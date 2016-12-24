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Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
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Хоккейные итоги дня. 24 декабря. Кареев обменян в «Нефтехимик»
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

Кареев отправился к Назарову, «Сочи» и «Витязь» рвутся в плей-офф

Трансфер голкипера «Кузни» Андрея Кареева стал первой сделкой перед дедлайном, а победы «Сочи» и «Витязя» обострили борьбу за плей-офф.
24 декабря 2016, суббота. 22:15. Хоккей

«Сочи» прервал серию поражений


Команда Вячеслава Буцаева смогла завершить серию из четырёх поражений, очень уверенно отыграв
домашний матч с московским «Динамо». Команды нанесли практически равное количество бросков, но «Сочи» бережнее отнёсся к созданным голевым моментам. Первая шайба влетела в ворота Александра Лазушина уже на 22-й секунде встречи, когда Евгений Скачков мощным броском в касание замкнул передачу Костицына. К середине первого периода «Динамо» уступало уже с разницей в две шайбы, но смогло взвинтить темп, и на стартовой минуте второго отрезка счёт на табло был уже равный.

Ключевым отрезком стал конец второго периода, когда южане вновь завладели инициативой и удачно выстрелили «дуплетом». Дальний бросок Мамкина вторично вывел «Сочи» вперёд, а гол Мамашева в большинстве за 9 секунд до второго перерыва стал для хозяев победным. Этот успех позволил команде Буцаева не выпасть из гонки за кубковой путёвкой: сочинцы отстают от идущего седьмым «Витязя» на три очка, но имеют на один сыгранный матч больше.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2016, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
5 : 3 2:1, 2:1, 1:1
Динамо М
Москва
1:0 – Скачков (Костицын) – 00:22 (5x5), 2:0 – Петерссон (Костицын, Игнатушкин) – 09:08 (5x4), 2:1 – Фёдоров (Кашпар) – 15:43 (5x5), 2:2 – Карпов (Никулин, Карсумс) – 20:06 (5x5), 3:2 – Мамкин (Костицын, Игнатушкин) – 31:54 (5x5), 4:2 – Мамашев (О'Делл, Максвелл) – 39:30 (5x4), 5:2 – Падакин – 44:42 (5x5), 5:3 – Кокарев (Подшендялов) – 48:20 (5x5)

«Витязь» одолел «Спартак» и обострил борьбу в восьмёрке


Красно-белые не смогли воспользоваться энергетическим импульсом, который придала «Спартаку» победа в день 70-летия. В гости к команде Алексея Ярушкина приехал «Витязь» — один из прямых конкурентов за путёвку в плей-офф, и победа в этом принципиальном матче досталась подмосковной команде. Уже к первому перерыву «Витязь» обеспечил себе солидное преимущество в три шайбы, воспользовавшись удалениями хозяев.

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Смена Маркуса Свенссона на Никиту Беспалова не принесла «Спартаку» ожидаемой встряски. На протяжении всего оставшегося времени спартаковцы методично старались доставить гостям неприятности, но отставание оказалось слишком велико, чтобы возродить интригу. Драка, случившаяся в концовке между Артёмом Ворониным и Станиславом Романовым, завершилась боевой ничьей и на итоговый результат влияния не оказала. «Подрался от злости — не на соперника, а на свою команду. Не хочу выносить сор из избы, но некоторые вещи просто непозволительные, поэтому получилась потасовка», — сказал после матча Воронин.

Потерпев третье поражение в четырёх матчах, «Спартак» остался на десятом месте в Западной конференции, отставая от кубковой ватерлинии на 10 очков.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2016, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 5 0:3, 1:1, 1:1
Витязь
Московская область
0:1 – Копейкин (Кемпе, Аалтонен) – 09:31 (5x4), 0:2 – Горак (Ержабек, Аалтонен) – 15:34 (5x4), 0:3 – Панков (Швец-Роговой) – 19:49 (5x5), 1:3 – Дыбленко (Бердников, Стэплтон) – 30:45 (5x5), 1:4 – Выглазов (Чернов) – 35:06 (5x5), 2:4 – Шмелёв (Лещенко) – 47:53 (4x4), 2:5 – Горак (Чернов) – 57:42 (en)

