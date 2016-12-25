Дедлайн в КХЛ. Налимов в «Сибири», «Салават» ждёт Мертля. LIVE!

19:45. Лучший снайпер и бомбардир «моряков»Роберт Саболич подписал новый контракт с «Адмиралом» до 30 апреля 2018 года.
19:30. Сделка по Моррисонну официально подтверждена, но и это ещё не всё.
19:20. Очередная сделка с участием «Медвешчака». На сей раз «медведи» расстались с канадским защитником Шоном Моррисонном, который отправился в «Адмирал». Логически появляется вопрос: а кто будет играть в Загребе и нужны ли такие команды в КХЛ? Ничего не меняется из года в год.
18:55. А вот и трансферная новость! Защитник Александр Микулович возвращается в «Трактор». 20-летний хоккеист является воспитанником челябинского клуба, но последние годы выступал за океаном. В межсезонье Микулович подписал контракт с «Куньлунем».
18:30. Скорее всего закончило активность на рынке «Торпедо». Как сообщил нам источник в нижегородском клубе, всех, кого хотели взять и обменять, уже взяли и обменяли. Последним, вероятно, стал Воробьёв, ушедший в «Сибирь».
18:05. Притихла «Магнитка», усилившаяся Томми Санталой, которого взяли на место травмированного Войтека Вольского. По всей видимости, больше ничего интересного касаемо трансферов из стана уральцев не последует.
17:50. Не исключены сделки с участием омского «Авангарда». Ох и хитрецы же отец и сын Шалаевы!
17:40. Вот и официальная информация от «Сибири». Трансфер подтвердился.
17:35. «Торпедо» Кирилл Воробьёв уже покинул. Совсем скоро он окажется в «Сибири». А пока нижегородцы анонсировали его возвращение в ЦСКА.
17:15. Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов сообщил «Чемпионату», что сделок с участием бело-голубых сегодня ждать не стоит. Эх, а мы так надеялись, что Андрей Николаевич взорвёт трансферный рынок.
17:05. Кирилл Воробьёв в «Сибири»! Эта та самая сделка с участием новосибирского клуба, которую мы анонсировали. Напомним, что Фастовский в этом сезоне уже брал молодых защитников в скрытую аренду. Однако ни Глухов, ни Сергиенко чемпионат в Новосибирске не доиграли.
16:55. Что-то нам подсказывает, что переход Налимова — не единственная сделка с участием «Сибири». Есть информация, что Кирилл Фастовский ещё выступит сегодня в качестве ньюсмейкера.
16:45. По нашим данным, наблюдается активность между «Торпедо» и ЦСКА. По одной из версий в столицу может вернуться защитник Кирилл Воробьёв, который находится в Нижнем Новгороде в скрытой аренде.
16:30. А вот и подтверждение перехода Налимова из «Адмирала» в «Сибирь». Болельщики новосибирского клуба задаются вопросом, зачем Андрею Скабелке нужен третий вратарь? Видимо, матч с минским «Динамо» показал, что Алексей Красиков не тянет уровень бэкапа.
16:10. Бывшие игроки «Кузни» перебрались в Татарстан, но не в «Ак Барс», а в «Нефтяник». Арбузов уже выступал в Альметьевск до этого сезона.
15:50. Не самый содержательный у нас дедлайн получается. «Северсталь» категорически отказалась устраивать распродажу, а значит Кагарлицкий и Вовченко никуда не уйдут. «Лада» тоже не планирует расставаться с Филатовым и Ежовым. В «Амуре» заявили, что Метсола и Загорна доиграют сезон в Хабаровске. Сохранит своих лидеров и «Сибирь».
15:30. Официально подтвердился переход Михаила Плотникова из «Спартака» в «Адмирал». Летом этот нападающий не нашёл общего языка с Николаем Соловьёвым и покинул Новокузнецке. Сработается ли Плотников с Андриевским?
15:10. Райан Стоа не доехал до столицы Баширии и, скорее всего, останется в «Спартаке». Не должен покинуть Новосибирск и Евгений Артюхин. Несмотря на многочисленные слухи об уходе форварда (упоминались варианты с «Торпедо» и «Нефтехимиком»), он доиграет сезон в «Сибири».
