95 долларов.

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В каком формате пройдёт МЧМ


В турнире примут участие десять сборных, которые разбиты на две группы по пять команд. На групповом этапе каждая сыграет с каждой командой своей группы по одной встрече. Четыре сильнейшие выйдут в четвертьфинал, где сыграют крест-накрест с командами другой группы. Пятые команды групп сыграют между собой серию до двух побед, чтобы остаться в элите. Проигравшую команду в элитной группе заменит сборная Беларуси.
На групповом этапе впервые на турнирах под эгидой ИИХФ овертаймы пройдут в формате «три на три».
На групповом этапе впервые на турнирах под эгидой ИИХФ овертаймы пройдут в формате «три на три». На других стадиях, за исключением финала, овертаймы будут длиться 10 минут в формате «четыре на четыре». В случае если финальная встреча перейдёт в овертайм, дополнительный отрезок будет длиться 20 минут и на льду будут находиться по пять полевых хоккеистов от каждой из команд. Если в овертайме на любой стадии исход матча не был решён, команды будут пробивать буллиты.

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Кто сыграет на МЧМ


На турнире сыграют 10 команд. В группе А будут играть сборные Чехии, Дании, Финляндии, Швеции и Швейцарии, в другом квинтете – команды России, США, Канады, Словакии и Латвии.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин, который всегда доводил команду до финала турнира, выбрал следующих хоккеистов.

Вратари: Антон Красоткин («Локо»), Владислав Сухачёв («Челмет»), Илья Самсонов («Металлург» Мг);

защитники: Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Сергей Зборовский («Реджайна»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Михаил Сергачёв («Виндзор»), Егор Рыков (СКА), Артём Волков («Динамо» Бшх);

нападающие: Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо» НН), Данила Квартальнов (ЦСКА), Александр Полунин («Локомотив»), Кирилл Беляев («Югра»), Герман Рубцов («Витязь»), Павел Карнаухов (ЦСКА), Денис Алексеев («Адмирал»), Данил Юртайкин («Рязань»), Михаил Воробьёв («Салават Юлаев»), Яков Тренин («Гатино»), Денис Гурьянов («Техас»).

В других сборных стоит последить за следующими хоккеистами: финнами Олли Юолеви и Хенриком Боргстрёмом, чехами Даниэлем Владаржем и Адамом Мусилом, шведами Расмусом Далином, Джоэлем Эрикссоном Эком и Александром Нюландером, американцами Клэйтоном Келлером и Киффером Беллоузом, а также канадцами Пьером-Люком Дюбуа, Мэттом Бэрзалом и Диланом Строумом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин
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24 декабря 2016, суббота
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