Пекинская засуха


Четвёртая в сезоне встреча «Куньлуня» и «Амура» получилась самой скупой на голы, которых посетители пекинского «Ле Спортс-центра» за 65 минут игрового времени так и не увидели. Осторожная игра, с минимум опасных моментов могла бы завершиться в овертайме, но «Куньлунь», ставший первым победителем в формате дополнительного времени «три на три», не сумел переиграть Юху Метсолу, несмотря на большее количество бросков. В серии буллитов у «Амура» великолепно сыграли все трое бьющих – Зогорна, Вячеслав Ушенин и Бывальцев реализовали свои попытки.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2016, суббота. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Амур
Хабаровск
0:1 – Бывальцев – 65:00 ( ПБ)

«Локомотив» в погоне за «Торпедо»


Успешная игра в Нижнем Новгороде позволила «Локомотиву» выйти на четвёртую строчку в Западной конференции и стать главным преследователем «Торпедо», которое расположилось на одну позицию выше. Нижегородцы усилиями Картера Эштона открыли счёт уже на первой минуте, но развить преимущество им помешали удаления. Четыре минуты спустя Кронвалль реализовал большинство «пять на три» и сравнял счёт, а когда на старте второго периода Картаев вторично пробил Проскурякова, главный тренер хозяев Петерис Скудра решился на замену голкипера – в воротах появился Михаил Бирюков.

«Хотели встряхнуть немножко команду. До второго гола игра была равная. Наверное, где-то мы больше бросали, где-то у нас было больше моментов. Илюха не особо уверенно играл, и Мишка получил этот шанс», — сказал Скудра. Точку в матче поставил Максим Тальбо, реализовав ещё одно большинство за секунду до окончания второго периода.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2016, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 3 1:1, 0:2, 0:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Эштон (Грачёв) – 00:55 (5x5), 1:1 – Кронвалль (Накладал, Локтионов) – 04:40 (5x3), 1:2 – Картаев – 22:00 (5x5), 1:3 – Тальбо (Накладал, Кронвалль) – 39:59 (5x4)

Кареев – в «Нефтехимике»


Первым обменом перед грядущим закрытием трансферного окна в КХЛ стал переход голкипера новокузнецкого «Металлурга» Андрея Кареева в «Нефтехимик». В обратном направлении проследовал Рафаэль Хакимов, а помимо этого клуб из Нижнекамска выплатит денежную компенсацию. 22-летний Кареев в нынешнем регулярном чемпионате провёл за новокузнечан 27 игр при проценте отражённых бросков 93,4 и коэффициенте полезности 2,50. Напомним, нижнекамцы недавно заключили соглашение с 30-летним голкипером Иваном Касутиным, но пункта о запрете обмена в его контракте нет. Таким образом, перед дедлайном руководство команды может обменять Касутина.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Амур ХК Витязь ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо Андрей Кареев Обзор главных событий дня
Новости. Хоккей
24 декабря 2016, суббота
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21:34 Опубликован окончательный состав сборной США на МЧМ-2017
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20:37 Нападающий Шиннимин перешёл в «Барыс» из чемпионата Швейцарии
20:35 Горак: выход в плей-офф зависит теперь от самих игроков «Витязя»
20:35 Скудра: основная причина поражения «Торпедо» — много слабых игроков в составе
20:21 Толпеко: «Витязь» не перевозил «Спартак», после 0:3 можно было отыграться
20:18 Воронин: в матче с «Витязем» мы показали, как мы хотим в плей-офф
20:15 Панков: в голе в ворота «Спартака» есть элемент везения, но везёт сильнейшим
20:11 Ярушкин: после перерыва у «Спартака» тренировались 12 человек, остальные болели
20:10 Белов: «Витязь» хорошо провёл первый период, у «Спартака» игра сломалась
19:57 Нападающий «Айлендерс» Грабовский надеется скоро вернуться на лёд
19:55 Драка на льду и вязаный шлем — в фотообзоре матча «Спартак» — «Витязь»
19:40 Кудашов: «Торпедо» агрессивно начало, но мы собрались и здорово сыграли в атаке
19:40 «Торпедо» проиграло «Локомотиву» в Нижнем Новгороде
19:33 Дубль Горака помог «Витязю» одержать победу над «Спартаком»
19:24 «Сочи» обыграл московское «Динамо» и прервал серию поражений
19:11 «Спартак» — «Витязь»: Воронин подрался с Романовым
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