14:50. А вот и замена травмированному Андресу Энгвкисту подоспела! По информации наших коллег из «Бизнес-Онлайна», «Салават Юлаев» подпишет контракт с чешским форвардом Томашом Мертлем. 30-летний центрфорвард набрал в этом сезоне 14 очков за «Медвешчак». Как-то не густо. Вариант с Райаном Стоа казался намного интереснее.
14:40. Новости из «Спартака» к нам поступают. Алексей Жамнов сообщил, что Михаил Плотников, набравший пять очков в сезоне, перебирается на Дальний Восток. Вот он — первый из новичков, которых анонсировал «Адмирал»! Если кто-то подумал, что на место Плотникова «Спартак» возьмёт Анисина, то мы вас разочаруем.
14:25. Интересно, ждать ли где-то Михаила Анисина? Его друг — Андрей Первышин — трудоустроился у Андрея Назарова в «Нефтехимике».
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Михаил Анисин
14:15. Ещё одна интрига дня: отпустит ли «Лада» Никиту Филатова, на которого нынче большой спрос? По последней информации, гендиректор тольяттинцев Владимир Вдовин по-прежнему категорически против расставания с нападающим.
14:00. Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов заявил «Чемпионату», что от красно-белых вряд ли стоит ждать трансферной активности в дедлайн. Собственно, это и ожидалось.
13:45. Как нам стало известно, «Салават Юлаев» очень активно ищет легионера на место Андреаса Энгквиста, который покинул команду. И даже есть одна конкретная кандидатура, но не факт, что уфимцы успеют уложиться в оставшееся время и всё оформить.
13:30. «Кузня» официально подтвердила переход Игоря Скороходова, а также объявила о заключении нового контракта с защитником Никитой Лямкиным до 30 апреля 2019 года.
13:15. Вратарь Иван Налимов перебирается в Новосибирск из Владивостока! Взамен «моряки» получат денежную компенсацию. Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов заявил, что всё решится в ближайшие часы.
Фото: photo.khl.ru
Иван Налимов
13:00. В «Адмирале» заинтриговали!
12:55. Тем временем «Локомотив» внёс в заявку нападающего Дмитрия Лугина. Хоккеист, перешедший в ярославскую команду из «Адмирала», получил игровой номер 19. Контракт между форвардом и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитан до 30 апреля 2019 года. Порадуют ли «железнодорожники» своих болельщиков в трансферный дедлайн?
12:40. Поползли слухи о возможном обмене из СКА нападающего Николая Прохоркина. Агент Прохоркина Андрей Мухачёв заявил, что ему на сей счёт ничего неизвестно.
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Николай Прохоркин
12:25. Хорошие новости для поклонников «Адмирала». Форвард Владимир Ткачёв подписал новый контракт с клубом до 30 апреля 2018 года. И это, безусловно, большой плюс менеджерам.
12:10. «Кузня» не дремлет. Форварду Роману Бердникову указали на выход, а на его место уже взяли человека. До конца сезона подписан контракт с Игорем Скороходовым.
12:00. Приветствуем всех любителей хоккея! В полночь закроется трансферное окно в КХЛ, у клубов осталась последняя возможность сделать обмены и провести выгодные для себя сделки. Если вспоминать уже состоявшиеся переходы, то стоит отметить активность «Нефтехимика». Татарстанский клуб пополнился вратарём Андреем Кареевым, защитником Андреем Первышиным, нападающим Ти Джеем Гальярди. В «Кузню» отправился голкипер Рафаэль Хакимов.
Не спит «Сибирь». Защитник Виталий Меньшиков обменян на денежную компенсацию в «Авангард», туда же переехал и другой игрок обороны — Михаил Григорьев из «Адмирала». Бывший нападающий «Сибири» Дамир Жафяров отправился покорять Владивосток, а вот форвард Зак Бойчак, по словам главного тренера Андрея Скабелки, останется в клубе. Подписан контракт с нападающим Егором Миловзоровым. Шумаков и Шалунов, скорее всего, тоже останутся в Новосибирске, но надо держать руку на пульсе.
Посмотрим, удивит ли СКА, подпишет или обменяет кого-нибудь другой «армейский» клуб – ЦСКА. В «Спартаке», скорее всего, новых приобретений не будет, клуб ограничится подписанием Дениса Толпеко. Хотя обмены в теории вероятны. Расторгнут контракт с защитником Виктором Балдаевым.
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Виталий Меньшиков перешёл из «Сибири» в «Авангард»