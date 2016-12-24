Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Макфлай в гостях у «Торпедо». Каким будет хоккей в 2046 году

Недавно «Торпедо» сыграло ретроматч с «Динамо». На этом в Нижнем решили не останавливаться, и провели игру с «Локомотивом» в стиле будущего.