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Дедлайн в КХЛ. Налимов в «Сибири», «Салават» ждёт Мертля. LIVE!

В полночь с 25 на 26 декабря в КХЛ закроется трансферное окно. Все главные переходы, обмены и расторжения контрактов – в нашем онлайне.