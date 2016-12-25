От Тарасенко до Анисина. Топ-10 сделок перед дедлайном КХЛ

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Ондржей Немец и Андреас Энгквист стали игроками ЦСКА
После того как дедлайн КХЛ был перенесён с января на конец декабря, многие сделки стали совершаться перед паузой на Евротур или во время неё. Так, в конце декабря 2014 года было понятно, что подмосковному «Атланту» для выживания будет необходимо распродавать своих лидеров. Перед паузой на Кубок Первого канала они продали в ЦСКА двух ведущих хоккеистов – защитника Немца и форварда Энгквиста. Оба хоккеиста не принесли большой пользы, а их команда вылетела во втором раунде плей-офф.
Ян Марек перешёл в «Атлант»
В конце регулярного чемпионата сезона-2010/11 московский ЦСКА — и в это трудно поверить сейчас — начал раздавать своих лидеров. Они расторгли контракт с Вячеславом Козловым, а также обменяли чеха Яна Марека в подмосковный «Атлант» на выбор на драфте КХЛ. В том плей-офф Марек и Козлов встретились в финале Кубка Гагарина, победу в этом споре праздновал Козлов, выступавший за «Салават Юлаев». В том плей-офф Марек набрал за 20 матчей 17 (7+10) очков и был одним из тех игроков, кто привёл «Атлант» к высшему достижению в истории.
Бучневич – в СКА!
В прошлом сезоне «Северсталь» в очередной раз не попадала в плей-офф, а их лидер Павел Бучневич раздумывал о том, чтобы отправиться за океан выступать в системе клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Попытку сохранить талантливого хоккеиста в России предпринял СКА, обменяв форварда из Череповца за денежную компенсацию. Помочь в плей-офф Павел петербуржцам не смог, а летом СКА не удержал форварда и он всё же уехал в Северную Америку.
Спустя год «Авангард» больше выиграл от обмена Широкова на Хохрякова и Бурдасова, чем СКА.
СКА отдаёт Бурдасова и Хохрякова ради Широкова
Топ-клубы лиги не так часто проводят крупные сделки, в основном они покупают игроков. Поэтому обмен между СКА и «Авангардом», состоявшийся в прошлом году, был очень интересным. Возможно, уже тогда петербуржцы строили команду под будущего тренера Олега Знарка, у которого Широков был одним из проверенных бойцов в сборной. Ради него они отдали форварда Антона Бурдасова, проводившего один из лучших сезонов в своей карьере, а также Петра Хохрякова. Спустя год понятно, что «Авангард» больше выиграл от этого обмена, чем проиграл.
Рука помощи ЦСКА для «Спартака»
До покупки Энгквиста и Немца московский ЦСКА годом ранее отметился подобным же обменом. В сезоне-2013/14 московский «Спартак» терпел финансовое бедствие, и перед плей-офф ЦСКА протянул им руку финансовой помощи. Игроками «армейцев» стали вратарь Джефф Гласс и защитник Дерон Куинт. Толку от них было немного: ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ.
Варнаков и Осипов усилили СКА на флажке
В последний день дедлайна КХЛ в сезоне-2012/13 СКА заметно усилил свои ряды. В один день они совершили сразу несколько крупных сделок. Одной из них был переход из подмосковного «Атланта» защитника Александра Осипова, который в том сезоне поиграл за «Амур», «Атлант» и даже числился игроком «Ак Барса». Второй сделкой стал обмен форварда Михаила Варнакова из нижегородского «Торпедо» на выбор на драфте КХЛ. В плане личной статистикой тот сезон для Варнакова стал лучшим в карьере. СКА же уступил в финале конференции московскому «Динамо».
Галимов – в Казань, Петров – в Москву
У прошлогоднего ЦСКА был один ценный актив, они почти всю «регулярку» провели с тремя вратарями, и с одним из них можно было остаться. Лишним оказался Станислав Галимов, которого обменяли в «Ак Барс» на спортивные права на Кирилла Петрова. Нападающий Петров начал прошлый сезон в Северной Америке в системе клуба «Айлендерс», но дела пошли не так, как хотелось, а возвращаться в Казань он не хотел. Стороны пришли к соглашению и провернули один из лучших обменов, совершённых в последний день дедлайна.
Анисин помог «Динамо» взять Кубок Гагарина
В январе 2012 года про Михаила Анисина не слышали ничего плохого, всем было известно только его сольное выступление на Матче звёзд в Риге. Перед дедлайном московское «Динамо» получило Анисина из подмосковного «Витязя». Вместе с «Динамо» в том сезоне Анисин смог выиграть свой первый Кубок Гагарина, став лучшим снайпером в плей-офф и показав тогда рекордную результативность. Пути игрока и клуба разошлись уже через несколько месяцев после триумфа, да так, что форвард стал героем больше светской хроники.
Переход Сорокина в ЦСКА — один из лучших обменов в дедлайн на перспективу.
ЦСКА купил Сорокина у «Кузни»
За два дня до старта МЧМ-2015 и за день до окончания дедлайна московские «армейцы» купили у новокузнецкого «Металлурга» голкипера Илью Сорокина. Присоединился к новой команде он спустя несколько недель после того, как выиграл серебро молодёжного чемпионата мира. В том сезоне молодой голкипер только вливался в коллектив, но уже в следующем году стал основным голкипером московского ЦСКА, сборной России и лучшим вратарём в КХЛ. И это один из лучших обменов в дедлайн на перспективу.
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Владимир Тарасенко мог перейти из новосибирской «Сибири» в московское «Динамо», но выбор всё же пал на питерский СКА .
СКА выменял Тарасенко
Самый громкий обмен перед дедлайном случился в 2012 году. По слухам, молодой форвард Владимир Тарасенко мог перейти из новосибирской «Сибири» в московское «Динамо», но выбор всё же пал на питерский СКА. Молодой форвард легко влился в коллектив и стал лидером уже новой команды в плей-офф. Правда, их поход за Кубком Гагарина получился не очень удачным: в финале конференции они проиграли московскому «Динамо».