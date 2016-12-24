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175 лет назад 2016
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«Матч будущего» в Нижнем Новгороде между «Торпедо» и «Локомотивом»
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Макфлай в гостях у «Торпедо». Каким будет хоккей в 2046 году

Недавно «Торпедо» сыграло ретроматч с «Динамо». На этом в Нижнем решили не останавливаться, и провели игру с «Локомотивом» в стиле будущего.
24 декабря 2016, суббота. 21:05. Хоккей

Прекрасные воспоминания прошлых лет


В последнее время КХЛ захлестнула целая волна ретроматчей. В четверг «Торпедо» провело в советском стиле домашний матч с московским «Динамо». Событие, к которому эта игра была приурочена, всем известно – 22 декабря 1946 года в нашей стране состоялся первый официальный хоккейный матч. 70-летний юбилей отечественной шайбы в Нижнем отметили на широкую ногу. Стиль «ретро» соблюдался во всём, даже в малейших деталях.
Фото: ХК "Торпедо"
Такие афиши, как в старые времена, зазывали болельщиков на трибуны поддержать родную команду.
Фото: ХК "Торпедо"
Также в фойе Дворца спорта прошла выставка известного нижегородского фотографа Сергея Аристова, на которой было представлено 120 снимков, на которых запечатлена эпоха 1970-1980-х годов.

Главным героем предматчевой программки стал заслуженный ветеран нижегородского хоккея, игравший за «Торпедо» с 1957 по 1971 годы Валерий Кормаков. На её страницах Валерий Иванович поделился воспоминаниями о своих игроцких годах. Первые 999 счастливых обладателей программок получили в подарок по магниту с изображением прославленного защитника.
Фото: ХК "Торпедо"
А перед матчем под сводами «Нагорного» состоялась торжественная церемония поднятия стягов двух прославленных хоккеистов горьковского «Торпедо» — Валерия Кормакова и Александра Рогова, которые в 1961 году в составе клуба стали серебряными призёрами чемпионата СССР.
Фото: ХК "Торпедо"
На ней присутствовали их воспитанники – чемпион мира Михаил Варнаков и олимпийский чемпион Александр Скворцов, а также, вдова Александра Михайловича Ирина Алексеевна.

Специально для болельщиков было приготовлено прекрасное световое шоу, в котором было рассказано об основных вехах в истории клуба.

Мы в будущем!


Но в Нижнем Новгороде решили не ограничиваться ретро-тематикой. Буквально за два дня Дворец спорта «Нагорный» проделал путь в 100 лет – из 1946 в 2046 год. На входе зрителей, вместе с привычными полицейскими и стюардами приветствовали вот такие странные инопланетные существа.
Фото: Владислав Уткин, "Чемпионат"
Они же, видя неподдельный интерес к себе со стороны болельщиков, фотографировались с ними в фойе.
Фото: Владислав Уткин, "Чемпионат"
Вообще, поклонники хоккея не скучали в тот день. Для них был оборудован специальный столик с капсулой, в которую любой желающий мог бросить бумажку с пожеланием. А вскроют эту капсулу ровно через тридцать лет – в 2046 году, когда клубу, да и всему нашему хоккею исполнится сто лет.
Фото: Владислав Уткин, "Чемпионат"
Дальше – больше. Кто из нас в детстве или юности не смотрел известную трилогию Роберта Земекиса «Назад в
будущее», где 17-летний подросток Марти Макфлай рассекал на велиполепном DeLorean DMC12 по просторам времени? Болельщики, собравшиеся в субботу посмотреть хоккей, могли отчасти почувствовать себя в роли известного героя, ведь в фойе была выставлена та самая машина, на которой Марти совершал невозможное, путешествуя по пространственно-временному континууму! Причём, именно эта машина снималась в фильмах! Нижегородские болельщики смогли во всех смыслах прикоснуться к истории мирового кинематографа. Вокруг ДеЛореана собралась целая толпа из желающих потрогать знаменитый аппарат и сфотографироваться с ним.
Фото: ХК "Торпедо"
Но время начала матча неумолимо приближалось, а значит, любителям хоккея пора было отправляться на трибуны. И там их тоже ждало много интересного. Ожидание игры скрасило выступление группы «Покровский», которая впервые исполнила свою новую песню про «Торпедо».

А затем на льду произошло настоящее фрик-шоу! Те же самые инопланетяне, которые встречали люде на входе и фотографировались с ними в холле, объединились со своими друзьями из других галактик, и выдали зажигательные танцы на льду. Получилось красиво.
Интересно был обставлен и выход команд на лёд. Так, например, «Локомотив» вышел под «Имперский марш» из «Звёздных войн». А «Торпедо» предстало перед болельщиками в специально сделанной к этому матчу форме из будущего.
Фото: ХК "Торпедо"

«Локомотив» подпортил праздник


Итак, первая в истории нашего хоккея игра будущего началась! И старт удачнее выдался для торпедовцев. Минуты не прошло, а трибуны «Нагорного» уже слились в едином радостном крике. Картер Эштон удачно подключился на дальнюю штангу и открыл счёт в матче. Затем инициативу к рукам прибрал «Локомотив», воспользовавшись тем, что хозяева несколько раз излишне жёстко сыграли у себя в зоне. Был момент, когда подопечные Скудры остались на полторы минуты втроём против пятерых ярославцев. И капитан гостей Стаффан Кронвалл отличным кистевым броском выровнял положение. До первого перерыва счёт не изменился.

Во второй трети матча уже настала очередь «Локомотива» диктовать условия. В начале двадцатиминутки Владислав Картаев подхватил шайбу в средней зоне, вошёл во владения нижегородцев и бросил по воротам. Бросок получился несильным, но Проскуряков, защищавший ворота топедовцев в этой встрече, не смог с ним справиться, после чего Петерис Скудра заменил Илью на Михаила Бирюкова. Тот оправдал доверие тренера, пару раз спася свою команду по ходу второго периода. «Торпедо» несколько раз было близко к тому, чтобы сравнять счёт, но Николаю Жердеву помешала штанга, а ещё в ряде случаев хорошо сыграла защита «железнодорожников». К голу поближе было «Торпедо», но на последней секунде периода третью забросил «Локомотив». Максим Тальбо был оставлен защитниками на пятачке в одиночестве. Канадец получил передачу из угла зону и, переиграв Бирюкова, поставил перед хозяевами довольно тяжёлую задачу на заключительную треть основного времени.

Третий период ничего в матче кардинально не поменял. Торпедовцы пытались изменить ход встречи, но, по сравнению с первыми двумя игровыми отрезками, пропала острота, а «Локомотив» спокойно довёл дело до победы. Гости победили в матче будущего со счётом 3:1, но запомнился он, прежде всего, своим антуражем. Будет о чём вспомнить в 2046 году!
Фото: ХК "Торпедо"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК Торпедо КХЛ Фото
Новости. Хоккей
24 декабря 2016, суббота
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