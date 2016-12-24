Кареев отправился к Назарову, «Сочи» и «Витязь» рвутся в плей-офф

«Сочи» прервал серию поражений

«Витязь» одолел «Спартак» и обострил борьбу в восьмёрке

Пекинская засуха

«Локомотив» в погоне за «Торпедо»

Кареев – в «Нефтехимике»

Командасмогла завершить серию из четырёх поражений, очень уверенно отыгравдомашний матч с московским «Динамо». Команды нанесли практически равное количество бросков, но «Сочи» бережнее отнёсся к созданным голевым моментам. Первая шайба влетела в воротауже на 22-й секунде встречи, когдамощным броском в касание замкнул передачу Костицына. К середине первого периода «Динамо» уступало уже с разницей в две шайбы, но смогло взвинтить темп, и на стартовой минуте второго отрезка счёт на табло был уже равный.Ключевым отрезком стал конец второго периода, когда южане вновь завладели инициативой и удачно выстрелили «дуплетом». Дальний бросок Мамкина вторично вывел «Сочи» вперёд, а гол Мамашева в большинстве за 9 секунд до второго перерыва стал для хозяев победным. Этот успех позволил команде Буцаева не выпасть из гонки за кубковой путёвкой: сочинцы отстают от идущего седьмым «Витязя» на три очка, но имеют на один сыгранный матч больше.Красно-белые не смогли воспользоваться энергетическим импульсом, который придала «Спартаку» победа в день 70-летия. В гости к командеприехал «Витязь» — один из прямых конкурентов за путёвку в плей-офф, и победа в этом принципиальном матче досталась подмосковной команде. Уже к первому перерыву «Витязь» обеспечил себе солидное преимущество в три шайбы, воспользовавшись удалениями хозяев.Сменанане принесла «Спартаку» ожидаемой встряски. На протяжении всего оставшегося времени спартаковцы методично старались доставить гостям неприятности, но отставание оказалось слишком велико, чтобы возродить интригу. Драка, случившаяся в концовке между, завершилась боевой ничьей и на итоговый результат влияния не оказала. «Подрался от злости — не на соперника, а на свою команду. Не хочу выносить сор из избы, но некоторые вещи просто непозволительные, поэтому получилась потасовка», —Потерпев третье поражение в четырёх матчах, «Спартак» остался на десятом месте в Западной конференции, отставая от кубковой ватерлинии на 10 очков.Четвёртая в сезоне встреча «Куньлуня» и «Амура» получилась самой скупой на голы, которых посетители пекинского «Ле Спортс-центра» за 65 минут игрового времени так и не увидели. Осторожная игра, с минимум опасных моментов могла бы завершиться в овертайме, но «Куньлунь», ставший первым победителем в формате дополнительного времени «три на три», не сумел переиграть, несмотря на большее количество бросков. В серии буллитов у «Амура» великолепно сыграли все трое бьющих –реализовали свои попытки.Успешная игра в Нижнем Новгороде позволила «Локомотиву» выйти на четвёртую строчку в Западной конференции и стать главным преследователем «Торпедо», которое расположилось на одну позицию выше. Нижегородцы усилиямиоткрыли счёт уже на первой минуте, но развить преимущество им помешали удаления. Четыре минуты спустя Кронвалль реализовал большинство «пять на три» и сравнял счёт, а когда на старте второго периода Картаев вторично пробил Проскурякова, главный тренер хозяеврешился на замену голкипера – в воротах появился«Хотели встряхнуть немножко команду. До второго гола игра была равная. Наверное, где-то мы больше бросали, где-то у нас было больше моментов. Илюха не особо уверенно играл, и Мишка получил этот шанс», —. Точку в матче поставил, реализовав ещё одно большинство за секунду до окончания второго периода.Первым обменом перед грядущим закрытием трансферного окна в КХЛ стал. В обратном направлении проследовал, а помимо этого клуб из Нижнекамска выплатит денежную компенсацию. 22-летний Кареев в нынешнем регулярном чемпионате провёл за новокузнечан 27 игр при проценте отражённых бросков 93,4 и коэффициенте полезности 2,50. Напомним, нижнекамцы недавно заключили соглашение с 30-летним голкипером, но пункта о запрете обмена в его контракте нет. Таким образом, перед дедлайном руководство команды может обменять Касутина.